Toto Wolff is momenteel nog veel bezig met gelijke kansen voor beide Mercedes-coureurs, maar volgens Guenther Steiner komt er een moment waarop dat niet meer kan. Zowel George Russell als Andrea Kimi Antonelli zijn in de strijd om de titel, maar het is de jonge Italiaan die bovenaan het wereldkampioenschap staat.

George Russell is terug te vinden op de derde plek en daartussenin zit Lewis Hamilton in zijn Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen is een dreiging voor zijn voormalig werkgever. Steiner denkt dat Wolff uiteindelijk zijn geld op een coureur moet zetten.

Steiner heeft vertrouwen in Antonelli

In The Red Flags-podcast vertelt Steiner dat Mercedes niet meer zo dominant is als de eerste paar races. "Ze hebben allebei een DNF (Did Not Finish) gehad, dus het staat 1-1; niemand kan dat nu nog als excuus gebruiken. Ik denk dat als je het samenvat, Kimi vijf races heeft gewonnen en George één, dat zegt alles."

De voormalig teambaas van Haas heeft dus veel vertrouwen in Antonelli en denkt dat de Italiaan de grootste kans maakt op het wereldkampioenschap. De Italiaan laat zich niet zo gemakkelijk onder druk zetten en staat zijn mannetje. "Kimi heeft nog steeds de touwtjes in handen. Mercedes liet ze vrijuit racen als de prestatie van Ferrari in Barcelona eenmalig was geweest."

Ferrari is de maatstaaf

Waar voor veel teams eerst het gat met de zilverpijlen gedicht moest worden, is nu de Scuderia de nieuwe maatstaaf voor de andere teams, aldus de ex-teambaas. "Ik denk dat als de prestaties van Ferrari nu de maatstaf zijn voor de algehele stand van zaken, Toto wel zal komen om teamorders te geven."

Hoewel McLaren vorig seizoen erg van de fair-play was en weinig van de teamorders zit dat absoluut anders bij Wolff. "Toto zal geen kampioenschap verliezen omdat hij geen teamorders heeft gegeven; daar ben ik vrijwel zeker van. Hij wil winnen; hij heeft al een tijdje niet gewonnen; hij is klaar om weer een kampioenschap te winnen."

Het verschil met McLaren wordt ook opgemerkt door Steiner. "Voor Zak kwam de overwinning een beetje onverwacht, terwijl Toto gewend was aan winnen; hij wil dat gevoel weer ervaren, en ik denk dat winnen voor Toto betekent dat Mercedes wint, oftewel dat Toto wint. Wie er voor hem wint? Ik denk niet dat het hem echt iets kan schelen."