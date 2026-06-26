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Montoya vreest voor Russell: "Verstappen naast Antonelli wordt fantastisch"

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Montoya vreest voor Russell: "Verstappen naast Antonelli wordt fantastisch"

Juan Pablo Montoya denkt dat de contractsituatie van George Russell wel degelijk een rol speelt in zijn prestaties bij Mercedes. De voormalig Formule 1-coureur is ervan overtuigd dat de Brit meer onder druk staat dan hij zelf toegeeft. Tegelijkertijd begrijpt Montoya waarom Mercedes-teambaas Toto Wolff blijft nadenken over een mogelijke komst van Max Verstappen.

De toekomst van Russell blijft voorlopig onderwerp van gesprek in de Formule 1-paddock. Terwijl de Brit nog altijd wacht op duidelijkheid over een nieuwe verbintenis, blijven de geruchten rond Verstappen en Mercedes aanhouden.

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Montoya begrijpt situatie van Russell

Volgens Montoya is het vrijwel onmogelijk om volledig ontspannen te presteren wanneer je toekomst nog niet vastligt. De Colombiaan spreekt daarbij uit eigen ervaring.

"Russell zegt misschien dat zijn contract geen invloed heeft op zijn prestaties, maar dat geloof ik niet. Als je niet weet waar je toekomst ligt, speelt dat altijd mee in je hoofd. Ik heb dat zelf meegemaakt en dat zorgt onvermijdelijk voor extra druk."

De voormalig Williams- en McLaren-coureur denkt dat een nieuwe overeenkomst Russell direct meer rust zou geven. "Voor een coureur is duidelijkheid ontzettend belangrijk. Zodra je weet waar je aan toe bent, kun je je volledig op het racen concentreren. Dat maakt een groot verschil."

Verstappen-Antonelli als droomduo voor Mercedes?

Montoya begrijpt tegelijkertijd waarom Wolff mogelijk blijft kijken naar Verstappen. Volgens hem zou een line-up met de Nederlander en Andrea Kimi Antonelli op papier bijna onverslaanbaar zijn.

"Ik kan me voorstellen dat Wolff denkt dat hij met Verstappen en Antonelli jarenlang alles kan winnen. Dat zou een uitzonderlijk sterk duo zijn, vergelijkbaar met de legendarische combinaties die de Formule 1 vroeger kende. Toto heeft bovendien al bewezen dat hij meerdere topcoureurs binnen één team kan managen."

Toch ziet Montoya ook redenen waarom Mercedes uiteindelijk van zo'n scenario zou kunnen afzien. De Colombiaan wijst daarbij naar de snelle ontwikkeling van Antonelli binnen het team. "Voor de fans zou het fantastisch zijn om Verstappen naast Antonelli te zien, maar binnen Mercedes kunnen ze ook vinden dat ze de huidige ontwikkeling niet moeten verstoren. Daarom zou het me zelfs niet verbazen als Verstappen uiteindelijk ergens anders opduikt. Op dit moment lijkt een verrassende stap naar McLaren mij eerlijk gezegd waarschijnlijker dan een overstap naar Mercedes."

snailer

Posts: 33.580

Heeft Montoya versneden spul gebruikt?

  • 1
  • 26 jun 2026 - 14:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Juan Pablo Montoya Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (3)

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  • snailer

    Posts: 33.580

    Heeft Montoya versneden spul gebruikt?

    • + 1
    • 26 jun 2026 - 14:13
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.526

    Leest JPM hier niet mee?
    Vriend zijn contract is verlengd.....volgens de berichten dan hé.

    • + 1
    • 26 jun 2026 - 14:18
    • HarryLam

      Posts: 5.544

      Als ik Toto was zou ik nog 1 of 2 weekjes wachten met die handtekening, ik zie vooralsnog 0,0 vooruitgang met al die updates bij Max.
      En zoals met alles je wordt het een keer zat met die franse uitvinders aan de leiding.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 14:24

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  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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