George Russell beleefde zondag een achtbaan van emoties tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Mercedes-coureur leek lange tijd op weg naar een podiumplaats, zag die kans door een lekke band in rook opgaan, maar profiteerde in de slotfase alsnog van de pitstop van Lewis Hamilton. Daardoor eindigde de Brit alsnog als tweede en pakte hij zijn eerste podium ooit op Silverstone.

Russell kende een moeizaam weekend op zijn thuiscircuit en stak na afloop niet onder stoelen of banken dat de aanloop naar de race verre van ideaal was. Juist daarom voelde het uiteindelijke resultaat extra bijzonder. Daarnaast was hij bijzonder complimenteus over Max Verstappen en Hamilton, waarmee hij rondenlang wiel-aan-wiel reed.

'Ik dacht dat een podium definitief weg was'

"Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik deze race moet samenvatten", begon Russell op de persconferentie. "Het was een ontzettend lastig weekend. De dingen die ik zelf in de hand had, waren niet goed genoeg en ook alles waar ik geen invloed op had, zat tegen. Daardoor kwamen we snelheid tekort."

Toch zag de Mercedes-coureur tijdens de race kansen op een sterk resultaat. "Ik vocht een prachtig duel uit met Verstappen en Hamilton, twee van de beste coureurs ooit. Ik had het gevoel dat ik Max kon passeren en dankzij onze topsnelheid dacht ik Lewis achter me te kunnen houden. Een derde plaats achter Charles Leclerc en Kimi Antonelli leek het maximaal haalbare."

'Ik kon mijn geluk niet op'

Dat scenario leek volledig in duigen te vallen toen Russell werd getroffen door een lekke band. "Op dat moment kon ik mijn pech echt niet geloven. Ik ben inmiddels voorbij de boosheid en frustratie. Je vraagt je alleen nog maar af: waarom gebeurt dit weer?"

Door de tijdstraf van Hamilton schoof Russell uiteindelijk alsnog op naar de tweede plaats. "Als iemand me op dat moment had verteld dat ik alsnog als tweede zou finishen, had ik dat nooit geloofd. Daarom ben ik ontzettend dankbaar dat ik uiteindelijk toch op het podium mocht staan. Na zo'n weekend voelt dat als een enorme beloning."