De derde en laatste vrije training in Oostenrijk zit erop. Op de Red Bull Ring werd de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Andrea Kimi Antonelli, terwijl Lewis Hamilton de top drie compleet wist te maken in Spielberg. Max Verstappen moest genoegen nemen met de zesde plaats.

Op de vrijdag bleek dat Mercedes de zaken enorm goed voor elkaar heeft. Juist in een weekend waarin Red Bull Racing en Ferrari updates hebben meegenomen, pakte Antonelli tweemaal de snelste tijd op de vrijdag. Max Verstappen had ongetwijfeld zijn hoop gegooid op Oostenrijk, maar leek voorlopig nog zijn meerdere te moeten erkennen in de concurrentie.

Weinig actie op de baan

In de eerste tien minuten viel er weinig te beleven op de Red Bull Ring in Spielberg. Het gros van alle Formule 1-coureurs besloot om in de openingsfase met een koptelefoon in de pitbox plaats te nemen. Het duurde dan ook even voordat de meesten naar buiten kwamen voor de laatste oefensessie van dit weekend.

Slechts vier coureurs kwamen in de eerste tien minuten in actie, namelijk Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez en Isack Hadjar.

Werken de updates van Red Bull wel?

Ook in de derde oefensessie is gebleken dat Mercedes toonaangevend is. Antonelli en Russell wisselden continu de snelste tijd af met sporadisch een McLaren of Ferrari ertussen. Naarmate de sessie vorderde werd de baan een stuk sneller, waarna ook Verstappen zich wist te mengen in de top van het F1-veld.

De vraag is nog altijd wel of de updates van Red Bull echt beslag hebben gekregen. Op de vrijdag stelde Isack Hadjar dat de RB22 hetzelfde aanvoelde als in Barcelona, wat toch voor de nodige vraagtekens gezorgd moet hebben.

Mercedes wekt heel veel indruk

Wie ongetwijfeld aanspraak gaat maken op pole position is een van de Mercedes-coureurs. Ook in de derde oefensessie is gebleken dat Russell én Antonelli de beschikking hebben over een pijlsnelle auto. Verstappen en Red Bull zullen terug naar de tekentafel moeten om te kijken waar de RB22 nog verbeterd kan gaan worden.

Om 16:00 uur lokale tijd zal de kwalificatie plaatsvinden op de Red Bull Ring. Dan wordt écht duidelijk of Verstappen enige aanspraak kan maken op een podiumplek tijdens de thuisrace van Red Bull.