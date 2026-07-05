George Russell beleeft een frustrerend weekend op eigen bodem in Silverstone. De Mercedes-coureur moest opnieuw toezien hoe teamgenoot Kimi Antonelli met de hoofdrol aan de haal ging, terwijl hij zelf niet verder kwam dan de vierde plaats in de sprintrace én de kwalificatie. Na afloop liep de teleurstelling zelfs zo hoog op dat Russell de cameraploeg van Netflix wegstuurde.

Waar Antonelli zowel de sprintrace als de kwalificatie op zijn naam schreef, bleef Russell opnieuw achter. De Brit ziet de achterstand op zijn jonge teamgenoot met de week groter worden en lijkt steeds meer moeite te hebben met de situatie waarin hij zich bevindt.

Russell laat frustratie blijken: 'Heb ik nog nooit gezien'

Volgens BBC-verslaggeefster Rosanna Tennant was Russell na de kwalificatie zichtbaar aangeslagen in de mediaruimte. De Mercedes-coureur werd gevolgd door de cameraploeg van Drive to Survive, maar maakte daar zelf een einde aan.

"Hij oogde enorm teleurgesteld in de mediaruimte. Op een gegeven moment vroeg hij de Netflix-crew vriendelijk om weg te gaan. Hij zei: 'Bedankt jongens, het is genoeg geweest.' Ik heb hem eigenlijk nog nooit zo gezien. Hij zat er echt volledig doorheen", vertelde Tennant in de Chequered Flag Podcast.

Antonelli zet Russell volledig in de schaduw

Dat Russell gefrustreerd is, valt volgens velen te begrijpen. Niet alleen werd hij opnieuw verslagen door Antonelli, ook Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc eindigden voor hem tijdens de kwalificatie voor zijn thuispubliek. Waar Russell voorafgaand aan het seizoen nog als één van de favorieten voor de wereldtitel werd gezien, heeft Antonelli die verwachtingen volledig naar zich toegetrokken.

De cijfers spreken voorlopig in het voordeel van de jonge Italiaan. Antonelli boekte dit seizoen al vijf Grand Prix-zeges, terwijl Russell op twee overwinningen blijft steken. De Brit doet nog altijd mee in de strijd om het kampioenschap, maar zal voor de zomerstop snel het tij moeten keren als hij zijn titeldroom levend wil houden.