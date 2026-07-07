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Russell bejubelt Verstappen en Hamilton: "Horen bij de beste coureurs ooit"

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Russell bejubelt Verstappen en Hamilton: "Horen bij de beste coureurs ooit"

George Russell beleefde zondag een achtbaan van emoties tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Mercedes-coureur leek lange tijd op weg naar een podiumplaats, zag die kans door een lekke band in rook opgaan, maar profiteerde in de slotfase alsnog van de pitstop van Lewis Hamilton. Daardoor eindigde de Brit alsnog als tweede en pakte hij zijn eerste podium ooit op Silverstone.

Russell kende een moeizaam weekend op zijn thuiscircuit en stak na afloop niet onder stoelen of banken dat de aanloop naar de race verre van ideaal was. Juist daarom voelde het uiteindelijke resultaat extra bijzonder. Daarnaast was hij bijzonder complimenteus over Max Verstappen en Hamilton, waarmee hij rondenlang wiel-aan-wiel reed.

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'Ik dacht dat een podium definitief weg was'

"Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik deze race moet samenvatten", begon Russell op de persconferentie. "Het was een ontzettend lastig weekend. De dingen die ik zelf in de hand had, waren niet goed genoeg en ook alles waar ik geen invloed op had, zat tegen. Daardoor kwamen we snelheid tekort."

Toch zag de Mercedes-coureur tijdens de race kansen op een sterk resultaat. "Ik vocht een prachtig duel uit met Verstappen en Hamilton, twee van de beste coureurs ooit. Ik had het gevoel dat ik Max kon passeren en dankzij onze topsnelheid dacht ik Lewis achter me te kunnen houden. Een derde plaats achter Charles Leclerc en Kimi Antonelli leek het maximaal haalbare."

'Ik kon mijn geluk niet op'

Dat scenario leek volledig in duigen te vallen toen Russell werd getroffen door een lekke band. "Op dat moment kon ik mijn pech echt niet geloven. Ik ben inmiddels voorbij de boosheid en frustratie. Je vraagt je alleen nog maar af: waarom gebeurt dit weer?"

Door de tijdstraf van Hamilton schoof Russell uiteindelijk alsnog op naar de tweede plaats. "Als iemand me op dat moment had verteld dat ik alsnog als tweede zou finishen, had ik dat nooit geloofd. Daarom ben ik ontzettend dankbaar dat ik uiteindelijk toch op het podium mocht staan. Na zo'n weekend voelt dat als een enorme beloning."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.665

Ik heb het al eerder gezegd hier.....dit moet vriend niet doen.
Hij moet Max en Lewis niet ophemelen en veren steken in die bipsen.
Voor je het weet smelten de Max fans en gaan ze vriend nog sympathiek vinden ook.

Dat kunnen we niet toestaan toch?

  • 5
  • 7 jul 2026 - 19:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton George Russell Mercedes

Reacties (11)

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  • The Wolf

    Posts: 1.190

    Verstappen bejubelt ook Russell....las ik.......ergens

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 18:52
    • AUDI_F1

      Posts: 3.955

      Nee kan niet. En als het zo is dan was het zo kort dat niemand het kon horen, laat staan dat ai er tijd voor had een artikel te genereren.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 18:56
    • F1 bekijker

      Posts: 439

      Komt morgen.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 18:57
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.058

      Dat heeft SennaS waarschijnlijk geschreven

      • + 3
      • 7 jul 2026 - 19:35
  • Pietje Bell

    Posts: 35.657

    Adam Cooper
    @adamcooperF1
    2027 @pirellisport testing with 46C track temp at Silverstone today. George Russell
    completed 113 laps with a best of 1m30.695s, Carlos Sainz ran 61 laps and did 1m33.576s.
    "Due to a technical issue, the Williams car was unable to complete the day’s programme.
    The test will continue tomorrow with their respective team mates."

    6:39 p.m. · 7 jul. 2026

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 19:07
  • Larry Perkins

    Posts: 66.124

    "Ik vocht een prachtig duel uit met Verstappen en Hamilton, twee van de beste coureurs ooit."

    Goed lezen blijft lastig, de enige die Second Choice George bejubelt is zichzelf. 'Miss T-bone Move' benadrukt dat hij zo goed is dat hij, Gluiperige George, kan duelleren met "de beste coureurs ooit", dus dan moet hij ook wel geweldig goed zijn...

    • + 4
    • 7 jul 2026 - 19:11
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.665

    Ik heb het al eerder gezegd hier.....dit moet vriend niet doen.
    Hij moet Max en Lewis niet ophemelen en veren steken in die bipsen.
    Voor je het weet smelten de Max fans en gaan ze vriend nog sympathiek vinden ook.

    Dat kunnen we niet toestaan toch?

    • + 5
    • 7 jul 2026 - 19:52
    • mr.Monza

      Posts: 10.166

      Vriend is aangeschoten wild, die weet het allemaal niet meer.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 20:00
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.665

      Zal hij aan het raaskallen zijn?
      Op die leeftijd?

      • + 3
      • 7 jul 2026 - 20:32
    • mr.Monza

      Posts: 10.166

      hert in de koplampen ben ik bang.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 22:07

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
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Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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