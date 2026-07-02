Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft vraagtekens geplaatst bij hoe de FIA het naleven van de budgetcap kan controleren bij teams als Mercedes en Ferrari. Afgelopen weekend vroeg Mercedes-teambaas Toto Wolff zich af of Ferrari het financieel gaat redden met hun updates, en Marko geeft hem nu deels gelijk.

Het team van Ferrari doet er dit seizoen alles aan om het gat met koploper Mercedes te verkleinen. De Italiaanse renstal introduceert vrijwel elk weekend een updatepakket, en ook afgelopen weekend in Oostenrijk was dit het geval. Dit zorgde voor verbazing bij Mercedes-teambaas Wolff, die stelde dat Ferrari op deze manier snel aan de budgetcap komt. Hij stelde dat Mercedes wachtte met updates, omdat het anders financieel niet mogelijk zou zijn.

Hoe kijkt Marko naar deze zaak?

Ook voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko zit nog met wat vragen. Als hij in gesprek met F1-Insider wordt geconfronteerd met de woorden van Wolff, is hij duidelijk. Marko wordt gevraagd of het überhaupt mogelijk is om de budgetcap te omzeilen: "Voor gewone teams is dat vrijwel onmogelijk. Bij autofabrikanten zoals Mercedes of Ferrari ben ik daar niet zo zeker van. Hoe kan de FIA de naleving controleren als de researchafdelingen in Maranello en bij Mercedes in dit digitale tijdperk niet ook aan de Formule 1 werken?"

Marko onthult daarna dat ze bij Red Bull in het verleden ook vraagtekens plaatsten bij Mercedes. Hij legt uit dat het om precies het soort situatie ging als waar Mercedes nu vraagtekens bij plaatst: "In 2021 en 2022 werden we ook verrast door het aantal updates dat Mercedes naar de grid bracht. En hoe ze dat binnen de budgetcap voor elkaar kregen. Nu is Mercedes juist degene die zich dat afvraagt."

Wanneer kan er duidelijkheid komen?

Bij Ferrari hebben ze nog niet gereageerd op de claims van Wolff. Of Ferrari echt over de budgetcap is gegaan, zal pas volgend jaar duidelijk worden. Aan het einde van het seizoen controleert de FIA de financiële situaties, en publiceren ze de resultaten. Vooralsnog is het één keer voorgekomen dat een team echt over de limiet was gegaan. Dit ging opvallend genoeg over Red Bull in het eerste jaar van de budgetcapregels.