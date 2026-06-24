Charles Leclerc is onder de indruk van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan staat bovenaan het wereldkampioenschap met bizarre statistieken. De geweldenaar heeft namelijk vijf van de eerste zeven races gewonnen.

Leclerc is niet de eerste coureur die fan is van de Italiaan, want Max Verstappen heeft zijn lof ook al meermaals uitgesproken over Antonelli. De jonge coureur levert voor Mercedes bizarre prestaties en staat bovenaan met 156 punten.

Leclerc is onder de indruk

De Monegask vertelt tegenover de internationale media dat hij een enorme fan is van de jonge Italiaan. "Ik heb Kimi altijd enorm hoog ingeschat, vooral door wat ik van hem zag in de juniorklassen", aldus Leclerc. "Dat eerste jaar was natuurlijk uitdagend. Maar zo'n enorme stap zetten van het eerste naar het tweede jaar, ik denk niet dat iemand dat had verwacht. Ik denk dat hij heel veel mensen heeft verrast."

Leclerc merkte het talent van Antonelli al heel erg vroeg op. "Ik heb altijd gezegd dat Kimi heel bijzonder was en dat hij heel succesvol zou worden. Maar om de stap te zien die hij heeft gezet van zijn eerste naar zijn tweede jaar is bijzonder indrukwekkend." De Italiaan maakte in 2024 nog zijn debuut in de Formule 2 en in 2025 in de Formule 1.

Leclerc maakte vergelijkbare situatie mee

Antonelli begon gelijk bij een topteam. "Ik vond dat eigenlijk geweldig. En ik weet zeker dat Kimi er ook van geniet, zeker nu het zo goed gaat als nu." Leclerc maakte een vergelijkbare situatie mee. In 2018 debuteerde hij namens Sauber, maar in 2019 vertrok hij al naar Ferrari, waar hij naast viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel reed. "Ik reed naast Seb, een meervoudig wereldkampioen. Voor mij was dat een ongelooflijke situatie. Ik leefde mijn droom door voor Ferrari te rijden en tegelijkertijd naast een coureur te racen waar ik mijn hele carrière tegenop had gekeken."

Daardoor kon Leclerc het niet slecht doen, want Vettel is niet zomaar een coureur. "Als ik achter Seb eindigde, dan reed ik achter iemand die ouder was, meer ervaring had en ontzettend snel was. En als ik voor hem eindigde, dan was dat ongelooflijk voor mij. Ik heb er echt van genoten en ik zie dat Kimi er ook van geniet. Ik denk niet dat hij veel druk voelt door in deze positie te zitten."