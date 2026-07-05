Toto Wolff is tevreden met de Grand Prix van Groot-Brittannië, ondanks de pech van Kimi Antonelli. George Russell eindigde als tweede in de race op Silverstone. De teambaas van Mercedes laat weten dat hij de prestatie van Russell goed vindt.

Antonelli had problemen met zijn ophanging en wist zijn auto niet in de punten over de streep te krijgen door een penalty. Russell daarentegen eindigde op het podium door een gok. Hij ging niet naar binnen tijdens de laatste safety car, waardoor hij een plekje won ten opzichte van zijn oude teamgenoot Lewis Hamilton.

Wolff is blij met podium

"P2 is erg goed", zo klinkt Wolff tegenover Viaplay na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hamilton ging wel naar binnen in de hoop om de race te kunnen winnen, maar uiteindelijk verloor hij dus een plek. Wolff is niet verrast door de keuze van Hamilton. "Nee, ik denk dat dat Lewis is. Lewis wil winnen. En dat was een kans voor hem, een ronde of twee lang. Een verse, zachte band zou een groot verschil hebben gemaakt."

Wolff heeft een idee wat het probleem van Antonelli had kunnen zijn, maar het is wel een vreemd geval. Het lijkt een botsing met de kerb te zijn geweest; het team zal dit intern onderzoeken om de oorzaak helder te krijgen. Er zou niets kapot mogen gaan, maar we moeten het wel even bekijken", zo benadrukt de teambaas.

Antonelli is mentaal sterk

Wolff benadrukt na de race hoe sterk de mentaliteit van Antonelli is. De jonge Italiaan wilde erg graag punten pakken in de Grand Prix van Groot-Brittannië. "Ik zou hem uit veiligheidsoverwegingen veel eerder naar de pits hebben gehaald, maar hij reed gewoon door en bleef op de baan. En wie weet, misschien zijn die punten die we al dan niet terugwinnen uiteindelijk wel belangrijk." Uiteindelijk is Antonelli door een penalty vanwege track limits als zestiende geëindigd.