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Antonelli gaat door het stof na kostbare fout

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Antonelli gaat door het stof na kostbare fout

Andrea Kimi Antonelli baalt als een stekker dat hij te veel gas terugnam in de kwalificatie in Oostenrijk. Door de crash van Max Verstappen werd er met gele vlaggen gezwaaid, en Antonelli ging abrupt van zijn gas. Vlak voor zijn neus deed zijn Mercedes-teamgenoot George Russell dat niet, en hij greep de pole position.

De slotfase van de kwalificatie op de Red Bull Ring was zeer spannend. In de pitlane keken alle monteurs nagelbijtend toe, want de Ferrari's, de Mercedessen en Verstappen vochten om de pole position. Verstappen was bezig met een ijzersterk rondje, maar in de voorlaatste bocht verloor hij de macht over het stuur en vloog hij hard de muur in. Er werd met gele vlaggen gezwaaid, maar Russells poletijd werd niet verwijderd. Op het moment dat hij de crash passeerde, werd er namelijk nog niet met dubbele gele vlaggen gezwaaid.

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Wat ging er precies mis?

In tegenstelling tot Russell, ging Antonelli wel direct van zijn gas. Achteraf gezien bleek dit de verkeerde beslissing, en hij ging dan ook diep door het stof toen hij zich bij Sky Sports meldde: "Ik weet niet waarom, maar ik dacht dat het dubbele gele vlaggen waren. Ik brak dus mijn volledige rondje af, en ik verspeelde de eerste startrij. Ik had dat gewoon niet moeten doen, dat was mijn fout."

Antonelli start de race nu vanaf de vierde plaats, maar er was veel meer mogelijk. De Italiaan is daar eerlijk over: "Het zou heel erg close met George zijn geweest. Er zat slechts een tiende tussen ons. Hij zou een kleine voorsprong hebben gehad, maar ik had op de eerste startrij kunnen staan, dus dat is jammer."

Wat is er mogelijk in de race?

Nu verschuift de focus naar de dag van morgen, en Antonelli weet dat dit een uitdaging gaat worden: "We gaan ons best doen. Het wordt zeker niet makkelijk, vooral met de banden. Er is nog veel mogelijk. De bandendegradatie zal hier hoog zijn en we gaan ons best gewoon doen."

Patrace

Posts: 6.796

Dat is onderdeel van ervaring opdoen. Hij zit nog altijd pas in zijn tweede seizoen in de F1, dus gaat echt nog wel een paar foutjes maken. Dit is daar één van.

  • 3
  • 27 jun 2026 - 22:05
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Oostenrijk 2026

Reacties (2)

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  • Patrace

    Posts: 6.795

    Dat is onderdeel van ervaring opdoen. Hij zit nog altijd pas in zijn tweede seizoen in de F1, dus gaat echt nog wel een paar foutjes maken. Dit is daar één van.

    • + 3
    • 27 jun 2026 - 22:05
  • Kubica

    Posts: 5.750

    Hij kan zich troosten met het feit dat hij als niet Brit ongetwijfeld wel gestraft zou zijn …

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 00:05

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 306
  • Podiums 9
  • Grand Prix 31
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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