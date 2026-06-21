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Verstappen naar Mercedes? Titanestrijd met Hamilton kan geëvenaard worden

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Verstappen naar Mercedes? Titanestrijd met Hamilton kan geëvenaard worden

Een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes houdt de Formule 1-wereld al maanden in de ban. Met de ingrijpende reglementswijzigingen in 2027 voor de deur groeit de speculatie over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen. Mocht Verstappen daadwerkelijk voor Mercedes kiezen, dan lonkt mogelijk een nieuwe titanenstrijd met Lewis Hamilton.

De Nederlander wordt al geruime tijd gelinkt aan een vertrek bij Red Bull Racing. Hoewel Verstappen nog altijd over een doorlopend contract beschikt, doen de aanhoudende geruchten over prestatieclausules en de onduidelijkheid rond de nieuwe motorreglementen de speculaties verder toenemen.

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Mercedes lonkt, Hamilton aast op nieuw succes bij Ferrari

Mercedes geldt al langer als de voornaamste kandidaat om Verstappen binnen te halen. Teambaas Toto Wolff sprak in het verleden meermaals openlijk zijn bewondering uit voor de Nederlander en lijkt zijn interesse nog altijd niet te hebben verloren.

Daarbij heeft Wolff een uitstekende uitgangspositie om Verstappen te verleiden. Aangezien George Russell en Andrea Kimi Antonelli samen zes van de eerste zeven races van dit seizoen wisten te winnen, is het duidelijk dat Mercedes een van de beste auto's heeft. 

Aan de andere kant van de grid hoopt Hamilton Ferrari terug naar de top te leiden. De zevenvoudig wereldkampioen maakte in 2025 de veelbesproken overstap naar de Italiaanse renstal en mikt erop om zijn indrukwekkende erelijst verder uit te breiden.

Herhaling van 2021 lonkt in nieuw jasje

Mocht Verstappen daadwerkelijk voor Mercedes kiezen en Ferrari erin slagen een winnende auto te bouwen, dan zou de Formule 1 weleens kunnen afstevenen op een nieuwe confrontatie tussen de twee grootheden.

De rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton bereikte in 2021 een absoluut hoogtepunt. De strijd om de wereldtitel zorgde voor iconische momenten, verhitte duels en ongekende spanning tot de allerlaatste ronde van het seizoen.

Met nieuwe reglementen, een mogelijk nieuw team voor Verstappen en een herboren Ferrari met Hamilton aan het stuur, ligt een nieuw hoofdstuk in één van de grootste rivaliteiten uit de moderne Formule 1 plots weer binnen handbereik.

monzaron

Posts: 1.046

Waar ze de BS allemaal vandaan halen, het lijkt hier op deze sait af en toe op een soap 🫣😂

  • 4
  • 21 jun 2026 - 14:59
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Red Bull Racing Ferrari Mercedes

Reacties (8)

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  • F1jos

    Posts: 5.384

    Even afwachten hoe het zich gaat omplooien.

    Ferrari moet eerst bewijzen dat het een langdurig winnende auto kan bouwen.
    Lewis zal ook op topniveau moeten blijven presteren naarmate hij ouder wordt.

    • + 0
    • 21 jun 2026 - 09:55
  • Pietje Bell

    Posts: 35.409

    Max zijn jacht ligt sinds vrijdagavond al voor de kust van St Tropez. Het is daar heel druk.
    Vermeulen is echter vanmorgen met de Simply Lovely naar het zuiden gevaren naar
    de plek waar Max zijn jacht vrijdag de hele dag voor anker lag.

    ibb.co/MxhYTmPt

    ibb.co/p8ZdH4h

    • + 0
    • 21 jun 2026 - 12:56
    • Pietje Bell

      Posts: 35.409

      En na eerst uitgeslapen te hebben is Max ook naar het zuiden gevaren en zijn jacht ligt nu sinds een half uur gezellig naast The Simpy Lovely.

      ibb.co/Q3N8NL1j

      • + 0
      • 21 jun 2026 - 14:09
    • Pietje Bell

      Posts: 35.409

      Max zijn weekendje weg zit er weer op.
      Hij is een uur eerder dan Vermeulen vertrokken en hebben een wedstrijdje
      gedaan. De Unleash The Lion 14 kn en de Simpley Lovely meteen 27 kn.
      Momenteel varen ze gezellig naast elkaar richting huis.
      De Simpley Lovely vaart nog steeds sneller zo te zien. Lol.

      ibb.co/r2KfcH2p

      • + 0
      • 21 jun 2026 - 19:14
    • Pietje Bell

      Posts: 35.409

      En de winnaar is ..................... de Simpley Lovely, want die is er voorbij, haha.

      ibb.co/cG1HCHZ

      • + 0
      • 21 jun 2026 - 19:29
    • Pietje Bell

      Posts: 35.409

      En de kleine Penelope is kennelijk eerder terug gegaan, want ze heeft
      Vaderdag zo te zien bij haar vader gevierd. Alexia doet altijd leuke
      creatieve dingen met haar.

      ibb.co/h18dQ5By

      ibb.co/sdrtsGgB

      • + 0
      • 21 jun 2026 - 22:01
  • monzaron

    Posts: 1.046

    Waar ze de BS allemaal vandaan halen, het lijkt hier op deze sait af en toe op een soap 🫣😂

    • + 4
    • 21 jun 2026 - 14:59

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
2
10
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1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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