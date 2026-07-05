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Frustratie slaat toe bij Russell: Brit stuurt Netflix-crew weg op Silverstone

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Frustratie slaat toe bij Russell: Brit stuurt Netflix-crew weg op Silverstone

George Russell beleeft een frustrerend weekend op eigen bodem in Silverstone. De Mercedes-coureur moest opnieuw toezien hoe teamgenoot Kimi Antonelli met de hoofdrol aan de haal ging, terwijl hij zelf niet verder kwam dan de vierde plaats in de sprintrace én de kwalificatie. Na afloop liep de teleurstelling zelfs zo hoog op dat Russell de cameraploeg van Netflix wegstuurde.

Waar Antonelli zowel de sprintrace als de kwalificatie op zijn naam schreef, bleef Russell opnieuw achter. De Brit ziet de achterstand op zijn jonge teamgenoot met de week groter worden en lijkt steeds meer moeite te hebben met de situatie waarin hij zich bevindt.

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Russell laat frustratie blijken: 'Heb ik nog nooit gezien'

Volgens BBC-verslaggeefster Rosanna Tennant was Russell na de kwalificatie zichtbaar aangeslagen in de mediaruimte. De Mercedes-coureur werd gevolgd door de cameraploeg van Drive to Survive, maar maakte daar zelf een einde aan.

"Hij oogde enorm teleurgesteld in de mediaruimte. Op een gegeven moment vroeg hij de Netflix-crew vriendelijk om weg te gaan. Hij zei: 'Bedankt jongens, het is genoeg geweest.' Ik heb hem eigenlijk nog nooit zo gezien. Hij zat er echt volledig doorheen", vertelde Tennant in de Chequered Flag Podcast.

Antonelli zet Russell volledig in de schaduw

Dat Russell gefrustreerd is, valt volgens velen te begrijpen. Niet alleen werd hij opnieuw verslagen door Antonelli, ook Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc eindigden voor hem tijdens de kwalificatie voor zijn thuispubliek. Waar Russell voorafgaand aan het seizoen nog als één van de favorieten voor de wereldtitel werd gezien, heeft Antonelli die verwachtingen volledig naar zich toegetrokken.

De cijfers spreken voorlopig in het voordeel van de jonge Italiaan. Antonelli boekte dit seizoen al vijf Grand Prix-zeges, terwijl Russell op twee overwinningen blijft steken. De Brit doet nog altijd mee in de strijd om het kampioenschap, maar zal voor de zomerstop snel het tij moeten keren als hij zijn titeldroom levend wil houden.

Astfgl

Posts: 1.007

En ik vind het eerlijk gezegd heerlijk om te zien. Russell ging er vanuit dat zijn talent vanzelfsprekend zou zijn en dat hij inherent een wereldkampioenschap verdiende, zodra hij de goede auto zou krijgen. Nu wordt hij geconfronteerd met de realiteit dat er toch écht een verschil zit tussen zij... [Lees verder]

  • 13
  • 5 jul 2026 - 14:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (12)

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  • Snork

    Posts: 22.723

    Het maakt niet uit op welk circuit ze rijden, Kimi is simpelweg sneller. Het is gedaan met de aspiraties van Sjors. Junior Kimi had precies één seizoen nodig om te wennen en te settelen. Vanaf nu is het Kimi-time en de kruimels zijn voor Sjors.

    • + 10
    • 5 jul 2026 - 14:51
    • Astfgl

      Posts: 1.007

      En ik vind het eerlijk gezegd heerlijk om te zien. Russell ging er vanuit dat zijn talent vanzelfsprekend zou zijn en dat hij inherent een wereldkampioenschap verdiende, zodra hij de goede auto zou krijgen. Nu wordt hij geconfronteerd met de realiteit dat er toch écht een verschil zit tussen zijn niveau en dat van een waar toptalent, en dat kan hij maar niet verkroppen.

      • + 13
      • 5 jul 2026 - 14:58
    • snailer

      Posts: 33.742

      Het is extra moeilijk voor Russell. Hij vindt zichzelf de beste. Vond zichzelf beter dan Verstappen.

      Dus mentaal komt het bij zijn narcistische inslag, hij heeft altijd gelijk en is de beste, als een atoombom ingeslagen.

      • + 4
      • 5 jul 2026 - 15:18
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.231

      Tsjah wanneer je een 7 voudig WK op 3 seizoenen 2 keer verslaat dan ga je toch wel in jezelf geloven

      Zeker wanneer de meute deze 7 voudig WK als een risen goat behandelt

      • + 4
      • 5 jul 2026 - 15:22
    • snailer

      Posts: 33.742

      Ik zou wel graag willen dat mensen zich niet verlagen tot generalisaties als 'meute'. Hoop dat ik het tegen jou mag zeggen. Ik als groot Verstappen fan word regelmatig in een andere meute geschaard.
      Neem 1 ding van me aan. Ik pas niet bij de meerderheid. En door de regels heen zijn er veel meer hier, zowel Hamilton als Verstappen fans, die niet bij een meute horen..

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 15:42
  • dutchiceman

    Posts: 5.642

    Achies

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 14:53
  • Hagueian

    Posts: 8.826

    Netflix is aanwezig voor drama. En daarvoor moet je nu eenmaal bij de gladde diva boekhouder zijn.

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 14:54
  • Pipje

    Posts: 697

    Kijk die foto, die spreekt boekdelen

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 14:59
  • mordor

    Posts: 2.178

    Drive to survive afl 1. The Battle of the Batteries.
    Afl 2 Princess George strikes Back afl3 Max pain
    Afl4 That night in Maranello. Enz enz

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 15:01
  • hupholland

    Posts: 10.057

    geweldig actie van Max, optiefen met dat Netflix.

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 15:10
    • hupholland

      Posts: 10.057

      oh, wacht, verkeerd gelezen, het gaat om Russell. Gadver, wat een gladjakker, zo ga je toch niet met een gerespecteerd bedrijf als Netflix om?

      • + 7
      • 5 jul 2026 - 15:11
    • F1 bekijker

      Posts: 418

      Zo is het wel bij Max is het geweldig...

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 15:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.163
  • Podiums 28
  • Grand Prix 160
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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