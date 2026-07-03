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FIA krijgt steun van Russell na veelbesproken moment

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FIA krijgt steun van Russell na veelbesproken moment

George Russell vindt de kritiek op de FIA na de chaos in Oostenrijk een beetje te ver gaan. De Brit werd in Silverstone gevraagd naar de kritiek op de besluitvorming na de crash van Max Verstappen, en hij verdedigt de autosportfederatie.

De kwalificatie op de Red Bull Ring is bijna een week later nog steeds hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. In Oostenrijk crashte Max Verstappen in de slotfase van de kwalificatie, waarna er in eerste instantie voor een enkele gele vlag werd gekozen. Hierdoor kon George Russell zijn tijd verbeteren en de pole pakken, terwijl andere coureurs door de dubbele gele vlaggen hun tijd niet konden verbeteren. Veel coureurs vinden dat er direct voor dubbele gele vlaggen had moeten worden gekozen, en de kritiek is dan ook duidelijk.

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Het plan van Sainz

Williams-coureur Carlos Sainz stelde in Silverstone al dat een coureur die een gele of rode vlag veroorzaakt in de kwalificatie, een gridstraf moet krijgen. Russell werd door de internationale media geconfronteerd met dit plan: "Er is zeker al eerder over gesproken. Als iemand een gele of rode vlag veroorzaakt, zou dat eigenlijk een soort van bestraft moeten worden. Het heeft gevolgen voor andere coureurs, of je snelste ronde nu wordt geschrapt of niet, wat we in andere klassen zien."

Toch nuanceert Russell de zaak: "Aan de andere kant zouden mensen ook zeggen dat de coureurs in Q3 net zoveel risico moeten nemen, en je wil graag zien dat de coureurs de grenzen opzoeken. Niemand wil natuurlijk dat er gewonden vallen, maar je wil wel zien dat coureurs af en toe van de baan raken en de grenzen overgaan. Er zijn dus voor- en nadelen van beide kanten."

Waar staat Russell in deze discussie?

Over de discussies over de gele vlaggen, is Russell duidelijk: "Ik dacht dat het in Bakoe begon. Toen blokkeerden veel coureurs hun wielen en ze reden een uitloopstrook in. De coureurs waren destijds van mening dat dit geen dubbele gele vlag moest zijn, omdat het de rondjes van andere coureurs volledig verpestte, maar dat een enkele gele vlag voldoende zou zijn, tenzij de FIA daar anders over dacht."

"Dat is dus als een soort vuistregel overgenomen: wanneer er zich een incident voordoet tijdens de kwalificatie, is er een enkele gele vlag. Ik denk dat we ook moeten onthouden dat degene die een enkele gele vlag toont een vrijwilliger is; de marshall die op het circuit staat. Het is niet de FIA die daarmee begint: daarna beoordeelt de FIA het pas en vervolgens zouden ze kunnen opschalen als dat mogelijk is."

Kijken naar de mensen

Russell vindt dat er niet te hard moet worden geoordeeld: "Ik ben nu al dertig seconden bezig met een antwoord, terwijl zij binnen vijf, zes of tien seconden moeten reageren. Soms is dat gewoon niet mogelijk. Dus ja, had dit incident een dubbele gele vlag moeten zijn? Dat had zeker zo moeten zijn, maar er zijn in het verleden veel momenten geweest waarop coureurs zeiden dat het geen dubbele gele vlag moest zijn en dat een enkele genoeg was. Het is geen gemakkelijke taak."

Snorremans

Posts: 304

Hoe dan ook...het blijft een misselijk jong!!

  • 9
  • 3 jul 2026 - 10:53
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (14)

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  • Snorremans

    Posts: 304

    Hoe dan ook...het blijft een misselijk jong!!

    • + 9
    • 3 jul 2026 - 10:53
    • koppie toe

      Posts: 5.428

      Maar hij zegt hier niets verkeerds.

      • + 8
      • 3 jul 2026 - 11:12
    • Had ik maar

      Posts: 38

      Vind ik ook, maar hij heeft hier 100% gelijk en hij zegt het heel netjes.

      • + 3
      • 3 jul 2026 - 11:35
    • snailer

      Posts: 33.721

      Hij deed ook niets verkeerd. Na het liften gaf hij als enge gas. Volgens de regels.

      Alleen koos de FIA een veel te onveilige oplossing met enkel geel.

      Dat verder Russell deze keer steunt.... Het is duidelijk dat als hij pole zou zijn verloren hij vol tegen de keuze van de FIA was geweest.

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 12:34
  • Kampsie

    Posts: 1.693

    Ik moet die Russel met dubbel L niet, maar hij heeft hier wel een punt.

    • + 2
    • 3 jul 2026 - 11:24
  • schwantz34

    Posts: 42.287

    Juist omdat het zo'n complexe zaak is als je als coureurs zijnde een gele vlag (split second decision van de Marshalls bij een crash) tegenkomt is er in de Moto GP jaren geleden om veiligheidsredenen al besloten om de rondetijden van alle achteropkomende coureurs bij een gele vlagsituatie te schrappen.

    Dan heb je sioms wel pech als coureur zijnde natuurlijk als je met een snelle ronde bezig bent, maar de veiligheid is daardoor voor iedereen (coureurs, marshalls, en publiek) vwel zo goed als mogelijk is gewaarborgd, en er is totaal geen reden voor wat voor discussie zoals nu in de F1 voor de zoveelste keer weer het geval is.

    • + 3
    • 3 jul 2026 - 11:29
    • Sander

      Posts: 1.830

      Een auto die tollend de muur inklapt heeft niets te maken met split second decision, dat kan natuurlijk nooit nalleen een gele vlag zijn. Dat had direct een dubbel geel moeten zijn. En niet pas na 22 seconden. Het was een split second mistake that could have been corrected within a split second.

      • + 2
      • 3 jul 2026 - 12:32
    • snailer

      Posts: 33.721

      Russell heeft gezegd dat hij niets van een crashende auto had gezien, Sander. Nu twijfelde ik er zwaar aan en heb aan mijn kameraad gevraagd terug te kijken naar de onboard. Zelf ben ik van geloven in onschuld tot het tegendeel wordt bewezen.

      Dit is wat hij me vertelde:
      Voor het kijken: Djeezzzz.... Moet dat nou bij die kwal? (hij is fanatiek Verstappen fan. Of het moet aan Russell liggen. Dat kan ook.)

      Na het kijken kreeg ik het volgende appje:

      Duidelijk geel te zien op de panels.
      Ruim voor de bocht:
      Racxe engineer: "Yellow yellow. Verstappen on the gravel."
      Volgens mijn makker:
      "Hij stond recht voor Russell tegen de muur, snailer. Hij heeft Verstappen gezien."


      Hij mopperde nog wat door. Iets van misselijk commentaar toen hij over de finish kwam. "Ik liftte ik liftte."

      Maar goed. pietje had dat al vol uitgekouwd.


      Volgens mijn kameraad, vertelde hij later, stond Verstappen recht in het verlengde van de apex in de muur. Dit had gewoon minstens dubbel geel moeten zijn, maar uit veiligheid direct rood.

      Dus volledig eens wat schwantz al eerder hier schreef. Auto in de muur is tijd wegpakken van andere rijders. Dan is de verleiding nul komma niks om op het gas te blijven.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 15:25
    • Sander

      Posts: 1.830

      Snailer, marschall die op de knop drukt welke lamp er aan moet gaan, die zat natuurlijk fout. En dat kan gebueren, we zijn allemaal mensen, maar die had de situatie beter in moeten schatten en dat paneel moeten aanpassen naar dubbel geel of rood inderdaad. Dat dat dan 22 seconden duurt is toch een grove fout. Bijna nalatigheid. Rusell kan wel zeggen dat hij liftte en dat hij zijn auto onder controle had maar dat je de controle zomaar kan verliezen zagen we aan Verstappen. Russell deed in principe ook niets verkeerds qua regelgeving, maar of het verstandig was dat is een tweede.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 15:44
  • racepace1

    Posts: 870

    Elk weldenkend mens weet dat je hierop alleen maar had kunnen antwoorden 'geen commentaar' je hebt je voordeel behaald en hou verder je mond dicht. Want iedereen weet ook inclusief Ftrutsel dat als hij degene was die was gecrasht dat het uuuuuuwwwweeehhh en piep piep huilie huilie en luiers in de ronde hadden gevlogen, maar verder geen verrassing wist al dat het een hypocriet is en zeker geen kampioen metariaal.

    • + 2
    • 3 jul 2026 - 11:37
  • NicoS

    Posts: 20.922

    De FIA zorgt zelf voor dit soort zaken, ze blijven maar inconsequent in hun handelen……
    Staat er een auto in de muur of bandenstapels, direct dubbel geel, of wat mij betreft rood. Geen discussie meer mogelijk.
    Want of je nou met 300 of 295 langs een gestrande auto raast, dat blijft even gevaarlijk…..

    • + 4
    • 3 jul 2026 - 11:48
    • RonHymer

      Posts: 218

      Nee nee, dat zou betekenen dat alle coureurs gelijk behandeld moeten worden. Dat kan natuurlijk niet.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 14:55
  • Need5Speed

    Posts: 4.046

    Het onderscheid tussen een enkele en een dubbele gele vlag is misschien ook niet duidelijk genoeg. het is verwarrend dat het allebei geel is, je moet als coureur ook maar meteen het goede doen.
    Kimi had op pole kunnen staan als het signaal duidelijker was geweest.

    Maar wat dan? Rood, blauw, wit, groen, zwart - allemaal al in gebruik.
    Maar voor dubbel geel moet natuurlijk een kleur tussen geel en rood in worden gekozen: oranje.

    En meteen maar een geluidssignaal erbij voor de duidelijkheid. Iets dat begint met tu-du-du-du lijkt me geschikt.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 12:43
  • Jermaine

    Posts: 7.185

    Natuurlijk krijgen ze steun lol.

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 12:58

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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
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Monaco Monte Carlo
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Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.163
  • Podiums 28
  • Grand Prix 160
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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