George Russell eindigde zondag als tweede in de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar de Mercedes-coureur stapte allesbehalve tevreden uit zijn auto. Dankzij een chaotisch slot van de race en de problemen bij verschillende concurrenten mocht de Brit plaatsnemen op het podium, al vond hij zelf dat hij die klassering niet had verdiend. Na afloop richtte Russell zijn pijlen vooral op de tegenvallende prestaties van Mercedes.

Russell kende een lastige race op Silverstone. Een langzaam leeglopende band wierp hem terug naar de zevende plaats, waarna hij zich alsnog een weg naar voren vocht. Door de uitvalbeurt van teamgenoot Andrea Kimi Antonelli en problemen bij onder anderen Max Verstappen en Lewis Hamilton schoof de Brit uiteindelijk op naar de tweede plaats, achter Charles Leclerc.

'Derde plaats was eigenlijk het maximale'

Russell gaf na afloop toe dat hij tijdens de race nooit had verwacht alsnog op het podium te eindigen. "Na die langzaam leeglopende band, de pitstop en het terugvallen naar de zevende plaats had ik nooit gedacht dat een tweede plek nog mogelijk was. Als iemand me dat toen had verteld, had ik hem niet geloofd."

Toch vindt de Mercedes-coureur niet dat de uitslag een eerlijk beeld geeft van zijn race. "Ik denk dat een derde plaats eigenlijk het resultaat was dat we verdienden, achter Kimi en Charles. Natuurlijk vocht ik met Lewis en Max, maar uiteindelijk vielen de gebeurtenissen wel heel gunstig voor mij uit. Max is bovendien een taaie tegenstander, al denk ik wel dat ik hem uiteindelijk had kunnen inhalen."

Russell haalt hard uit naar Mercedes

Ondanks zijn podiumplaats maakt Russell zich vooral zorgen over de vorm van Mercedes. Volgens de Brit schoot de auto het hele weekend tekort en zijn de prestaties simpelweg niet goed genoeg om mee te strijden om de wereldtitel.

"Er zijn dit weekend veel dingen gebeurd die we zelf nog niet goed begrijpen. We kwamen snelheid tekort op de rechte stukken en ook de prestaties als geheel waren onvoldoende. Als dit ons niveau blijft, ga ik niet meedoen om het kampioenschap. Daarom ben ik helemaal niet tevreden over dit weekend."

Russell sloot af met een opvallende vergelijking met de Grand Prix van Canada. "Ik neem deze tweede plaats voor wat ze is. Eigenlijk was ik na Canada meer tevreden, ondanks dat ik daar uitviel vanuit de leiding. Toen had ik het gevoel dat ik de overwinning verdiende. Vandaag heb ik die tweede plaats eerlijk gezegd niet verdiend."