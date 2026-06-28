Max Verstappen was tijdens de race in Oostenrijk het controversiële slot van de kwalificatie van een dag eerder nog niet vergeten. Tijdens de race maakte Verstappen een dolletje toen hij van zijn team te horen had gekregen dat er met dubbele gele vlaggen werd gezwaaid in de laatste bochten.

Verstappen wist zich vandaag goed te herstellen na zijn crash in de kwalificatie van gisteren. De wedstrijdleiding koos na de crash van Verstappen eerst voor een enkele gele vlag, waardoor George Russell kort van zijn gas kon gaan en de pole position wist te pakken. Dit resulteerde in de nodige controverse, want veel mensen vonden het gevaarlijk dat er niet direct met dubbele gele vlaggen werd gezwaaid. Verstappen vond dit zelf ook zeer opmerkelijk.

'Nu kan ik vol gas, toch?'

Tijdens de race was Verstappen dit voorval nog niet vergeten, en toen er een Virtual Safety Car volgde nadat Carlos Sainz stilviel naast de pitmuur, kon hij het niet laten om even een geintje te maken. Zijn race-engineer Gianperio Lambiase meldde zich op de radio: "Dubbel geel in bocht 10, Max. Dubbel geel richting start/finish. Dubbel geel."

Verstappen reageerde direct met een slim grapje: "Nu kan ik vol gas gaan geven, toch? Ik maak maar een grapje!" Aan de pitmuur bij Red Bull waren ze echter te geconcentreerd, en Lambiase reageerde direct door te stellen dat er een Virtual Safety Car was. Verstappen ging keurig van zijn gas en ging daarna verder met zijn jacht op Russell.

Felle strijd met de Mercedessen

Verstappen maakte Russell het leven zuur, en kwam tot twee keer toe zeer dichtbij de Mercedes van de latere racewinnaar. In de absolute slotfase van de race wist hij het gat te verkleinen, maar hij kon de Mercedes niet echt aanvallen. Dat kwam mede door het feit dat Andrea Kimi Antonelli vlak achter hem reed, en in de laatste ronde zelfs binnen de seconde kwam. Hij kon Verstappens tweede plaats echter niet aanvallen.