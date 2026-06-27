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Wolff sluit Verstappen definitief uit: "Mercedes is blij met Russell en Antonelli"

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Wolff sluit Verstappen definitief uit: "Mercedes is blij met Russell en Antonelli"

Een overstap van Max Verstappen naar Mercedes lijkt definitief van de baan. Teambaas Toto Wolff heeft na de derde vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk duidelijk gemaakt dat hij geen plannen heeft om zijn huidige rijdersduo te wijzigen. Daarmee lijkt de Oostenrijker de deur voor Verstappen stevig dicht te gooien.

Volgens Wolff is Mercedes volledig overtuigd van George Russell en Andrea Kimi Antonelli. De teambaas ziet geen enkele reden om de line-up aan te passen, omdat de samenwerking binnen het team naar wens verloopt en beide coureurs zich blijven ontwikkelen.

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Wolff wil vasthouden aan huidige line-up

"Het plan is om met deze twee coureurs door te gaan. Voor ons is stabiliteit nu het belangrijkste. Kimi heeft zich uitstekend aangepast, de samenwerking tussen hem en George verloopt heel goed en het team functioneert uitstekend. Het zou daarom niet verstandig zijn om nu iets aan die combinatie te veranderen", aldus Wolff tegenover Sky Sports Duitsland.

Met die uitspraak lijkt Mercedes voorlopig een streep te zetten door alle speculaties over een mogelijke komst van Verstappen. De Nederlander werd de voorbije maanden veelvuldig in verband gebracht met de Duitse renstal, maar Wolff geeft nu aan volledig achter zijn huidige coureurs te staan.

Lof voor Russell én Antonelli

Wolff stak bovendien de loftrompet over Russell, die volgens hem al jarenlang bewijst over een uitzonderlijk sterke mentaliteit te beschikken. "Om de Formule 1 te halen moet je mentaal ijzersterk zijn en volledig in jezelf geloven. George heeft gedurende zijn hele loopbaan laten zien dat hij telkens terugvecht als hij onder druk komt te staan. Wanneer iemand plots sneller blijkt, weet hij zijn niveau opnieuw op te krikken. Ik twijfel er geen seconde aan dat hij dat opnieuw zal doen."

Ook Antonelli kreeg complimenten van zijn teambaas. "Kimi beschikt over enorm veel snelheid en dat is precies waarom we hem hebben aangetrokken. Dat geldt overigens net zo goed voor George. We hebben twee ontzettend snelle coureurs en daar zijn we erg tevreden mee."

Larry Perkins

Posts: 65.984

[i] Een andere seit heeft op Fiascoplee een nuance in Wolff zijn "definitieve uitsluiting" gehoord: [/i]

"Ja, ik denk dat we de juiste coureurs hebben", zegt Wolff als hem naar de rijdersbezetting van 2027 gevraagd wordt. Opvallend genoeg houdt hij met 'ik denk' wel nog een slag om de arm.
Dat... [Lees verder]

  • 7
  • 27 jun 2026 - 20:04
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Toto Wolff Mercedes

Reacties (12)

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  • Pleen

    Posts: 942

    Wanneer de RB straks gelijkwaardig is aan de MB en Max races begint te winnen, dan gaat de Toto-deur weer wagenwijd open.

    • + 3
    • 27 jun 2026 - 19:51
  • Knalpijp

    Posts: 2.468

    De deur was altijd dicht, bij de topteams is geen plek voor Verstappen.
    RedBull is gewoon het 4de team en dat zal ook zo blijven als ze verder gaan met die wijnboer.

    • + 3
    • 27 jun 2026 - 19:59
    • De Vogel is Geland

      Posts: 952

      Max heeft nooit op de deur geklopt

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 20:01
    • StevenQ

      Posts: 10.588

      4e team? Max was vandaag sneller dan de McLarens

      • + 4
      • 27 jun 2026 - 20:26
  • Larry Perkins

    Posts: 65.984

    Een andere seit heeft op Fiascoplee een nuance in Wolff zijn "definitieve uitsluiting" gehoord:

    "Ja, ik denk dat we de juiste coureurs hebben", zegt Wolff als hem naar de rijdersbezetting van 2027 gevraagd wordt. Opvallend genoeg houdt hij met 'ik denk' wel nog een slag om de arm.
    Dat herhaalt hij als men hem ter bevestiging vraagt of er geen rijderswissels komen voor 2027. "Dat denk ik niet", sluit Wolff af.

    Kortom, zolang Mercedes, RBR en/of Verstappen niet met officiële persberichten komen, blijven we dit geneuzel houden...

    • + 7
    • 27 jun 2026 - 20:04
  • Larry Perkins

    Posts: 65.984

    Na Silverstone gaan de bootjes van Toffe Toto en Max weer lepeltje-lepeltje liggen...

    • + 2
    • 27 jun 2026 - 20:07
    • Pietje Bell

      Posts: 35.485

      Over bootjes gesproken: Max heeft kennelijk de transponder weer eens uitgezet afgelopen dinsdag rond het middaguur, want volgens de boot trackers ligt zijn boot nog altijd ergens bij Nice voor anker.
      Niet dus, want Port Cap d' Ail heeft een webcam en daarop is zijn
      (lelijk grijs gekleurde) jacht te zien (sinds woensdagmiddag volgens een Max fan).

      ibb.co/NgG1Nnt4

      ibb.co/qY867Lzp

      Hmmm, vanmiddag lag ie er nog. Nu is ie foetsie. Nelson jr en zijn gezin zijn bij Kelly en haar moeder. Die zijn waarschijnlijk met die boot op pad.

      Webcam: urlr.me/rPxgMf

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 21:40
    • Pietje Bell

      Posts: 35.485

      En ook Vesselfinder laat zien dat de transponder sinds dinsdag 12:30u
      uit staat. Ze zullen wel weer ergens bij St Tropez dobberen.

      ibb.co/d0TgBCGw

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 21:48
  • hupholland

    Posts: 10.021

    dit is niet definitief uitsluiten, voorlopig niet aan de orde, maar dat kan snel veranderen. Mercedes heeft Verstappen niet meer zo nodig als ze vorig jaar nog dachten, maar mocht Verstappen beschikbaar komen zullen ze zeker geïnteresseerd zijn. Maar ze zullen wellicht niet tegen Red Bull op gaan bieden, Verstappen zal op dat gebied met minder genoegen moeten nemen. Misschien een beetje zoals Marquez een paar jaar geleden ook bij Ducatie terecht kwam, eerst flink inleveren bij Gresini en een jaar later zelfs de stap naar he fabrieksteam, terwijl die eigenlijk al voor Martin hadden gekozen en met Bagnaia op dat moment ook nog de regerend WK in huis hadden. Maar hij werd zeker niet als de verlosser binnen gehaald of gelokt met een mega contract.

    • + 2
    • 27 jun 2026 - 20:40
  • Stillewerise

    Posts: 93

    Max wou ook niet komen toen mercedes het 4 de team was. Nu krijg je een koekje van eigen deeg. Mercedes heeft max niet nodig. Ze winnen met beide piloten🤣. Je moet echt gek zijn om iemand die 60 mil verdient binnen te halen. En ook nog voor plek 5 strijd

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 20:44

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Team
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262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
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Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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Datum
Grand Prix
Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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