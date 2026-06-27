Een overstap van Max Verstappen naar Mercedes lijkt definitief van de baan. Teambaas Toto Wolff heeft na de derde vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk duidelijk gemaakt dat hij geen plannen heeft om zijn huidige rijdersduo te wijzigen. Daarmee lijkt de Oostenrijker de deur voor Verstappen stevig dicht te gooien.

Volgens Wolff is Mercedes volledig overtuigd van George Russell en Andrea Kimi Antonelli. De teambaas ziet geen enkele reden om de line-up aan te passen, omdat de samenwerking binnen het team naar wens verloopt en beide coureurs zich blijven ontwikkelen.

Wolff wil vasthouden aan huidige line-up

"Het plan is om met deze twee coureurs door te gaan. Voor ons is stabiliteit nu het belangrijkste. Kimi heeft zich uitstekend aangepast, de samenwerking tussen hem en George verloopt heel goed en het team functioneert uitstekend. Het zou daarom niet verstandig zijn om nu iets aan die combinatie te veranderen", aldus Wolff tegenover Sky Sports Duitsland.

Met die uitspraak lijkt Mercedes voorlopig een streep te zetten door alle speculaties over een mogelijke komst van Verstappen. De Nederlander werd de voorbije maanden veelvuldig in verband gebracht met de Duitse renstal, maar Wolff geeft nu aan volledig achter zijn huidige coureurs te staan.

Lof voor Russell én Antonelli

Wolff stak bovendien de loftrompet over Russell, die volgens hem al jarenlang bewijst over een uitzonderlijk sterke mentaliteit te beschikken. "Om de Formule 1 te halen moet je mentaal ijzersterk zijn en volledig in jezelf geloven. George heeft gedurende zijn hele loopbaan laten zien dat hij telkens terugvecht als hij onder druk komt te staan. Wanneer iemand plots sneller blijkt, weet hij zijn niveau opnieuw op te krikken. Ik twijfel er geen seconde aan dat hij dat opnieuw zal doen."

Ook Antonelli kreeg complimenten van zijn teambaas. "Kimi beschikt over enorm veel snelheid en dat is precies waarom we hem hebben aangetrokken. Dat geldt overigens net zo goed voor George. We hebben twee ontzettend snelle coureurs en daar zijn we erg tevreden mee."