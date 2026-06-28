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Hamilton onthult groot Ferrari-probleem na lastige race

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Hamilton onthult groot Ferrari-probleem na lastige race

Lewis Hamilton heeft een zeer zware Grand Prix van Oostenrijk achter de rug. De zevenvoudig wereldkampioen moest een aantal felle duels uitvechten, had problemen met zijn auto en de hoge temperaturen in Spielberg maakten het hem ook niet makkelijk. De teleurstelling was dan ook groot.

Hamilton en zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc hoopten bij de start van de race polesitter George Russell aan te vallen. De Brit kon echter makkelijk wegrijden bij de twee Ferrari's, en hij zag de twee scharlakenrode bolides ook niet meer terug. Hamilton verloor al vroeg in de race een fel duel van Max Verstappen, en zakte daarna door het veld heen. Hij moest het uiteindelijk doen met de teleurstellende vijfde plaats.

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Wat was er aan de hand?

Badend in het zweet meldde Hamilton zich na afloop in de mediapen. Bij Viaplay kreeg hij vervolgens de vraag hoe zijn race was verlopen: "Ja, het was heel erg zwaar. Het was echt een heel, heel zware race. Het was zo moeilijk, echt ongelooflijk."

Hamilton had er alles aan gedaan om koel te blijven: "Het was gek, want ik gebruikte het koelvest. Maar dat hielp al snel niet meer. Letterlijk toen de lichten bij de start doofden, was het voorbij. Dus het was de hele race heel erg warm. De auto was ook de hele tijd aan het overkoken, en daarom werd onze motor ook zo heet. We moesten de motor terugdraaien, en dat maakte het nog zwaarder. We verloren veel tijd vergeleken met de normale racemodus. Het was dus heel erg lastig, en we moesten de schade beperken."

Zorgen voor Silverstone

Aankomend weekend kan Hamilton sportieve revanche nemen op zijn thuiscircuit van Silverstone, maar dat gaat lastig worden: "Ja, ik hoop op wat regen! Het is zomer, maar zelfs dan kan het gewoon sneeuwen in Engeland! Maar nee, ik zou graag regen hebben, maar de Mercedessen waren vandaag gewoon te snel."

"En die Red Bulls hebben dit weekend ook een enorme stap gezet. Ik denk dat ze iets van vier tot vijf tienden hebben gepakt met die update, maar ze hebben het gewicht met ongeveer tien kilo teruggeschroefd..."

Snorremans

Posts: 300

2 weken geleden volgens de kenners weer de GOAT maar vandaag gewoon weer de geit.

  • 4
  • 28 jun 2026 - 19:34
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Oostenrijk 2026

Reacties (8)

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  • shakedown

    Posts: 1.872

    Wat een bizar slechte tekst...

    Gelukkig waren de omstandigheden voor alle teams gelijk. Dan kun je niet anders concluderen: Ferrari is Ferrari...

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 19:13
  • Snorremans

    Posts: 300

    2 weken geleden volgens de kenners weer de GOAT maar vandaag gewoon weer de geit.

    • + 4
    • 28 jun 2026 - 19:34
    • F1jos

      Posts: 5.412

      De geit is door Kim uitgemolken.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 19:43
    • Snork

      Posts: 22.686

      Hij toont een zeer hoog niveau, los van het resultaat wat lang niet het hele verhaal vertelt.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 20:17
    • AUDI_F1

      Posts: 3.928

      Hij was meer het bokje.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 20:31
  • mr.Monza

    Posts: 10.121

    Abnormaal krachtverschil, Kimi pakte soms meer dan 20 kp/h op de Ferrari's.
    Ferrari heeft, nadat Giovinazzi een nacht in de simulator heeft doorgebracht, de hele set up omgegooid, met als gevolg dat ze in de kwalificatie redelijk goed voor de dag kwamen.
    De set up verplaatste de balans naar voren om het maximale uit de softs te halen in de bochten om het verlies op de rechte stukken enigszins te compenseren.
    Probleem was dat deze set up goed werkte met de softs en een nagenoeg lege tank, maar in de race de achterkant deed oververhitten, dat in combinatie met een gebrek aan pk's was een recipe for disaster, en zo geschiedde.

    • + 3
    • 28 jun 2026 - 20:14
    • F1jos

      Posts: 5.412

      Gegokt en verloren.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 20:22
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.462

      Mweh. Dat was te zien inderdaad. Silverstone zou beter moeten gaan, oke ook veel straights maar meer high speed corners.

      Lewis zat overigens alweer prikken uit de delen in de media pen: "But this is generally, this has generally been a bogey circuit for me. It's in, it's one of my worst circuits probably. So to get third yesterday in quali, I was, I was like, that's not so bad. Um, to get fifth today, given Charles is usually strong here over the years, I will take it".

      Overall met deze problemen het maximaal haalbare vandaag, al was het dom om in het begin bij George proberen te blijven. Charles eh, wtf is going on.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 20:41

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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