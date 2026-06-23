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Leclerc geeft toe: "Deze auto ligt Hamilton beter dan de vorige generatie"

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Leclerc geeft toe: "Deze auto ligt Hamilton beter dan de vorige generatie"

Charles Leclerc heeft toegegeven dat Lewis Hamilton een voorsprong op hem heeft bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen is dit seizoen erg sterk vergeleken met Leclerc. Hamilton heeft dit seizoen al een overwinning behaald en meerdere podiumplaatsen. 

De Brit is dan ook terug te vinden op de tweede plek in het wereldkampioenschap én hij doet ook mee in de strijd om de wereldtitel. Leclerc is terug te vinden op de vierde plek in het wereldkampioenschap en de twee Ferrari-coureurs verschillen veertig punten. 

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Hamilton hoort tot de beste aller tijden

De zevenvoudig wereldkampioen hoort tot de beste coureurs aller tijden. Samen met Michael Schumacher is hij het vaakst wereldkampioen geworden, dus het is niet gek dat Hamilton in zo'n goede vorm is. De afgelopen jaren zat de legende in een grote dip, want hij paste niet goed bij de vorige reglementen. Hierdoor dachten veel mensen dat het einde van zijn lange carrière nabij was. 

Niets is minder waar, want de Brit heeft zich volledig herpakt. Hij verslaat zelfs zijn teamgenoot, terwijl Leclerc erg veel ervaring heeft bij Ferrari. "Deze auto's voelen wat natuurlijker aan voor hem vergeleken met de vorige, die een beetje vreemd waren om te besturen. Die kleine verschillen maken een groot verschil", aldus Leclerc tegenover The Athletic.

Leclerc is niet de enige

Valtteri Bottas kent Hamilton in zijn dominante jaren. Van 2017 tot 2021 reden de twee coureurs samen, maar de Fin kon niet tippen aan Hamilton. "Mensen zijn blijer naarmate de races beter verlopen, en hij lijkt in goede vorm te zijn. Dat is fijn om te zien. Hij heeft bewezen dat hij niets van zijn kunnen verloren heeft."

Over de seizoenen heen won Hamilton dik van Bottas. Op pure pace in een ronde werd het 69/31 voor de Brit en in de races 74/25. Leclerc heeft nog altijd het voordeel door het magere debuutseizoen van de zevenvoudig wereldkampioen bij de Scuderia. Op pace staat het 22/9 voor de Monegask en in de races 20/8.

Bertrand Gachot

Posts: 936

Waarom altijd zo met "meel in de mond praten", de cijfers liegen niet. Lewis Hamilton, is de onbetwiste S-GOAT. (Statistical GOAT)

  • 1
  • 23 jun 2026 - 12:01
F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari

Reacties (4)

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  • Dale U

    Posts: 1.961

    Charles heeft moeite met deze auto's, dat zegt hij. Dat kan voorkomen, dat hebben meer top coureurs gehad. Wachten hoezeer ze in je geloven binnen het team, de updates zullen dan jouw kant "opvallen".......

    • + 0
    • 23 jun 2026 - 11:09
    • AUDI_F1

      Posts: 3.907

      Het verschil is dat de downforce nu niet meer uit de bodemplaat komt, waar Hamilton (en ook Mercedes) een groot probleem mee hadden.

      Maar ik had bij RBR wel verwacht dat de hogere Rake terug zou komen.

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 13:08
  • Bertrand Gachot

    Posts: 936

    Waarom altijd zo met "meel in de mond praten", de cijfers liegen niet. Lewis Hamilton, is de onbetwiste S-GOAT. (Statistical GOAT)

    • + 1
    • 23 jun 2026 - 12:01
    • Cyrus

      Posts: 682

      Dat hangt ervan af welke statistieken je gebruikt. Kijk je alleen naar de cumulatieve statistieken (zoals totaal aantal overwinningen en kampioenschappen), dan ja.

      Echter kijk je ook verder, naar bijvoorbeeld procentuele statistieken of dominantie in een seizoen, dan niet.

      Zo heeft Fangio bijvoorbeeld 47% van de races waaraan hij deelnam gewonnen. Clark bijna 35% en Verstappen bijna 30%. Hamilton zit hier op 27%. Ook qua aantal overwinnen in één seizoen (Verstappen, Schumacher en Vettel zijn dominanter geweest) of overwinningen achtereenvolgend is Hamilton statistisch gezien niet de beste.

      Het is dus maar net welk perspectief je toepast.

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 13:04

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WK standen 2026

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Team
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Mercedes
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2
Ferrari
190
3
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4
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89
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-
Bahrein
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China
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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