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Mercedes legt uit: Hierom vertrekt Verstappen niet naar Duitse fabrikant

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Mercedes legt uit: Hierom vertrekt Verstappen niet naar Duitse fabrikant

De speculaties rond een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes lijken definitief van tafel. Volgens de Italiaanse journalist Franco Nugnes voerde de viervoudig wereldkampioen gesprekken met Mercedes-voorzitter Ola Källenius, maar kwamen beide partijen uiteindelijk niet tot een akkoord. Daardoor kiest het Duitse merk voor stabiliteit met George Russell en Kimi Antonelli.

Verstappen werd de voorbije maanden nadrukkelijk gelinkt aan Mercedes, zeker omdat Russell lange tijd geen nieuw contract had. Inmiddels lijkt de Brit echter zeker van een zitje voor 2027, terwijl ook Antonelli het volledige vertrouwen geniet van de Duitse renstal.

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Salaris geen struikelblok, contractduur wel

Volgens Nugnes was Verstappen zelfs bereid om flink in te leveren op zijn salaris om de overstap mogelijk te maken. De Nederlander zou akkoord zijn gegaan met een daling van ongeveer tachtig miljoen euro naar vijftig miljoen euro per jaar, waardoor zijn loon geen obstakel meer vormde voor Mercedes.

Toch liepen de onderhandelingen alsnog stuk. Verstappen wilde zich voor drie seizoenen verbinden, maar dat zag Källenius niet zitten. De voorzitter weet dat zijn termijn over twee jaar afloopt en wilde zijn opvolger niet opzadelen met een langdurige megadeal. Daardoor verdween een akkoord volgens de Italiaan uiteindelijk van tafel.

Wolff kiest voor rust, Verstappen ziet opties verdwijnen

Na het afspringen van de gesprekken besloot teambaas Toto Wolff volgens Nugnes in te zetten op continuïteit. Mercedes kiest daardoor voor Russell en Antonelli als vaste rijdersduo, waarmee de deur voor Verstappen voorlopig gesloten lijkt.

Ook elders liggen de mogelijkheden beperkt. Ferrari zou vasthouden aan de huidige line-up, terwijl McLaren eveneens geen ruimte lijkt te hebben door de langdurige contracten van Lando Norris en Oscar Piastri. Volgens Nugnes hoeft daarom niemand rekening te houden met een verrassende overstap van Verstappen naar de regerend wereldkampioen. Wie daar nog over speculeert, is volgens de Italiaan "spoken aan het zien".

Verstappen en Red Bull lijnrecht tegenover elkaar

Verstappen lijkt dichter bij een vertrek bij Red Bull Racing dan ooit tevoren. Na de Grand Prix van Groot-Brittannië, waar de Nederlander wederom een dramatisch resultaat opliep, lijkt er iets te zijn geknapt bij de stercoureur. Nadien zijn de geruchten over Verstappen's toekomst keihard opgevoerd en zouden vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen met Mercedes, Ferrari én McLaren hebben gesproken. 

The Wolf

Posts: 1.182

onzin bericht, hoewel de grote Mercedes baas op de achtergrond groen licht moet geven en budget moet vrijmaken voor iets dergelijks zit die niet fysiek met een F1 rijder aan tafel, de onderhandelingen dat is Wolff's afdeling. Bovendien die salarisverlaging van 80 naar 50 miljoen is niets meer dan... [Lees verder]

  • 3
  • 7 jul 2026 - 16:15
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Mercedes

Reacties (6)

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  • The Wolf

    Posts: 1.182

    onzin bericht, hoewel de grote Mercedes baas op de achtergrond groen licht moet geven en budget moet vrijmaken voor iets dergelijks zit die niet fysiek met een F1 rijder aan tafel, de onderhandelingen dat is Wolff's afdeling. Bovendien die salarisverlaging van 80 naar 50 miljoen is niets meer dan een vaag gerucht

    • + 3
    • 7 jul 2026 - 16:15
    • schwantz34

      Posts: 42.335

      Toto en Max hebben vorig jaar dagenlang met hun bootjes naast elkaar lopen dobberen, maar uiteraard weet zo'n journalist natuurlijk alles veel beter over de inhoud van die gesprekkewn dan die 2 bij elkaar!

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 16:24
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.514

      En jullie weten het kennelijk ook weer beter dan deze journalist. Iets met een pot en een ketel ;).

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 16:32
  • Hagueian

    Posts: 8.897

    Hij gaat dus weg maar kan nergens heen als ik het goed lees? Goed verhaal!

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 16:17
  • HarryLam

    Posts: 5.581

    Mercedes legt niets uit, maar nugnes verzint zijn waarheid.

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 16:21
  • HarryLam

    Posts: 5.581

    Maar wetende hoe Max momenteel erin staat mbt zijn team, zijn auto en de regels zou het me niets vebazen als hij een sabbatical inlast.

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 16:24

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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