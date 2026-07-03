George Russell vindt de kritiek op de FIA na de chaos in Oostenrijk een beetje te ver gaan. De Brit werd in Silverstone gevraagd naar de kritiek op de besluitvorming na de crash van Max Verstappen, en hij verdedigt de autosportfederatie.

De kwalificatie op de Red Bull Ring is bijna een week later nog steeds hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. In Oostenrijk crashte Max Verstappen in de slotfase van de kwalificatie, waarna er in eerste instantie voor een enkele gele vlag werd gekozen. Hierdoor kon George Russell zijn tijd verbeteren en de pole pakken, terwijl andere coureurs door de dubbele gele vlaggen hun tijd niet konden verbeteren. Veel coureurs vinden dat er direct voor dubbele gele vlaggen had moeten worden gekozen, en de kritiek is dan ook duidelijk.

Het plan van Sainz

Williams-coureur Carlos Sainz stelde in Silverstone al dat een coureur die een gele of rode vlag veroorzaakt in de kwalificatie, een gridstraf moet krijgen. Russell werd door de internationale media geconfronteerd met dit plan: "Er is zeker al eerder over gesproken. Als iemand een gele of rode vlag veroorzaakt, zou dat eigenlijk een soort van bestraft moeten worden. Het heeft gevolgen voor andere coureurs, of je snelste ronde nu wordt geschrapt of niet, wat we in andere klassen zien."

Toch nuanceert Russell de zaak: "Aan de andere kant zouden mensen ook zeggen dat de coureurs in Q3 net zoveel risico moeten nemen, en je wil graag zien dat de coureurs de grenzen opzoeken. Niemand wil natuurlijk dat er gewonden vallen, maar je wil wel zien dat coureurs af en toe van de baan raken en de grenzen overgaan. Er zijn dus voor- en nadelen van beide kanten."

Waar staat Russell in deze discussie?

Over de discussies over de gele vlaggen, is Russell duidelijk: "Ik dacht dat het in Bakoe begon. Toen blokkeerden veel coureurs hun wielen en ze reden een uitloopstrook in. De coureurs waren destijds van mening dat dit geen dubbele gele vlag moest zijn, omdat het de rondjes van andere coureurs volledig verpestte, maar dat een enkele gele vlag voldoende zou zijn, tenzij de FIA daar anders over dacht."

"Dat is dus als een soort vuistregel overgenomen: wanneer er zich een incident voordoet tijdens de kwalificatie, is er een enkele gele vlag. Ik denk dat we ook moeten onthouden dat degene die een enkele gele vlag toont een vrijwilliger is; de marshall die op het circuit staat. Het is niet de FIA die daarmee begint: daarna beoordeelt de FIA het pas en vervolgens zouden ze kunnen opschalen als dat mogelijk is."

Kijken naar de mensen

Russell vindt dat er niet te hard moet worden geoordeeld: "Ik ben nu al dertig seconden bezig met een antwoord, terwijl zij binnen vijf, zes of tien seconden moeten reageren. Soms is dat gewoon niet mogelijk. Dus ja, had dit incident een dubbele gele vlag moeten zijn? Dat had zeker zo moeten zijn, maar er zijn in het verleden veel momenten geweest waarop coureurs zeiden dat het geen dubbele gele vlag moest zijn en dat een enkele genoeg was. Het is geen gemakkelijke taak."