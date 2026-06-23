Charles Leclerc heeft toegegeven dat Lewis Hamilton een voorsprong op hem heeft bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen is dit seizoen erg sterk vergeleken met Leclerc. Hamilton heeft dit seizoen al een overwinning behaald en meerdere podiumplaatsen.

De Brit is dan ook terug te vinden op de tweede plek in het wereldkampioenschap én hij doet ook mee in de strijd om de wereldtitel. Leclerc is terug te vinden op de vierde plek in het wereldkampioenschap en de twee Ferrari-coureurs verschillen veertig punten.

Hamilton hoort tot de beste aller tijden

De zevenvoudig wereldkampioen hoort tot de beste coureurs aller tijden. Samen met Michael Schumacher is hij het vaakst wereldkampioen geworden, dus het is niet gek dat Hamilton in zo'n goede vorm is. De afgelopen jaren zat de legende in een grote dip, want hij paste niet goed bij de vorige reglementen. Hierdoor dachten veel mensen dat het einde van zijn lange carrière nabij was.

Niets is minder waar, want de Brit heeft zich volledig herpakt. Hij verslaat zelfs zijn teamgenoot, terwijl Leclerc erg veel ervaring heeft bij Ferrari. "Deze auto's voelen wat natuurlijker aan voor hem vergeleken met de vorige, die een beetje vreemd waren om te besturen. Die kleine verschillen maken een groot verschil", aldus Leclerc tegenover The Athletic.

Leclerc is niet de enige

Valtteri Bottas kent Hamilton in zijn dominante jaren. Van 2017 tot 2021 reden de twee coureurs samen, maar de Fin kon niet tippen aan Hamilton. "Mensen zijn blijer naarmate de races beter verlopen, en hij lijkt in goede vorm te zijn. Dat is fijn om te zien. Hij heeft bewezen dat hij niets van zijn kunnen verloren heeft."

Over de seizoenen heen won Hamilton dik van Bottas. Op pure pace in een ronde werd het 69/31 voor de Brit en in de races 74/25. Leclerc heeft nog altijd het voordeel door het magere debuutseizoen van de zevenvoudig wereldkampioen bij de Scuderia. Op pace staat het 22/9 voor de Monegask en in de races 20/8.