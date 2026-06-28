Charles Leclerc kende een pijnlijke Grand Prix van Oostenrijk. De Monegask startte als tweede, maar zakte ver terug en eindigde als achtste op de Red Bull Ring. De Ferrari-coureur vertelt hoeveel moeite hij momenteel heeft met de auto.

Leclerc vertrok vanaf de voorste startrij naast George Russell, maar zakte al snel terug naar de vijfde plek. De Monegask had na de eerste pitstop moeite om aansluiting te vinden bij de top en zakte uiteindelijk nog verder weg. Lewis Hamilton, Isack Hadjar en Lando Norris staken Leclerc voorbij.

Leclerc heeft enorme pech

De Monegask kent geen goede reeks. Hij viel uit in Monaco en Barcelona en behaalde maar vier punten in Oostenrijk. Leclerc heeft het zwaar. "Heel pijnlijk, maar helaas hebben we op dit moment vrijwel continu last van die pijn. Het enige wat je in zo’n situatie kunt doen, is je hoofd erbij houden, keihard blijven werken, de afleiding om me heen negeren en me concentreren op wat ik in de auto moet doen."

De kwalificatie in Oostenrijk was het hoogtepunt van de afgelopen weekenden, maar in de race was daar niets meer van te merken. "Gisteren was een stap vooruit. Vandaag niet. Dus ja, ik moet... ik ga het grondig analyseren en ik ga heel hard werken om te begrijpen wat er aan de hand is", aldus Leclerc tegenover Viaplay.

Leclerc heeft dit nog nooit meegemaakt

Charles Leclerc vertelt dat hij deze pijn nog nooit eerder heeft meegemaakt. "2021 was misschien een zwaar jaar, maar eerlijk gezegd misschien niet zo zwaar als dit jaar. Ik loop op dit moment namelijk ver achter op het tempo", zegt Leclerc. Hij eindigde dat jaar als zevende in het wereldkampioenschap. "Van buitenaf gezien ziet het er behoorlijk zwaar uit. En van binnenuit is het dat ook. Maar nogmaals, ik ga heel hard werken om het te begrijpen en terug te komen."