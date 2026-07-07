De speculaties rond een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes lijken definitief van tafel. Volgens de Italiaanse journalist Franco Nugnes voerde de viervoudig wereldkampioen gesprekken met Mercedes-voorzitter Ola Källenius, maar kwamen beide partijen uiteindelijk niet tot een akkoord. Daardoor kiest het Duitse merk voor stabiliteit met George Russell en Kimi Antonelli.

Verstappen werd de voorbije maanden nadrukkelijk gelinkt aan Mercedes, zeker omdat Russell lange tijd geen nieuw contract had. Inmiddels lijkt de Brit echter zeker van een zitje voor 2027, terwijl ook Antonelli het volledige vertrouwen geniet van de Duitse renstal.

Salaris geen struikelblok, contractduur wel

Volgens Nugnes was Verstappen zelfs bereid om flink in te leveren op zijn salaris om de overstap mogelijk te maken. De Nederlander zou akkoord zijn gegaan met een daling van ongeveer tachtig miljoen euro naar vijftig miljoen euro per jaar, waardoor zijn loon geen obstakel meer vormde voor Mercedes.

Toch liepen de onderhandelingen alsnog stuk. Verstappen wilde zich voor drie seizoenen verbinden, maar dat zag Källenius niet zitten. De voorzitter weet dat zijn termijn over twee jaar afloopt en wilde zijn opvolger niet opzadelen met een langdurige megadeal. Daardoor verdween een akkoord volgens de Italiaan uiteindelijk van tafel.

Wolff kiest voor rust, Verstappen ziet opties verdwijnen

Na het afspringen van de gesprekken besloot teambaas Toto Wolff volgens Nugnes in te zetten op continuïteit. Mercedes kiest daardoor voor Russell en Antonelli als vaste rijdersduo, waarmee de deur voor Verstappen voorlopig gesloten lijkt.

Ook elders liggen de mogelijkheden beperkt. Ferrari zou vasthouden aan de huidige line-up, terwijl McLaren eveneens geen ruimte lijkt te hebben door de langdurige contracten van Lando Norris en Oscar Piastri. Volgens Nugnes hoeft daarom niemand rekening te houden met een verrassende overstap van Verstappen naar de regerend wereldkampioen. Wie daar nog over speculeert, is volgens de Italiaan "spoken aan het zien".

Verstappen en Red Bull lijnrecht tegenover elkaar

Verstappen lijkt dichter bij een vertrek bij Red Bull Racing dan ooit tevoren. Na de Grand Prix van Groot-Brittannië, waar de Nederlander wederom een dramatisch resultaat opliep, lijkt er iets te zijn geknapt bij de stercoureur. Nadien zijn de geruchten over Verstappen's toekomst keihard opgevoerd en zouden vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen met Mercedes, Ferrari én McLaren hebben gesproken.