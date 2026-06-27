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Uitslag VT3 Oostenrijk: Russell de snelste, Verstappen zesde

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<b> Uitslag VT3 Oostenrijk: </b> Russell de snelste, Verstappen zesde

De derde en laatste vrije training in Oostenrijk zit erop. Op de Red Bull Ring werd de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Andrea Kimi Antonelli, terwijl Lewis Hamilton de top drie compleet wist te maken in Spielberg. Max Verstappen moest genoegen nemen met de zesde plaats. 

Op de vrijdag bleek dat Mercedes de zaken enorm goed voor elkaar heeft. Juist in een weekend waarin Red Bull Racing en Ferrari updates hebben meegenomen, pakte Antonelli tweemaal de snelste tijd op de vrijdag. Max Verstappen had ongetwijfeld zijn hoop gegooid op Oostenrijk, maar leek voorlopig nog zijn meerdere te moeten erkennen in de concurrentie. 

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Weinig actie op de baan 

In de eerste tien minuten viel er weinig te beleven op de Red Bull Ring in Spielberg. Het gros van alle Formule 1-coureurs besloot om in de openingsfase met een koptelefoon in de pitbox plaats te nemen. Het duurde dan ook even voordat de meesten naar buiten kwamen voor de laatste oefensessie van dit weekend. 

Slechts vier coureurs kwamen in de eerste tien minuten in actie, namelijk Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez en Isack Hadjar

Werken de updates van Red Bull wel? 

Ook in de derde oefensessie is gebleken dat Mercedes toonaangevend is. Antonelli en Russell wisselden continu de snelste tijd af met sporadisch een McLaren of Ferrari ertussen. Naarmate de sessie vorderde werd de baan een stuk sneller, waarna ook Verstappen zich wist te mengen in de top van het F1-veld. 

De vraag is nog altijd wel of de updates van Red Bull echt beslag hebben gekregen. Op de vrijdag stelde Isack Hadjar dat de RB22 hetzelfde aanvoelde als in Barcelona, wat toch voor de nodige vraagtekens gezorgd moet hebben. 

Mercedes wekt heel veel indruk

Wie ongetwijfeld aanspraak gaat maken op pole position is een van de Mercedes-coureurs. Ook in de derde oefensessie is gebleken dat Russell én Antonelli de beschikking hebben over een pijlsnelle auto. Verstappen en Red Bull zullen terug naar de tekentafel moeten om te kijken waar de RB22 nog verbeterd kan gaan worden. 

Om 16:00 uur lokale tijd zal de kwalificatie plaatsvinden op de Red Bull Ring. Dan wordt écht duidelijk of Verstappen enige aanspraak kan maken op een podiumplek tijdens de thuisrace van Red Bull. 

F1Grand Prix Oostenrijk - Vrije training 3

AT Red Bull Ring - 27 juni 2026

hupholland

Posts: 10.015

ruim 2 tiende achter de nummer 1 zou op zich geen slechte uitslag zijn, al zou een 6e positie natuurlijk wel wat tegenvallend zijn. Probleem is alleen dat die tijd van Antonelli al een klein half uurtje op het scorebord stond, lange tijd 4 tiende los van de rest. Die lijkt me wel de duidelijke fa... [Lees verder]

  • 3
  • 27 jun 2026 - 13:46
Foto's Grand Prix van Oostenrijk 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (18)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.009

    We mogen dankbaar zijn voor de updates anders had Max waarschijnlijk 7e gestaan

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 13:34
    • Mick34

      Posts: 1.311

      Ach, het gebeurt wel vaker dat updates niet meteen spot-on werken, omdat het effect heeft op hoe je de auto moet afstellen.

      Max zit er in ieder geval gewoon bij, al bungelt hij er wel aan... Maar het zal niet voor het eerst zijn dat Max ineens in de kwali de magische button omzet.

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 13:46
    • hupholland

      Posts: 10.015

      ruim 2 tiende achter de nummer 1 zou op zich geen slechte uitslag zijn, al zou een 6e positie natuurlijk wel wat tegenvallend zijn. Probleem is alleen dat die tijd van Antonelli al een klein half uurtje op het scorebord stond, lange tijd 4 tiende los van de rest. Die lijkt me wel de duidelijke favoriet voor de pole al is de kwalificatie in Oostenrijk altijd listig en soms heel close.

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 13:46
    • StevenQ

      Posts: 10.571

      Max zit er zeker dichter bij dan eerder dit seizoen

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 13:49
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.009

      Ja lekker dicht erbij op een smurfen baan van net iets meer dan 1 minuut.

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 13:52
    • da_bartman

      Posts: 6.688

      Vooralsnog rijdt hij zelfde tijden als de beide auto's van McLaren. Dat klantenteam team dat volgens jou zoveel meerwaarde zou hebben om daar naartoe te verkassen.

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 14:13
    • Mick34

      Posts: 1.311

      @Da_Bartman

      Ik verwacht, en dat zal ook de reden zijn dat McLaren hem wil hebben, dat Max meer uit de auto zal halen dan de huidige coureurs. En niet alleen qua pure rondetijd, maar ook door zijn feedback en ontwikkeling van de auto.

      Daarnaast heeft McLaren duidelijk laten zien dat ze niet beter weten dan andere teams hoe ze een auto kunnen doorontwikkelen. Ook dit jaar zie ik een mooie stijgend lijn. Dit lijkt op alles veel meer op het oude RBR dan wat het team van weleer nu is geworden.

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 14:36
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.009

      @dabartam, "Mercedes" is zelf ook een klantenteam (zie uitgebreide, en interessante discussie van mij en snailer van gisteren).

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 15:05
    • da_bartman

      Posts: 6.688

      " Mercedes is ook een klantenteam" ja dat geneuzel van je heb ik gisteren idd gelezen.

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 15:09
  • Larry Perkins

    Posts: 65.969

    Voordat RBR een tekentafel op de Red Bull Ring hebben is de kwalificatie al voorbij...

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 13:53
  • shakedown

    Posts: 1.869

    De top 7 binnen 0.356 seconden.

    Dan zit je er gewoon goed bij. Dan heeft iedereen kans op pole. Zodra alle remmen los gaan zal het gaan om wie net dat beetje extra kan brengen.

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 13:54
    • Robin

      Posts: 3.298

      Op deze baan hoort het toch dichtbij elkaar te zitten?

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 14:41
  • Larry Perkins

    Posts: 65.969

    Die dekselse Lewis blijft Leclerc maar de baas hè, gaat er al wat meer als een patroon uitzien...

    • + 3
    • 27 jun 2026 - 14:01
    • De Vogel is Geland

      Posts: 944

      Je bedoelt die Lewis waar Russell en Leclerc rondjes omheen reden?

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 14:06
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.009

      @Larry, Charlie van kerhoven rijdt al sinds mensenheugenis bij Ferrari, zou het misschien ook een beetje aan Karel van kerkesteeg zelf kunnen liggen dat hij geen "winnende auto" heeft. De input van Sir L. wordt gewoon met de wedstrijd groter en het rendement beter. De auto van vorig jaar was hij niet / nauwelijks bij de ontwikkeling betrokken

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 15:07
  • Larry Perkins

    Posts: 65.969

    Een jaarlijkse traditie werd donderdagavond voortgezet toen de 22 F1-coureurs samenkwamen voor een vreetpartij, georganiseerd door Stefano Domenicali - de parasiet van de Formule 1 - op de Red Bull Ring, voorafgaand aan de GP van Oostenrijk dit weekend. Het diner is tijdens zijn periode als parasiet van de Formule 1 een vast onderdeel geworden van het GP-weekend in Spielberg.

    Instagram(.)com/p/DaCpg1jNLXv/?utm_source=ig_embed&ig_rid=A4pX1SBt2MLOEEMHvNb4miK

    (haakjes verwijderen)

    Als je Max Verstappen zoekt, hij zit in een wit T-shirt helemaal rechts achteraan, tussen Carlos Sainz en Oliver Bearman.

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 14:24
    • Pietje Bell

      Posts: 35.476

      Niet alleen de haakjes verwijderen , maar ook alles vanaf vóór het vraagteken. Scheelt weer werk en deze keer was IK de eerste die met dit IG bericht kwam @Perkins! Je kunt niet altijd overal de eerste in zijn.

      Dit was donderdag in het motorhome van de F1 MET airco!!
      Ik kon trouwens Lindblad nergens vinden. Zie jij 'm ergens?

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 14:45
    • donshere

      Posts: 1.404

      LIndblad is denk ik de fotograaf van dienst. Wie is de Spock links vooraan?

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 15:08

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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