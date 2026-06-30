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Mercedes voert voorlopig geen motorupdates door

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Mercedes voert voorlopig geen motorupdates door

Het team van Mercedes zal voorlopig geen motorupdates gaan doorvoeren. De Duitse renstal mag volgens de ADUO-regels een motortoken gebruiken, maar het lijkt erop dat men zich bij Mercedes voorlopig op andere zaken concentreert. Volgens teambaas Toto Wolff zijn ze blij met wat ze nu hebben.

De ADUO-regels zorgden in de afgelopen weken voor de nodige verbazing in de Formule 1-wereld. De regels werden door de FIA in het leven geroepen om een situatie te voorkomen waarbij één of meerdere motorfabrikanten tegen een enorme achterstand kan aankijken. Tot verbazing van velen wezen ze Red Bull aan als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor, terwijl Mercedes op de baan toch echt oppermachtig is. Mercedes zou echter een achterstand van ten minste twee procent hebben, waardoor ze een motortoken mogen inzetten.

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Wat is Mercedes van plan?

In Oostenrijk werd duidelijk dat Audi en Ferrari direct een token hebben ingezet om motorupdates te introduceren. Op de Red Bull Ring kregen Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli wel nieuwe motoronderdelen, maar volgens The Race ging het hier niet om geüpdatete motoronderdelen. Wel stelt het medium dat Mercedes een aantal veranderingen heeft doorgevoerd om de betrouwbaarheidsproblemen van eerder dit jaar op te lossen.

Wat zegt Wolff?

Toch is het volgens The Race dus niet zo dat ze de motor hebben verbeterd, en het lijkt er ook niet op dat ze dat snel gaan doen. Teambaas Toto Wolff werd door The Race gevraagd of de krachtbronnen van de coureurs performance-updates bevatten, maar dat klopte volgens hem niet: "Nee, het waren gewoon niet Power Units. Dat betekent dat er minder kilometers mee zijn gereden en dat er meer pit in zit. Maar er is ook geen update doorgevoerd en er staat op dit moment geen update gepland."

Slecht nieuws voor Red Bull

Of Mercedes überhaupt met updates gaat komen, is nog maar de vraag. Bij Red Bull zorgt het in ieder geval voor frustraties, want ze twijfelen nog steeds aan het besluit van de FIA om hen aan te wijzen als de fabrikant met de beste krachtbron.

In Oostenrijk bleek afgelopen weekend weer dat Mercedes momenteel de touwtjes in handen heeft in de Formule 1. Russell schreef de race op zijn naam, terwijl zijn teamgenoot Antonelli als derde over de streep kwam. De jonge Italiaan voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, terwijl Russell nu op de tweede plaats staat.

da_bartman

Posts: 6.712

Eigenlijk te zot voor woorden, ADUO is om teams met een achterstand de kans te geven deze te verkleinen, Mercedes krijgt een token maar zegt (terecht) zelf deze dit jaar niet nodig te hebben. Dan vind ik ook dat die token voor dit jaar vervalt als je hem niet gebruikt.

  • 3
  • 30 jun 2026 - 13:42
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes

Reacties (13)

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  • racepace1

    Posts: 845

    He jammer, ziet er altijd wel leuk uit zoeen plofmotor.
    Nee ff serieus hebben ze niet nodig gaat al hard als het blijft werken dan..

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 13:08
    • The Wolf

      Posts: 1.121

      De goede oude tijd dat motoren naar de kl.te gingen met 'n vuurbal. Tegenwoordig zetten ze zichzelf uit. Boring.

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 13:41
    • racepace1

      Posts: 845

      Engine says no

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 13:54
    • nr 76

      Posts: 7.547

      Piston says hi was veel leuker inderdaad...

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 15:18
  • da_bartman

    Posts: 6.712

    Eigenlijk te zot voor woorden, ADUO is om teams met een achterstand de kans te geven deze te verkleinen, Mercedes krijgt een token maar zegt (terecht) zelf deze dit jaar niet nodig te hebben. Dan vind ik ook dat die token voor dit jaar vervalt als je hem niet gebruikt.

    • + 3
    • 30 jun 2026 - 13:42
  • royce

    Posts: 134

    De reden waarom Mercedes geen update doorvoert heeft 2 redenen:
    1. Ze hebben het beste pakket wat betreft totale powerunit.
    2. Door het niet gebruiken van de token zal RB ook bij het volgende ijkpunt weer de beste powerunit hebben in de ogen van de FIA. RB kan de komende 2 jaar dus geen verbeteringen doorvoeren en voor Mercedes is het vooalsnog niet nodig dit te doen.

    Mercedes zet RB hier op een slimme manier schaak.

    • + 2
    • 30 jun 2026 - 13:58
    • hupholland

      Posts: 10.029

      Maar wat heb je aan tokens als je ze niet gebruikt. Red Bull mag ook niet updaten als Mercedes op gelijke hoogte staat, dus waarom zou Mercedes die 2% achterstand niet in willen lopen ? Nee, ik denk dat Mercedes zich voorlopig vooral focust op betrouwbaarheid, daar zit het grootste pijnpunt. Als dat onder controle is kunnen ze verder werken aan performance. Verder zijn er meer spelers dan Red Bull, vooralsnog is Ferrari de grootste bedreiging. Nee, Mercedes trekt gewoon haar eigen plan en dat werkt vooralsnog prima.

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 14:13
    • mr.Monza

      Posts: 10.129

      @Royce,
      Exact.

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 14:32
  • mr.Monza

    Posts: 10.129

    Al eens eerder gepost, maar nu iets relevanter.

    Dat Red Bull de eerste ADUO misloopt is nagenoeg bekend, maar voor de vervolg ADUO beoordelingen zijn ze, helaas voor RB, volledig afhankelijk van Mercedes.
    De tweede ADUO review periode loopt van Monaco t/m Hongarije, de FIA maakt de ADUO 1 bevindingen naar alle waarschijnlijkheid pas op SPA bekend en mocht Mercedes geen verbeteringen aan de ICE doorvoeren voor de Hongaarse GP, blijft RB de maatstaf en grijpen ze weer naast de ADUO.
    Met andere woorden, RB zit in de tang bij MB totdat MB besluit om hun ICE te verbeteren.
    Doen ze dat niet en zelfs niet na de derde en laatste ADUO review, van Zandvoort tot Mexico, is RB de sjaak en grijpen ook naast ADUO voor 2027.

    Ga er maar vanuit dat mocht MB denken dat ze het hele pu systeem kunnen doorontwikkelen maar daarbij de ICE met rust laten, dat ze dat zeker zullen overwegen.
    En dan heeft Toto RB bij de kloten.

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 14:29
    • NicoS

      Posts: 20.904

      Als jij dit kunt verzinnen, dan kunnen ze dat bij de FIA toch ook?

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 15:19
    • mr.Monza

      Posts: 10.129

      En wat gaat de FIA doen dan, MB verplichten hun ICE te updaten?
      Zolang MB dezelfde ICE houd blijft RB de maatstaf, zonder ADUO.

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 15:41
    • HarryLam

      Posts: 5.557

      Niets meer te melden over de vermeende illegale compressieverhouding van Mercedes of gaat dat als een nachtkaars uit, al die onzin die velen bedachtten ?

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 15:55
  • nr 76

    Posts: 7.547

    Dus Mercedes heeft weer een raketmotor klaar voor Silverstone?

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 15:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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