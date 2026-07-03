Ferrari-teambaas Fred Vasseur heeft op Silverstone voor opvallend nieuws gezorgd door te bevestigen dat Lewis Hamilton ook in 2027 voor de Italiaanse renstal zal rijden. De Fransman blikte tegelijk terug op de eerste seizoenshelft van Ferrari, waarin de Scuderia volgens hem duidelijke stappen vooruit heeft gezet, maar nog altijd achter Mercedes aanloopt.

Ferrari kent weer en sterke opmars na een dramatisch seizoen in 2025. De Scuderia heeft nog een achterstand op Mercedes, maar de podiumplekken zijn weer binnen handbereik en bovendien is Hamilton helemaal opgeleefd. De absolute klapper beleefden zij in Barcelona, waar de zevenvoudig wereldkampioen zijn eerste overwinning wist te boeken. In gesprek met Corriere Della Serra blikte Vasseur terug op het seizoen tot nu toe en kwam hij met de bevestiging dat zij ook in 2027 vast zullen houden aan Hamilton.

Ferrari erkent motorprobleem

De Ferrari-baas gaf toe dat de achterstand op Mercedes niet alleen met het chassis te maken heeft. “We weten dat we qua motor niet de sterkste zijn. Op sommige circuits kun je dat compenseren, op andere niet. Silverstone en straks Spa worden moeilijke weekends, maar tegelijk zijn het perfecte tests om het maximum uit de wagen te halen.”

Volgens Vasseur heeft Ferrari bewust gekozen om meer te investeren in de rijdbaarheid van de auto dan in extra motorvermogen. “Met een sterk chassis kun je snel een halve seconde winnen. Extra pk’s vind je niet van de ene dag op de andere. Sommige zaken aan de power unit kunnen we pas volgend jaar aanpassen.”

Vasseur bevestigt: Hamilton blijft

Het opvallendste moment van het gesprek kwam toen Vasseur rechtstreeks werd gevraagd naar de toekomst van Hamilton. Op de vraag of de Brit ook in 2027 nog Ferrari-coureur zal zijn, antwoordde hij zonder aarzelen: “Ja.”

De Fransman benadrukte dat Ferrari geen wagen bouwt die volledig rond Hamilton is ontworpen. “We maken geen Formule 1-auto op maat van één rijder. Natuurlijk luisteren we naar de feedback van Lewis en Charles, maar dat gaat om details. Het belangrijkste is dat Hamilton zich nu volledig geïntegreerd voelt binnen Ferrari. Vorig jaar onderschatte ik hoe groot de overstap van Mercedes naar Ferrari voor hem was. Nu kent hij de mensen, de systemen en onze manier van werken. Dat zie je terug in zijn resultaten.”

Ook steun voor Leclerc

Vasseur nam het daarnaast op voor Charles Leclerc, die volgens hem niet in een snelheidscrisis zit. “In Monaco en Barcelona vocht hij mee voor poleposition, in Oostenrijk startte hij nog vanop de eerste rij. Hij moet gewoon alles weer over meerdere ronden samenbrengen en zich aanpassen aan de nieuwe wagen, de updates en de nieuwe remmen. Ik maak me totaal geen zorgen.”

Tot slot bleef Vasseur geloven in een toekomstige titel voor Ferrari, ondanks het feit dat de Scuderia sinds 2008 geen wereldkampioen meer leverde. “We moeten niet met grote verklaringen komen, maar met goed werk. De juiste mentaliteit, de juiste mensen en de juiste middelen zijn aanwezig. We bewegen in de goede richting, nu moeten we alleen gefocust blijven.”