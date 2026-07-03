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Vasseur bevestigt: Hamilton blijft ook in 2027 bij Ferrari

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Vasseur bevestigt: Hamilton blijft ook in 2027 bij Ferrari

Ferrari-teambaas Fred Vasseur heeft op Silverstone voor opvallend nieuws gezorgd door te bevestigen dat Lewis Hamilton ook in 2027 voor de Italiaanse renstal zal rijden. De Fransman blikte tegelijk terug op de eerste seizoenshelft van Ferrari, waarin de Scuderia volgens hem duidelijke stappen vooruit heeft gezet, maar nog altijd achter Mercedes aanloopt.

Ferrari kent weer en sterke opmars na een dramatisch seizoen in 2025. De Scuderia heeft nog een achterstand op Mercedes, maar de podiumplekken zijn weer binnen handbereik en bovendien is Hamilton helemaal opgeleefd. De absolute klapper beleefden zij in Barcelona, waar de zevenvoudig wereldkampioen zijn eerste overwinning wist te boeken. In gesprek met Corriere Della Serra blikte Vasseur terug op het seizoen tot nu toe en kwam hij met de bevestiging dat zij ook in 2027 vast zullen houden aan Hamilton. 

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De Ferrari-baas gaf toe dat de achterstand op Mercedes niet alleen met het chassis te maken heeft. “We weten dat we qua motor niet de sterkste zijn. Op sommige circuits kun je dat compenseren, op andere niet. Silverstone en straks Spa worden moeilijke weekends, maar tegelijk zijn het perfecte tests om het maximum uit de wagen te halen.”

Volgens Vasseur heeft Ferrari bewust gekozen om meer te investeren in de rijdbaarheid van de auto dan in extra motorvermogen. “Met een sterk chassis kun je snel een halve seconde winnen. Extra pk’s vind je niet van de ene dag op de andere. Sommige zaken aan de power unit kunnen we pas volgend jaar aanpassen.”

Vasseur bevestigt: Hamilton blijft

Het opvallendste moment van het gesprek kwam toen Vasseur rechtstreeks werd gevraagd naar de toekomst van Hamilton. Op de vraag of de Brit ook in 2027 nog Ferrari-coureur zal zijn, antwoordde hij zonder aarzelen: “Ja.”

De Fransman benadrukte dat Ferrari geen wagen bouwt die volledig rond Hamilton is ontworpen. “We maken geen Formule 1-auto op maat van één rijder. Natuurlijk luisteren we naar de feedback van Lewis en Charles, maar dat gaat om details. Het belangrijkste is dat Hamilton zich nu volledig geïntegreerd voelt binnen Ferrari. Vorig jaar onderschatte ik hoe groot de overstap van Mercedes naar Ferrari voor hem was. Nu kent hij de mensen, de systemen en onze manier van werken. Dat zie je terug in zijn resultaten.”

Ook steun voor Leclerc

Vasseur nam het daarnaast op voor Charles Leclerc, die volgens hem niet in een snelheidscrisis zit. “In Monaco en Barcelona vocht hij mee voor poleposition, in Oostenrijk startte hij nog vanop de eerste rij. Hij moet gewoon alles weer over meerdere ronden samenbrengen en zich aanpassen aan de nieuwe wagen, de updates en de nieuwe remmen. Ik maak me totaal geen zorgen.”

Tot slot bleef Vasseur geloven in een toekomstige titel voor Ferrari, ondanks het feit dat de Scuderia sinds 2008 geen wereldkampioen meer leverde. “We moeten niet met grote verklaringen komen, maar met goed werk. De juiste mentaliteit, de juiste mensen en de juiste middelen zijn aanwezig. We bewegen in de goede richting, nu moeten we alleen gefocust blijven.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Frédéric Vasseur Ferrari

Reacties (3)

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  • SennaS

    Posts: 12.311

    In een niet opmaat auto is hij knoonprins vd f1 Leclerc de baas of gelijkwaardig of zit er dicht achter.
    Met die wetenschap, door wie moet je hem vervangen om het Leclerc moeilijk te maken?

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 16:35
  • Snorremans

    Posts: 305

    Was het niet zo dat die optie eenzijdige gelicht kon worden maar wel vanuit Hamilton? Volgens mij heeft Ferrari zelf, contractueel, heel weinig in te brengen over de verlenging.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 16:47
    • Robin

      Posts: 3.311

      Dat heb ik ook eens ergens gelezen maar ik kon me niet voorstellen dat Ferrari zo flexibel is.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 17:03

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  • Race

    16:00 - 18:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    17:30 - 18:14

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
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Datum
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.658
  • Podiums 136
  • Grand Prix 240
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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