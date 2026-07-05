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Russell legt het af op Silverstone: "Antonelli is niet te stoppen"

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Russell legt het af op Silverstone: "Antonelli is niet te stoppen"

George Russell beleeft voor eigen publiek een moeizaam weekend op Silverstone. Waar Kimi Antonelli opnieuw indruk maakte door poleposition te veroveren, kwam zijn Mercedes-teamgenoot niet verder dan een teleurstellende kwalificatie. Oud-Formule 1-coureur Mark Webber ziet een duidelijke oorzaak voor het groeiende verschil tussen beide coureurs.

Antonelli zette zaterdag zijn vijfde poleposition van het seizoen op indrukwekkende wijze veilig. De negentienjarige Italiaan bleef niet alleen Russell voor, maar was ook sneller dan beide Ferrari's. Russell kende juist een lastige kwalificatie, waarin hij zich na een uitstapje door de grindbak in Q1 ternauwernood wist te herstellen.

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'Russell moet perfect zijn om Antonelli te volgen'

Volgens Webber laat Russell af en toe zien dat hij over uitzonderlijke snelheid beschikt, zoals vorige week nog in Oostenrijk. Toch is dat volgens de Australiër niet voldoende om Antonelli structureel te verslaan. "George kan fantastische rondes rijden en heeft bewezen dat hij op zijn best polepositions kan pakken. Alleen moet hij daarvoor echt alles perfect doen, terwijl Kimi dat niveau vrijwel iedere sessie haalt."

Daarmee zit volgens Webber precies het grootste probleem voor Russell. "Antonelli rijdt ronde na ronde op een ontzettend hoog niveau. Zijn gemiddelde ligt simpelweg hoger en dat maakt het voor George enorm lastig. Hij moet constanter worden in de kwalificatie, want alleen dan kan hij vanuit een goede uitgangspositie iets forceren in de race."

'Antonelli is momenteel niet te stoppen'

De voormalig Red Bull-coureur is bijzonder onder de indruk van de prestaties van de jonge Italiaan. Volgens Webber bewijst Antonelli onder alle omstandigheden waarom hij momenteel de maat der dingen is binnen Mercedes. "Of het nu droog is, nat, snelle of langzame bochten zijn, hij past zich overal moeiteloos aan. Hij verkeert simpelweg in bloedvorm."

Mocht Antonelli zondag ook de Grand Prix van Groot-Brittannië winnen, dan zou dat opnieuw een flinke tik zijn voor Russell. Niet alleen zou de Italiaan zegevieren tijdens de thuisrace van zijn teamgenoot, ook zou hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap verder vergroten en zijn status als titelkandidaat nog nadrukkelijker onderstrepen.

Pietje Bell

Posts: 35.599

Off topic:

Niet alleen voormalig teambaas Horner is vandaag aanwezig,

maar zo te zien ook Claire Williams.

https://www.instagram.com/p/DaZ9qYpilKO/

  • 1
  • 5 jul 2026 - 11:20
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mark Webber Mercedes GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.616

    Voormalig vriend George zal flink aan de bak moeten om nieuwe vriend Kimi het vuur aan de schoenen te leggen.
    Te beginnen met vandaag...

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 11:14
  • Pietje Bell

    Posts: 35.599

    Off topic:

    Niet alleen voormalig teambaas Horner is vandaag aanwezig,

    maar zo te zien ook Claire Williams.

    www.instagram.com/p/DaZ9qYpilKO/

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 11:20

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.163
  • Podiums 28
  • Grand Prix 160
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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