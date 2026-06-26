Juan Pablo Montoya denkt dat de contractsituatie van George Russell wel degelijk een rol speelt in zijn prestaties bij Mercedes. De voormalig Formule 1-coureur is ervan overtuigd dat de Brit meer onder druk staat dan hij zelf toegeeft. Tegelijkertijd begrijpt Montoya waarom Mercedes-teambaas Toto Wolff blijft nadenken over een mogelijke komst van Max Verstappen.

De toekomst van Russell blijft voorlopig onderwerp van gesprek in de Formule 1-paddock. Terwijl de Brit nog altijd wacht op duidelijkheid over een nieuwe verbintenis, blijven de geruchten rond Verstappen en Mercedes aanhouden.

Montoya begrijpt situatie van Russell

Volgens Montoya is het vrijwel onmogelijk om volledig ontspannen te presteren wanneer je toekomst nog niet vastligt. De Colombiaan spreekt daarbij uit eigen ervaring.

"Russell zegt misschien dat zijn contract geen invloed heeft op zijn prestaties, maar dat geloof ik niet. Als je niet weet waar je toekomst ligt, speelt dat altijd mee in je hoofd. Ik heb dat zelf meegemaakt en dat zorgt onvermijdelijk voor extra druk."

De voormalig Williams- en McLaren-coureur denkt dat een nieuwe overeenkomst Russell direct meer rust zou geven. "Voor een coureur is duidelijkheid ontzettend belangrijk. Zodra je weet waar je aan toe bent, kun je je volledig op het racen concentreren. Dat maakt een groot verschil."

Verstappen-Antonelli als droomduo voor Mercedes?

Montoya begrijpt tegelijkertijd waarom Wolff mogelijk blijft kijken naar Verstappen. Volgens hem zou een line-up met de Nederlander en Andrea Kimi Antonelli op papier bijna onverslaanbaar zijn.

"Ik kan me voorstellen dat Wolff denkt dat hij met Verstappen en Antonelli jarenlang alles kan winnen. Dat zou een uitzonderlijk sterk duo zijn, vergelijkbaar met de legendarische combinaties die de Formule 1 vroeger kende. Toto heeft bovendien al bewezen dat hij meerdere topcoureurs binnen één team kan managen."

Toch ziet Montoya ook redenen waarom Mercedes uiteindelijk van zo'n scenario zou kunnen afzien. De Colombiaan wijst daarbij naar de snelle ontwikkeling van Antonelli binnen het team. "Voor de fans zou het fantastisch zijn om Verstappen naast Antonelli te zien, maar binnen Mercedes kunnen ze ook vinden dat ze de huidige ontwikkeling niet moeten verstoren. Daarom zou het me zelfs niet verbazen als Verstappen uiteindelijk ergens anders opduikt. Op dit moment lijkt een verrassende stap naar McLaren mij eerlijk gezegd waarschijnlijker dan een overstap naar Mercedes."