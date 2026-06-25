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'Mercedes verlengt contract van Russell en gooit deur dicht voor Verstappen'

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'Mercedes verlengt contract van Russell en gooit deur dicht voor Verstappen'

Het lijkt erop dat Mercedes geen optie is voor Max Verstappen in 2027. Volgens nieuwe geruchten gaat het team van Mercedes het contract van George Russell verlengen, terwijl Red Bull er nog steeds alles aan zou doen om Verstappen binnenboord te houden voor de komende jaren.

De toekomst van Verstappen is al geruime tijd een heet hangijzer in de Formule 1-wereld. De prestaties van zijn team Red Bull Racing vallen tegen, en Verstappen kan deze zomer een exitclausule activeren waardoor hij eerder kan vertrekken. Verstappen houdt zich op de vlakte over zijn toekomst, maar de twijfels blijven bestaan. Eén team dat regelmatig in verband wordt gebracht met Verstappen, is Mercedes. De Duitse renstal is momenteel dominant, en teambaas Toto Wolff heeft zijn waardering voor Verstappen nooit onder stoelen of banken gestoken.

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Welk besluit heeft Mercedes genomen?

Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera heeft Mercedes echter de deur voor Verstappen dichtgegooid. De krant stelt dat Mercedes een optie in het contract van George Russell heeft geactiveerd, waardoor hij ook in 2027 voor het team mag rijden. Russell en zijn entourage zouden dit ook hebben geaccepteerd, waardoor er niets meer in de weg lijkt te staan. Een officiële zal volgens Corriere della Sera niet lang meer op zich laten wachten, en dit gebeurt mogelijk al dit weekend in Oostenrijk.

De toekomst van Verstappen

De vraag is wat dit betekent voor de toekomst van Verstappen. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar het is de vraag of hij dit contract gaat uitdienen. Verstappen voerde enkele weken geleden al topoverleg met Red Bull-aandeelhouders Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya en CEO Oliver Mintzlaff. Verstappen hield in het midden waar deze gesprekken overgingen. Het is de verwachting dat de hoge heren van Red Bull zich dit weekend ook melden in Spielberg.

Volgens Corriere della Sera zou Red Bull er ondertussen alles aan doen om Verstappen binnenboord te houden. Ze zouden een significante aanpassing aan zijn contract willen doorvoeren, waarmee hij meer zekerheid kan krijgen over de situatie bij Red Bull.

Grote achterstand

Verstappen heeft een lastige start van het seizoen achter de rug, en hij staat nu op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 55 WK-punten achter zijn naam. De achterstand op de kop is groot, want WK-leider Andrea Kimi Antonelli staat op 156 punten. Russell staat op zijn beurt op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 106 punten.

F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.925

    Levensgevaarlijk, met dit weer het vuurtje opstoken..

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 14:58

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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