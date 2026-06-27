Andrea Kimi Antonelli baalt als een stekker dat hij te veel gas terugnam in de kwalificatie in Oostenrijk. Door de crash van Max Verstappen werd er met gele vlaggen gezwaaid, en Antonelli ging abrupt van zijn gas. Vlak voor zijn neus deed zijn Mercedes-teamgenoot George Russell dat niet, en hij greep de pole position.

De slotfase van de kwalificatie op de Red Bull Ring was zeer spannend. In de pitlane keken alle monteurs nagelbijtend toe, want de Ferrari's, de Mercedessen en Verstappen vochten om de pole position. Verstappen was bezig met een ijzersterk rondje, maar in de voorlaatste bocht verloor hij de macht over het stuur en vloog hij hard de muur in. Er werd met gele vlaggen gezwaaid, maar Russells poletijd werd niet verwijderd. Op het moment dat hij de crash passeerde, werd er namelijk nog niet met dubbele gele vlaggen gezwaaid.

Wat ging er precies mis?

In tegenstelling tot Russell, ging Antonelli wel direct van zijn gas. Achteraf gezien bleek dit de verkeerde beslissing, en hij ging dan ook diep door het stof toen hij zich bij Sky Sports meldde: "Ik weet niet waarom, maar ik dacht dat het dubbele gele vlaggen waren. Ik brak dus mijn volledige rondje af, en ik verspeelde de eerste startrij. Ik had dat gewoon niet moeten doen, dat was mijn fout."

Antonelli start de race nu vanaf de vierde plaats, maar er was veel meer mogelijk. De Italiaan is daar eerlijk over: "Het zou heel erg close met George zijn geweest. Er zat slechts een tiende tussen ons. Hij zou een kleine voorsprong hebben gehad, maar ik had op de eerste startrij kunnen staan, dus dat is jammer."

Wat is er mogelijk in de race?

Nu verschuift de focus naar de dag van morgen, en Antonelli weet dat dit een uitdaging gaat worden: "We gaan ons best doen. Het wordt zeker niet makkelijk, vooral met de banden. Er is nog veel mogelijk. De bandendegradatie zal hier hoog zijn en we gaan ons best gewoon doen."