George Russell beleeft voor eigen publiek een moeizaam weekend op Silverstone. Waar Kimi Antonelli opnieuw indruk maakte door poleposition te veroveren, kwam zijn Mercedes-teamgenoot niet verder dan een teleurstellende kwalificatie. Oud-Formule 1-coureur Mark Webber ziet een duidelijke oorzaak voor het groeiende verschil tussen beide coureurs.

Antonelli zette zaterdag zijn vijfde poleposition van het seizoen op indrukwekkende wijze veilig. De negentienjarige Italiaan bleef niet alleen Russell voor, maar was ook sneller dan beide Ferrari's. Russell kende juist een lastige kwalificatie, waarin hij zich na een uitstapje door de grindbak in Q1 ternauwernood wist te herstellen.

'Russell moet perfect zijn om Antonelli te volgen'

Volgens Webber laat Russell af en toe zien dat hij over uitzonderlijke snelheid beschikt, zoals vorige week nog in Oostenrijk. Toch is dat volgens de Australiër niet voldoende om Antonelli structureel te verslaan. "George kan fantastische rondes rijden en heeft bewezen dat hij op zijn best polepositions kan pakken. Alleen moet hij daarvoor echt alles perfect doen, terwijl Kimi dat niveau vrijwel iedere sessie haalt."

Daarmee zit volgens Webber precies het grootste probleem voor Russell. "Antonelli rijdt ronde na ronde op een ontzettend hoog niveau. Zijn gemiddelde ligt simpelweg hoger en dat maakt het voor George enorm lastig. Hij moet constanter worden in de kwalificatie, want alleen dan kan hij vanuit een goede uitgangspositie iets forceren in de race."

'Antonelli is momenteel niet te stoppen'

De voormalig Red Bull-coureur is bijzonder onder de indruk van de prestaties van de jonge Italiaan. Volgens Webber bewijst Antonelli onder alle omstandigheden waarom hij momenteel de maat der dingen is binnen Mercedes. "Of het nu droog is, nat, snelle of langzame bochten zijn, hij past zich overal moeiteloos aan. Hij verkeert simpelweg in bloedvorm."

Mocht Antonelli zondag ook de Grand Prix van Groot-Brittannië winnen, dan zou dat opnieuw een flinke tik zijn voor Russell. Niet alleen zou de Italiaan zegevieren tijdens de thuisrace van zijn teamgenoot, ook zou hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap verder vergroten en zijn status als titelkandidaat nog nadrukkelijker onderstrepen.