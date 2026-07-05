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Wolff tevreden ondanks Antonelli-deceptie: "P2 is erg goed"

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Wolff tevreden ondanks Antonelli-deceptie: "P2 is erg goed"

Toto Wolff is tevreden met de Grand Prix van Groot-Brittannië, ondanks de pech van Kimi Antonelli. George Russell eindigde als tweede in de race op Silverstone. De teambaas van Mercedes laat weten dat hij de prestatie van Russell goed vindt. 

Antonelli had problemen met zijn ophanging en wist zijn auto niet in de punten over de streep te krijgen door een penalty. Russell daarentegen eindigde op het podium door een gok. Hij ging niet naar binnen tijdens de laatste safety car, waardoor hij een plekje won ten opzichte van zijn oude teamgenoot Lewis Hamilton

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"P2 is erg goed", zo klinkt Wolff tegenover Viaplay na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hamilton ging wel naar binnen in de hoop om de race te kunnen winnen, maar uiteindelijk verloor hij dus een plek. Wolff is niet verrast door de keuze van Hamilton. "Nee, ik denk dat dat Lewis is. Lewis wil winnen. En dat was een kans voor hem, een ronde of twee lang. Een verse, zachte band zou een groot verschil hebben gemaakt."

Wolff heeft een idee wat het probleem van Antonelli had kunnen zijn, maar het is wel een vreemd geval. Het lijkt een botsing met de kerb te zijn geweest; het team zal dit intern onderzoeken om de oorzaak helder te krijgen. Er zou niets kapot mogen gaan, maar we moeten het wel even bekijken", zo benadrukt de teambaas. 

Antonelli is mentaal sterk

Wolff benadrukt na de race hoe sterk de mentaliteit van Antonelli is. De jonge Italiaan wilde erg graag punten pakken in de Grand Prix van Groot-Brittannië. "Ik zou hem uit veiligheidsoverwegingen veel eerder naar de pits hebben gehaald, maar hij reed gewoon door en bleef op de baan. En wie weet, misschien zijn die punten die we al dan niet terugwinnen uiteindelijk wel belangrijk." Uiteindelijk is Antonelli door een penalty vanwege track limits als zestiende geëindigd. 

mr.Monza

Posts: 10.155

Had wel een beetje te doen met Kimi en hoe hij bleef smeken om voor het laatste puntje te mogen blijven strijden, totdat de track limits penalty zijn lot bezegelde.

  • 3
  • 5 jul 2026 - 20:11
F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (4)

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  • mr.Monza

    Posts: 10.155

    Had wel een beetje te doen met Kimi en hoe hij bleef smeken om voor het laatste puntje te mogen blijven strijden, totdat de track limits penalty zijn lot bezegelde.

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 20:11
    • Hagueian

      Posts: 8.856

      Ik hoorde voor het eerst ook wat Italiaans temperament vandaag toen hij Bono even "uitlegde" dat hij geen undercut wilde. Dat kwam er ook heerlijk uit. Hij zal op handen worden gedragen in Italië. En terecht.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 21:13
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.048

    Zo houden we het kampioenschap wel spannend. Andrea komt er wel.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 20:14
  • NicoS

    Posts: 20.951

    De kerb stak plotseling over?…..
    Er brak iets af aan de voorkant, dat kon je goed zien op de onboard camera, dit sloeg vast in de voorwielophanging. Vreemd dat ze dat bij de eerste stop niet zagen. Toen hij weer naar binnen ging haalde ze het weg.
    Zo is de grote voorsprong toch zomaar weer weg…..

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 20:17

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.163
  • Podiums 28
  • Grand Prix 160
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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