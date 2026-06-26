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Hamilton onthult: Ferrari-coureur kampte met zware blessure

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Hamilton onthult: Ferrari-coureur kampte met zware blessure

Lewis Hamilton heeft een opmerkelijke onthulling gedaan over zijn moeizame eerste seizoen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen reed zijn debuutjaar voor de Italiaanse renstal met een serieuze nekblessure, die hij opliep tijdens een zware crash in de wintertests. Inmiddels lijkt de Brit volledig herboren, al wil hij voorlopig nog niets weten van een nieuwe titelstrijd.

Hamilton kende in 2025 een teleurstellend eerste seizoen bij Ferrari. Ondanks een sprintzege vroeg in het jaar wist hij geen enkel Grand Prix-podium te behalen en zakte zijn vorm steeds verder weg. Nu onthult de Brit dat een hardnekkige blessure daar een belangrijke rol in speelde.

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Hamilton kampte maandenlang met zware nekblessure

Voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk vertelde Hamilton dat hij eind januari tijdens een TPC-test in Barcelona hard in de muur belandde. Daarbij liep hij een ernstige nekblessure op, waardoor hij maandenlang beperkt werd in zijn voorbereiding.

"Ik klapte vorig jaar tijdens een test hard de muur in, waardoor een tussenwervelschijf in mijn nek verschoof en op een zenuw drukte", zo onthulde Hamilton tegenover ESPN. "Negen weken lang kon ik nauwelijks trainen. Ik lag iedere dag bij de chiropractor, had voortdurend pijn, sliep amper en moest zelfs injecties en pijnstillers gebruiken om überhaupt te kunnen functioneren. In een Formule 1-auto is dat allesbehalve ideaal."

Hamiltons eerste Ferrari-seizoen begon nog veelbelovend met een sprintpole en sprintzege, maar daarna stortten de resultaten volledig in. Halverwege het seizoen noemde hij zichzelf na een tegenvallende kwalificatie in Hongarije zelfs 'waardeloos' en suggereerde hij dat Ferrari hem beter kon vervangen.

Hamilton tempert verwachtingen ondanks wederopstanding

Dit seizoen is het beeld compleet anders. Hamilton boekte twee weken geleden in Barcelona zijn eerste Grand Prix-overwinning voor Ferrari, de 106e uit zijn imposante Formule 1-loopbaan. Daarmee bezet hij momenteel de tweede plaats in het wereldkampioenschap, achter Kimi Antonelli, nota bene zijn opvolger bij Mercedes.

Toch weigert Hamilton zichzelf als titelkandidaat te zien. "Ik ben eerlijk gezegd totaal niet bezig met het kampioenschap. Natuurlijk willen we blijven verbeteren en Ferrari terug naar de top brengen, maar ik kijk op dit moment niet naar de titelstrijd." Met de nieuwe motorupdates die Ferrari dit weekend meeneemt naar Oostenrijk hoopt de Italiaanse renstal wel opnieuw een stap richting de absolute top te zetten.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (5)

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  • koppie toe

    Posts: 5.396

    In 22,23 en 24 ook zeker?
    Met die ene zwaluw heb je nog steeds geen zomer.
    Nu nog even deze uitschieter volhouden en dan praten we verder.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 13:26
    • Tra893SDk

      Posts: 113

      Toen had hij gewoon een slechte auto. In 2023 ging hij overigens best goed.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 14:03
  • Robin

    Posts: 3.290

    Wordt alles hier 2-3 opnieuw gemeld?

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 13:34
  • Bertrand Gachot

    Posts: 986

    Hoe kan een onthulling nou een onthulling zijn, als dit vorige week ook al een topic was, nu is de aard van de blessure duidelijk vermeldt 'dit' dan.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 13:48
  • spiked1964

    Posts: 82

    Last van Zwerende Hersenen.....!!!? Hahaha

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 13:58

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  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
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Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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