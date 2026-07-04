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Brundle is overtuigd: "Antonelli dé favoriet voor de wereldtitel'

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Brundle is overtuigd: "Antonelli dé favoriet voor de wereldtitel'

Andrea Kimi Antonelli heeft zaterdag op indrukwekkende wijze de sprintrace op Silverstone gewonnen. De Mercedes-rookie vocht een lang duel uit met Lewis Hamilton, koos het perfecte moment om toe te slaan en reed vervolgens gecontroleerd naar de overwinning. Martin Brundle was na afloop lyrisch over de prestatie van de jonge Italiaan en durfde zelfs een opvallende conclusie te trekken.

Rondenlang jaagde de jonge leerling Antonelli op de oude meester Hamilton, waarna de Italiaan uiteindelijk aan het langste eind trok. Met een inhaalactie op het rechte stuk maneuvreerde hij zich een weg naar de sprintzege op Silverstone. 

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'Een race zonder één fout'

Volgens Brundle liet Antonelli op Silverstone zien waarom Mercedes zoveel vertrouwen in hem heeft. De Italiaan bleef de hele race foutloos, zette Hamilton voortdurend onder druk en bereidde zijn beslissende aanval zorgvuldig voor.

"Dit was werkelijk een perfecte race", stelde Brundle bij Sky Sports. "Hij maakte geen gekke fouten, blokkeerde zijn wielen geen enkele keer en kwam nergens naast de baan terecht. Hij wachtte geduldig op zijn kans, dwong Hamilton zijn batterij leeg te trekken en een verdedigende lijn te kiezen. Daardoor kon hij hem op het rechte stuk relatief eenvoudig voorbijsteken. Eigenlijk had hij die actie al vanaf bocht drie voorbereid en dat betaalde zich uiteindelijk uit. Daarna controleerde hij de wedstrijd op uitstekende wijze."

Brundle ziet Antonelli als favoriet voor de wereldtitel

De sprintzege op Silverstone is opnieuw een bewijs van het enorme talent van Antonelli. De achttienjarige Mercedes-coureur oogde volwassen, hield het hoofd koel onder druk en maakte optimaal gebruik van zijn snelheid om Hamilton uiteindelijk te verschalken.

Brundle denkt dat Antonelli zich met dit soort prestaties nadrukkelijk in de titelstrijd heeft gemeld. "Op dit moment oogt hij als de favoriet voor het wereldkampioenschap. Als hij rustig blijft en dit niveau weet vast te houden, dan is hij de man die iedereen zal moeten verslaan in de strijd om de wereldtitel", besloot de voormalig Formule 1-coureur.

Mocht Antonelli, die pas zijn tweede seizoen in de F1 rijdt, de wereldtitel pakken zal dat een absolute sensatie zijn. Hij wordt dan de eerste Italiaanse wereldkampioen sinds Alberto Ascari in 1953. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Martin Brundle Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Groot-Brittannië 2026

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Team
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Mercedes
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2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
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8
Williams
11
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Audi
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Martin Brundle -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 1 jun 1959 (67)
  • Geb. plaats King's Lynn, Norfolk, England, UK, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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