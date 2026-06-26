Lewis Hamilton heeft een opmerkelijke onthulling gedaan over zijn moeizame eerste seizoen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen reed zijn debuutjaar voor de Italiaanse renstal met een serieuze nekblessure, die hij opliep tijdens een zware crash in de wintertests. Inmiddels lijkt de Brit volledig herboren, al wil hij voorlopig nog niets weten van een nieuwe titelstrijd.

Hamilton kende in 2025 een teleurstellend eerste seizoen bij Ferrari. Ondanks een sprintzege vroeg in het jaar wist hij geen enkel Grand Prix-podium te behalen en zakte zijn vorm steeds verder weg. Nu onthult de Brit dat een hardnekkige blessure daar een belangrijke rol in speelde.

Hamilton kampte maandenlang met zware nekblessure

Voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk vertelde Hamilton dat hij eind januari tijdens een TPC-test in Barcelona hard in de muur belandde. Daarbij liep hij een ernstige nekblessure op, waardoor hij maandenlang beperkt werd in zijn voorbereiding.

"Ik klapte vorig jaar tijdens een test hard de muur in, waardoor een tussenwervelschijf in mijn nek verschoof en op een zenuw drukte", zo onthulde Hamilton tegenover ESPN. "Negen weken lang kon ik nauwelijks trainen. Ik lag iedere dag bij de chiropractor, had voortdurend pijn, sliep amper en moest zelfs injecties en pijnstillers gebruiken om überhaupt te kunnen functioneren. In een Formule 1-auto is dat allesbehalve ideaal."

Hamiltons eerste Ferrari-seizoen begon nog veelbelovend met een sprintpole en sprintzege, maar daarna stortten de resultaten volledig in. Halverwege het seizoen noemde hij zichzelf na een tegenvallende kwalificatie in Hongarije zelfs 'waardeloos' en suggereerde hij dat Ferrari hem beter kon vervangen.

Hamilton tempert verwachtingen ondanks wederopstanding

Dit seizoen is het beeld compleet anders. Hamilton boekte twee weken geleden in Barcelona zijn eerste Grand Prix-overwinning voor Ferrari, de 106e uit zijn imposante Formule 1-loopbaan. Daarmee bezet hij momenteel de tweede plaats in het wereldkampioenschap, achter Kimi Antonelli, nota bene zijn opvolger bij Mercedes.

Toch weigert Hamilton zichzelf als titelkandidaat te zien. "Ik ben eerlijk gezegd totaal niet bezig met het kampioenschap. Natuurlijk willen we blijven verbeteren en Ferrari terug naar de top brengen, maar ik kijk op dit moment niet naar de titelstrijd." Met de nieuwe motorupdates die Ferrari dit weekend meeneemt naar Oostenrijk hoopt de Italiaanse renstal wel opnieuw een stap richting de absolute top te zetten.