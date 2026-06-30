Het team van Mercedes zal voorlopig geen motorupdates gaan doorvoeren. De Duitse renstal mag volgens de ADUO-regels een motortoken gebruiken, maar het lijkt erop dat men zich bij Mercedes voorlopig op andere zaken concentreert. Volgens teambaas Toto Wolff zijn ze blij met wat ze nu hebben.

De ADUO-regels zorgden in de afgelopen weken voor de nodige verbazing in de Formule 1-wereld. De regels werden door de FIA in het leven geroepen om een situatie te voorkomen waarbij één of meerdere motorfabrikanten tegen een enorme achterstand kan aankijken. Tot verbazing van velen wezen ze Red Bull aan als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor, terwijl Mercedes op de baan toch echt oppermachtig is. Mercedes zou echter een achterstand van ten minste twee procent hebben, waardoor ze een motortoken mogen inzetten.

Wat is Mercedes van plan?

In Oostenrijk werd duidelijk dat Audi en Ferrari direct een token hebben ingezet om motorupdates te introduceren. Op de Red Bull Ring kregen Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli wel nieuwe motoronderdelen, maar volgens The Race ging het hier niet om geüpdatete motoronderdelen. Wel stelt het medium dat Mercedes een aantal veranderingen heeft doorgevoerd om de betrouwbaarheidsproblemen van eerder dit jaar op te lossen.

Wat zegt Wolff?

Toch is het volgens The Race dus niet zo dat ze de motor hebben verbeterd, en het lijkt er ook niet op dat ze dat snel gaan doen. Teambaas Toto Wolff werd door The Race gevraagd of de krachtbronnen van de coureurs performance-updates bevatten, maar dat klopte volgens hem niet: "Nee, het waren gewoon niet Power Units. Dat betekent dat er minder kilometers mee zijn gereden en dat er meer pit in zit. Maar er is ook geen update doorgevoerd en er staat op dit moment geen update gepland."

Slecht nieuws voor Red Bull

Of Mercedes überhaupt met updates gaat komen, is nog maar de vraag. Bij Red Bull zorgt het in ieder geval voor frustraties, want ze twijfelen nog steeds aan het besluit van de FIA om hen aan te wijzen als de fabrikant met de beste krachtbron.

In Oostenrijk bleek afgelopen weekend weer dat Mercedes momenteel de touwtjes in handen heeft in de Formule 1. Russell schreef de race op zijn naam, terwijl zijn teamgenoot Antonelli als derde over de streep kwam. De jonge Italiaan voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, terwijl Russell nu op de tweede plaats staat.