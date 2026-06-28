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Verstappen zet Russell te kakken: "Nu vol gas?"

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Verstappen zet Russell te kakken: "Nu vol gas?"

Max Verstappen was tijdens de race in Oostenrijk het controversiële slot van de kwalificatie van een dag eerder nog niet vergeten. Tijdens de race maakte Verstappen een dolletje toen hij van zijn team te horen had gekregen dat er met dubbele gele vlaggen werd gezwaaid in de laatste bochten.

Verstappen wist zich vandaag goed te herstellen na zijn crash in de kwalificatie van gisteren. De wedstrijdleiding koos na de crash van Verstappen eerst voor een enkele gele vlag, waardoor George Russell kort van zijn gas kon gaan en de pole position wist te pakken. Dit resulteerde in de nodige controverse, want veel mensen vonden het gevaarlijk dat er niet direct met dubbele gele vlaggen werd gezwaaid. Verstappen vond dit zelf ook zeer opmerkelijk.

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'Nu kan ik vol gas, toch?'

Tijdens de race was Verstappen dit voorval nog niet vergeten, en toen er een Virtual Safety Car volgde nadat Carlos Sainz stilviel naast de pitmuur, kon hij het niet laten om even een geintje te maken. Zijn race-engineer Gianperio Lambiase meldde zich op de radio: "Dubbel geel in bocht 10, Max. Dubbel geel richting start/finish. Dubbel geel."

Verstappen reageerde direct met een slim grapje: "Nu kan ik vol gas gaan geven, toch? Ik maak maar een grapje!" Aan de pitmuur bij Red Bull waren ze echter te geconcentreerd, en Lambiase reageerde direct door te stellen dat er een Virtual Safety Car was. Verstappen ging keurig van zijn gas en ging daarna verder met zijn jacht op Russell.

Felle strijd met de Mercedessen

Verstappen maakte Russell het leven zuur, en kwam tot twee keer toe zeer dichtbij de Mercedes van de latere racewinnaar. In de absolute slotfase van de race wist hij het gat te verkleinen, maar hij kon de Mercedes niet echt aanvallen. Dat kwam mede door het feit dat Andrea Kimi Antonelli vlak achter hem reed, en in de laatste ronde zelfs binnen de seconde kwam. Hij kon Verstappens tweede plaats echter niet aanvallen.

Sander

Posts: 1.798

Gronspike zet zichzelf te kakken door niet op de hoogte te zijn

  • 45
  • 28 jun 2026 - 18:28
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (21)

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  • De Vogel is Geland

    Posts: 967

    Daar heeft Sjors weer een week last van

    • + 3
    • 28 jun 2026 - 18:20
    • snailer

      Posts: 33.630

      Waarschijnlijk is Russell nu de hele week een onderbouwing aan het schrijven over het vermeende wangedrag van Verstappen.

      Uiteraard geadresseerd aan de stewards.

      • + 8
      • 28 jun 2026 - 18:45
  • gronkspike

    Posts: 97

    De enige die zichzelf te kakken zette was Max zelf door er gisteren hard af te gaan

    • + 18
    • 28 jun 2026 - 18:21
    • Jermaine

      Posts: 7.183

      hij had een probleem aan de achterkant met de vleugel sjappie

      • + 27
      • 28 jun 2026 - 18:26
    • koppie toe

      Posts: 5.412

      Want een fout aan de auto is de schuld van Verstappen?

      • + 16
      • 28 jun 2026 - 18:28
    • Sander

      Posts: 1.798

      Gronspike zet zichzelf te kakken door niet op de hoogte te zijn

      • + 44
      • 28 jun 2026 - 18:28
    • Beri

      Posts: 6.942

      Iemand die fan van de Gronk kan zijn, verdient geen podium hier.

      • + 7
      • 28 jun 2026 - 18:33
    • snailer

      Posts: 33.630

      Het vriendje van SennaS spreekt.

      Mogelijk kunnen ze zamen een theekransje beginnen. Kunnen ze lekker keuvelen over de zwakke Verstappen.

      • + 8
      • 28 jun 2026 - 18:47
    • Mick34

      Posts: 1.314

      Wat zijn dat toch voor types die continu Max naar beneden moeten halen. Max zit er gewoon weer bij dit jaar om races te winnen en dat is ontzettend knap...

      • + 10
      • 28 jun 2026 - 18:55
    • Erik FW34

      Posts: 3.903

      Buiten dat de opmerking van Gronsoike wat onnodig is zijn de reageerders daarop eigenlijk nooit te vinden als bijvoorbeeld Lewis of Russell voor de gek gehouden wordt. Beetje eenzijdig, waarom zeggen jullie er niks van als die (dagelijks) voor de bus gegooid worden? Is het dan "anders" of meten we het liefst heel de dag met twee maten?

      • + 6
      • 28 jun 2026 - 19:10
    • WickieDeViking

      Posts: 1.229

      Richt jij maar eerst op Williams, Erik. Wat een drama daar.

      • + 2
      • 28 jun 2026 - 19:13
    • Erik FW34

      Posts: 3.903

      Daar kan ik mij zo veel op richten als ik wil maar dat gaat geen invloed hebben.
      Overigens is Albon gewoon een plek hoger geëindigd dan gestart :-)

      • + 2
      • 28 jun 2026 - 19:18
    • Williams_F1

      Posts: 1.479

      @Wickie: we weten dat we niet vooraan meestrijden.

      • + 3
      • 28 jun 2026 - 19:19
    • Beri

      Posts: 6.942

      Williams!

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 19:49
    • Knalpijp

      Posts: 2.470

      Jermaine@ Nu heb je verraden waar je vandaan komt 🙂

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 20:07
    • Need5Speed

      Posts: 4.030

      Als we nou gewoon eens stoppen met het onnodig afzeiken van welke coureur dan ook?
      In plaats van dat ook wel eens een andere coureur wordt afgezeken als verontschuldiging te gebruiken voor dit?

      Zelfs een Stroll die nooit een stoeltje had gehad zonder enorme bak geld verdient respect voor het feit dat hij er toch staat soms, mits de auto niet al te rampzalig is.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 20:18
    • snailer

      Posts: 33.630

      "Buiten dat de opmerking van Gronsoike wat onnodig is zijn de reageerders daarop eigenlijk nooit te vinden als bijvoorbeeld Lewis of Russell voor de gek gehouden wordt. "

      Dan lees je niet goed, Erik FW34.

      Wat jij nu doet is pure stemmingmakerij.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 20:30
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.569

      Durf jij nou de horde te bekritiseren Erik?

      Iedereen mag iedere coureur af zeiken, net wat je zegt.....maar kom niet aan Max....want dan zetten 'ze' de hakken in het zand!

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 20:47
  • Tony

    Posts: 1.659

    Die Max heeft echt veel humor. Hij zou een goede vervanger zijn voor Claudia de Breij of Jandino.

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 18:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.569

    "Verstappen reageerde direct met een slim grapje: "Nu kan ik vol gas gaan geven, toch?"

    Kom op Max, je mag hier geen grapje maken of iemand in de maling nemen.
    Daar zijn ze hier niet van gediend.
    Met 'ze' bedoel ik natuurlijk het grootste gedeelte van jouw achterban....die zijn daar niet van.
    Ja, van de gemene grapjes zijn 'ze' wel hoor.

    • + 3
    • 28 jun 2026 - 18:54
  • RH

    Posts: 795

    Humor heeft hij, maar Russell wordt zeker niet te kakken gezet. Het is niet Russell die de regels heeft gemaakt. Minimaal liften is blijkbaar voldoende. De enige die hier te kakken wordt gezet is de FIA, met hun belachelijke regels.

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 20:23

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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
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Canada Gilles Villeneuve
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Monaco Monte Carlo
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Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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