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Russell genoot van duel met Verstappen: "Max is een taaie"

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Russell genoot van duel met Verstappen: "Max is een taaie"

George Russell eindigde zondag als tweede in de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar de Mercedes-coureur stapte allesbehalve tevreden uit zijn auto. Dankzij een chaotisch slot van de race en de problemen bij verschillende concurrenten mocht de Brit plaatsnemen op het podium, al vond hij zelf dat hij die klassering niet had verdiend. Na afloop richtte Russell zijn pijlen vooral op de tegenvallende prestaties van Mercedes.

Russell kende een lastige race op Silverstone. Een langzaam leeglopende band wierp hem terug naar de zevende plaats, waarna hij zich alsnog een weg naar voren vocht. Door de uitvalbeurt van teamgenoot Andrea Kimi Antonelli en problemen bij onder anderen Max Verstappen en Lewis Hamilton schoof de Brit uiteindelijk op naar de tweede plaats, achter Charles Leclerc.

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'Derde plaats was eigenlijk het maximale'

Russell gaf na afloop toe dat hij tijdens de race nooit had verwacht alsnog op het podium te eindigen. "Na die langzaam leeglopende band, de pitstop en het terugvallen naar de zevende plaats had ik nooit gedacht dat een tweede plek nog mogelijk was. Als iemand me dat toen had verteld, had ik hem niet geloofd."

Toch vindt de Mercedes-coureur niet dat de uitslag een eerlijk beeld geeft van zijn race. "Ik denk dat een derde plaats eigenlijk het resultaat was dat we verdienden, achter Kimi en Charles. Natuurlijk vocht ik met Lewis en Max, maar uiteindelijk vielen de gebeurtenissen wel heel gunstig voor mij uit. Max is bovendien een taaie tegenstander, al denk ik wel dat ik hem uiteindelijk had kunnen inhalen."

Russell haalt hard uit naar Mercedes

Ondanks zijn podiumplaats maakt Russell zich vooral zorgen over de vorm van Mercedes. Volgens de Brit schoot de auto het hele weekend tekort en zijn de prestaties simpelweg niet goed genoeg om mee te strijden om de wereldtitel.

"Er zijn dit weekend veel dingen gebeurd die we zelf nog niet goed begrijpen. We kwamen snelheid tekort op de rechte stukken en ook de prestaties als geheel waren onvoldoende. Als dit ons niveau blijft, ga ik niet meedoen om het kampioenschap. Daarom ben ik helemaal niet tevreden over dit weekend."

Russell sloot af met een opvallende vergelijking met de Grand Prix van Canada. "Ik neem deze tweede plaats voor wat ze is. Eigenlijk was ik na Canada meer tevreden, ondanks dat ik daar uitviel vanuit de leiding. Toen had ik het gevoel dat ik de overwinning verdiende. Vandaag heb ik die tweede plaats eerlijk gezegd niet verdiend."

Hagueian

Posts: 8.860

Kimi slaagt er gek genoeg in om elke race constant elk beetje performance er uit te halen. Als je naar de gevoeligheid van deze auto's kijkt is dat wel enorm knap. Ik kan me of Verstappen na niet een coureur herrineren die zo bizar constant was over zoveel races.

  • 2
  • 5 jul 2026 - 21:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Mercedes GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (11)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.633

    Niet de auto de schuld geven vriend.
    Jij kwam tekort, in ieder geval op Kimi.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 21:30
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.633

      Maar je bent wel eerlijk....dat dan weer wel.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 21:31
    • NicoS

      Posts: 20.957

      Over het feit dat hij meer kreeg dan hij verdiende is hij eerlijk…..;)
      Maar ik ben het wel met hem eens dat deze auto’s nogal gevoelig zijn met de afstelling.
      De ene race gaat het wel, en de volgende race gaat het niet, is een beetje het beeld bij veel coureurs.
      Het steekt allemaal erg krap met hoe je de auto afstelt.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 21:39
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.633

      Maar het lukte Kimi wel om snelheid te vinden.....bijna elke race is Kimi op snelheid vriend de baas.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 21:56
    • Hagueian

      Posts: 8.860

      Kimi slaagt er gek genoeg in om elke race constant elk beetje performance er uit te halen. Als je naar de gevoeligheid van deze auto's kijkt is dat wel enorm knap. Ik kan me of Verstappen na niet een coureur herrineren die zo bizar constant was over zoveel races.

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 21:58
    • NicoS

      Posts: 20.957

      Kimi heeft kennelijk een goed gevoel met deze auto, hij voelt zich er comfortabel bij.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 22:01
  • schwantz34

    Posts: 42.315

    Het is ook vandaag weer pijnlijk duidelijk geworden voor matennaaier Sjors dat Kimi toekomstig wk zal gaan worden, maar hijzelf niet...

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 22:08
    • F1 bekijker

      Posts: 429

      Uitval van Max was zeker te pijnlijk voor je?

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 22:10
    • schwantz34

      Posts: 42.315

      No!

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 22:12
    • snailer

      Posts: 33.755

      Blijk ben je niet zo goed als F1 bekijker.

      Waar je vandaag naar gekeken hebt is Faccubak.

      Voor mij als fan van Verstappen kan hij niet vaak genoeg uitvallen. Kan ik eindelijk weer echt racen bekijken, wat ik als doe tegenwoordig bij endurance. Maar zodra Verstappen stopt is endurance gewoon nog leuker. De beste en snelste racer van het hele stel heeft niets te zoeken in de rijdende accubakken die F1 heet.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 22:22
    • F1 bekijker

      Posts: 429

      Daar gaat het niet om Snailer maar waarom andere rijders altijd maar belachelijk gemaakt worden.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 22:37

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5
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-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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