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Marko plaatst vraagtekens bij FIA-controles van Mercedes en Ferrari

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Marko plaatst vraagtekens bij FIA-controles van Mercedes en Ferrari

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft vraagtekens geplaatst bij hoe de FIA het naleven van de budgetcap kan controleren bij teams als Mercedes en Ferrari. Afgelopen weekend vroeg Mercedes-teambaas Toto Wolff zich af of Ferrari het financieel gaat redden met hun updates, en Marko geeft hem nu deels gelijk.

Het team van Ferrari doet er dit seizoen alles aan om het gat met koploper Mercedes te verkleinen. De Italiaanse renstal introduceert vrijwel elk weekend een updatepakket, en ook afgelopen weekend in Oostenrijk was dit het geval. Dit zorgde voor verbazing bij Mercedes-teambaas Wolff, die stelde dat Ferrari op deze manier snel aan de budgetcap komt. Hij stelde dat Mercedes wachtte met updates, omdat het anders financieel niet mogelijk zou zijn.

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Hoe kijkt Marko naar deze zaak?

Ook voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko zit nog met wat vragen. Als hij in gesprek met F1-Insider wordt geconfronteerd met de woorden van Wolff, is hij duidelijk. Marko wordt gevraagd of het überhaupt mogelijk is om de budgetcap te omzeilen: "Voor gewone teams is dat vrijwel onmogelijk. Bij autofabrikanten zoals Mercedes of Ferrari ben ik daar niet zo zeker van. Hoe kan de FIA de naleving controleren als de researchafdelingen in Maranello en bij Mercedes in dit digitale tijdperk niet ook aan de Formule 1 werken?"

Marko onthult daarna dat ze bij Red Bull in het verleden ook vraagtekens plaatsten bij Mercedes. Hij legt uit dat het om precies het soort situatie ging als waar Mercedes nu vraagtekens bij plaatst: "In 2021 en 2022 werden we ook verrast door het aantal updates dat Mercedes naar de grid bracht. En hoe ze dat binnen de budgetcap voor elkaar kregen. Nu is Mercedes juist degene die zich dat afvraagt."

Wanneer kan er duidelijkheid komen?

Bij Ferrari hebben ze nog niet gereageerd op de claims van Wolff. Of Ferrari echt over de budgetcap is gegaan, zal pas volgend jaar duidelijk worden. Aan het einde van het seizoen controleert de FIA de financiële situaties, en publiceren ze de resultaten. Vooralsnog is het één keer voorgekomen dat een team echt over de limiet was gegaan. Dit ging opvallend genoeg over Red Bull in het eerste jaar van de budgetcapregels.

mr.Monza

Posts: 10.134

Ferrari is vorig jaar al zeer vroeg in het seizoen gestopt met de 2025 auto door te ontwikkelen.
Vrijwel het hele 2025 budget is in de 2026 auto gestoken, aero testing allowance, windtunneltijd etc.
Door deze vroege start hebben ze al veel updates, heel of half fabricaten kunnen testen, ontwerpen... [Lees verder]

  • 4
  • 2 jul 2026 - 10:39
F1 Nieuws Toto Wolff Helmut Marko Mercedes Red Bull Racing Ferrari

Reacties (11)

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  • The Wolf

    Posts: 1.142

    ik plaats ook vraagtekens bij FIA controles;
    FIA controles??

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 10:12
  • mr.Monza

    Posts: 10.134

    Ferrari is vorig jaar al zeer vroeg in het seizoen gestopt met de 2025 auto door te ontwikkelen.
    Vrijwel het hele 2025 budget is in de 2026 auto gestoken, aero testing allowance, windtunneltijd etc.
    Door deze vroege start hebben ze al veel updates, heel of half fabricaten kunnen testen, ontwerpen en (half) kunnen produceren voordat het 2026 seizoen ook naar begonnen was.

    Dat weten Toto en Herr Doktor ook wel, alleen een beetje stoken is hen niet vreemd, ook goed.

    • + 4
    • 2 jul 2026 - 10:39
    • NicoS

      Posts: 20.914

      Zo blijft alles halfbakken bij Ferrari…..;)

      • + 4
      • 2 jul 2026 - 11:14
    • snailer

      Posts: 33.699

      De Ferrari is op zich erg goed op veel vlakken. Lijkt zeer aero efficiënt. Ze kunnen een hoge snelheid op lange rechte stukken halen en hebben toch de beste snelheid door snelle door snelle bochten. Waar het nog aan schortte was het bochtenwerk op Monaxo, dus de langzamere en middel bochten. En daar zijn ze dan zeker niet slecht

      En uiteraard loopt de power train achter. Vooral de hybride. Heb in de data nog super clipping gezien. Het lijkt er trouwens op dat de ice update, begreep dat die was geïmplementeerd, niet veel bracht. Oostenrijk is toch een volgas baantje.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 12:13
    • jd2000

      Posts: 7.787

      Hoe kan je een update voor het seizoen produceren? Updates zijn gevolg van.

      • + 1
      • 2 jul 2026 - 12:37
    • Plextor

      Posts: 124

      Ik versta nog steeds niet hoe Ferrari zo'n slechte ICE heeft kunnen maken...
      Kleine turbo ok maar waarom zoveel performance opofferen voor een klein voordeel bij de start...zijn toch slimmer dan dit vermoed ik?

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 14:34
  • Beetle

    Posts: 2.416

    Marko moet toch ook begrijpen dat je dat gewoon onder catering wegschrijft.

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 11:11
  • Patrace

    Posts: 6.814

    Meer Marko heeft hier wel gelijk.
    Grote concerns als Ferrari en Mercedes hebben natuurlijk meerdere ontwerpafdelingen.
    Dus wat belet ze om buiten het officiële F1 team nog andere ontwerpteams dingen te laten ontwerpen of bedenken en die informatie door te sluizen naar het F1 team?
    Die kosten vallen dan volledig buiten de F1 en dus buiten de budgetcap, maar de kennis is natuurlijk wel gewoon bruikbaar. Dus je kunt dan een paar verschillende ontwerprichtingen uitwerken en de beste dan daadwerkelijk implementeren en laten oppakken door het 'echte' F1 ontwerpteam.
    Daarmee kunnen die teams hun ontwikkelsnelheid enorm vergroten en hoeven ze alleen die updates echt ontwikkelen die de grootste performance winst brengen.
    Ik geloof dus ook niet dat die budgetcap echt kan worden gehandhaafd en gecontroleerd bij grote autoconcerns.

    • + 3
    • 2 jul 2026 - 11:48
    • Patrace

      Posts: 6.814

      Meer = Maar (of Meneer) :-)

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 11:49
  • gridiron

    Posts: 3.573

    Heeft hij dat nu nog maar door?

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 13:03

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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