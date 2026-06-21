Een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes houdt de Formule 1-wereld al maanden in de ban. Met de ingrijpende reglementswijzigingen in 2027 voor de deur groeit de speculatie over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen. Mocht Verstappen daadwerkelijk voor Mercedes kiezen, dan lonkt mogelijk een nieuwe titanenstrijd met Lewis Hamilton.

De Nederlander wordt al geruime tijd gelinkt aan een vertrek bij Red Bull Racing. Hoewel Verstappen nog altijd over een doorlopend contract beschikt, doen de aanhoudende geruchten over prestatieclausules en de onduidelijkheid rond de nieuwe motorreglementen de speculaties verder toenemen.

Mercedes lonkt, Hamilton aast op nieuw succes bij Ferrari

Mercedes geldt al langer als de voornaamste kandidaat om Verstappen binnen te halen. Teambaas Toto Wolff sprak in het verleden meermaals openlijk zijn bewondering uit voor de Nederlander en lijkt zijn interesse nog altijd niet te hebben verloren.

Daarbij heeft Wolff een uitstekende uitgangspositie om Verstappen te verleiden. Aangezien George Russell en Andrea Kimi Antonelli samen zes van de eerste zeven races van dit seizoen wisten te winnen, is het duidelijk dat Mercedes een van de beste auto's heeft.

Aan de andere kant van de grid hoopt Hamilton Ferrari terug naar de top te leiden. De zevenvoudig wereldkampioen maakte in 2025 de veelbesproken overstap naar de Italiaanse renstal en mikt erop om zijn indrukwekkende erelijst verder uit te breiden.

Herhaling van 2021 lonkt in nieuw jasje

Mocht Verstappen daadwerkelijk voor Mercedes kiezen en Ferrari erin slagen een winnende auto te bouwen, dan zou de Formule 1 weleens kunnen afstevenen op een nieuwe confrontatie tussen de twee grootheden.

De rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton bereikte in 2021 een absoluut hoogtepunt. De strijd om de wereldtitel zorgde voor iconische momenten, verhitte duels en ongekende spanning tot de allerlaatste ronde van het seizoen.

Met nieuwe reglementen, een mogelijk nieuw team voor Verstappen en een herboren Ferrari met Hamilton aan het stuur, ligt een nieuw hoofdstuk in één van de grootste rivaliteiten uit de moderne Formule 1 plots weer binnen handbereik.