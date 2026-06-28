Lewis Hamilton heeft een zeer zware Grand Prix van Oostenrijk achter de rug. De zevenvoudig wereldkampioen moest een aantal felle duels uitvechten, had problemen met zijn auto en de hoge temperaturen in Spielberg maakten het hem ook niet makkelijk. De teleurstelling was dan ook groot.

Hamilton en zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc hoopten bij de start van de race polesitter George Russell aan te vallen. De Brit kon echter makkelijk wegrijden bij de twee Ferrari's, en hij zag de twee scharlakenrode bolides ook niet meer terug. Hamilton verloor al vroeg in de race een fel duel van Max Verstappen, en zakte daarna door het veld heen. Hij moest het uiteindelijk doen met de teleurstellende vijfde plaats.

Wat was er aan de hand?

Badend in het zweet meldde Hamilton zich na afloop in de mediapen. Bij Viaplay kreeg hij vervolgens de vraag hoe zijn race was verlopen: "Ja, het was heel erg zwaar. Het was echt een heel, heel zware race. Het was zo moeilijk, echt ongelooflijk."

Hamilton had er alles aan gedaan om koel te blijven: "Het was gek, want ik gebruikte het koelvest. Maar dat hielp al snel niet meer. Letterlijk toen de lichten bij de start doofden, was het voorbij. Dus het was de hele race heel erg warm. De auto was ook de hele tijd aan het overkoken, en daarom werd onze motor ook zo heet. We moesten de motor terugdraaien, en dat maakte het nog zwaarder. We verloren veel tijd vergeleken met de normale racemodus. Het was dus heel erg lastig, en we moesten de schade beperken."

Zorgen voor Silverstone

Aankomend weekend kan Hamilton sportieve revanche nemen op zijn thuiscircuit van Silverstone, maar dat gaat lastig worden: "Ja, ik hoop op wat regen! Het is zomer, maar zelfs dan kan het gewoon sneeuwen in Engeland! Maar nee, ik zou graag regen hebben, maar de Mercedessen waren vandaag gewoon te snel."

"En die Red Bulls hebben dit weekend ook een enorme stap gezet. Ik denk dat ze iets van vier tot vijf tienden hebben gepakt met die update, maar ze hebben het gewicht met ongeveer tien kilo teruggeschroefd..."