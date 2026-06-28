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Leclerc diep in de problemen na Oostenrijk: "Heel pijnlijk"

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Leclerc diep in de problemen na Oostenrijk: "Heel pijnlijk"

Charles Leclerc kende een pijnlijke Grand Prix van Oostenrijk. De Monegask startte als tweede, maar zakte ver terug en eindigde als achtste op de Red Bull Ring. De Ferrari-coureur vertelt hoeveel moeite hij momenteel heeft met de auto. 

Leclerc vertrok vanaf de voorste startrij naast George Russell, maar zakte al snel terug naar de vijfde plek. De Monegask had na de eerste pitstop moeite om aansluiting te vinden bij de top en zakte uiteindelijk nog verder weg. Lewis Hamilton, Isack Hadjar en Lando Norris staken Leclerc voorbij. 

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Leclerc heeft enorme pech

De Monegask kent geen goede reeks. Hij viel uit in Monaco en Barcelona en behaalde maar vier punten in Oostenrijk. Leclerc heeft het zwaar. "Heel pijnlijk, maar helaas hebben we op dit moment vrijwel continu last van die pijn. Het enige wat je in zo’n situatie kunt doen, is je hoofd erbij houden, keihard blijven werken, de afleiding om me heen negeren en me concentreren op wat ik in de auto moet doen."

De kwalificatie in Oostenrijk was het hoogtepunt van de afgelopen weekenden, maar in de race was daar niets meer van te merken. "Gisteren was een stap vooruit. Vandaag niet. Dus ja, ik moet... ik ga het grondig analyseren en ik ga heel hard werken om te begrijpen wat er aan de hand is", aldus Leclerc tegenover Viaplay.

Leclerc heeft dit nog nooit meegemaakt

Charles Leclerc vertelt dat hij deze pijn nog nooit eerder heeft meegemaakt. "2021 was misschien een zwaar jaar, maar eerlijk gezegd misschien niet zo zwaar als dit jaar. Ik loop op dit moment namelijk ver achter op het tempo", zegt Leclerc. Hij eindigde dat jaar als zevende in het wereldkampioenschap. "Van buitenaf gezien ziet het er behoorlijk zwaar uit. En van binnenuit is het dat ook. Maar nogmaals, ik ga heel hard werken om het te begrijpen en terug te komen."

Michael Schumacher

Posts: 2.463

De beste stuurlui staan aan wal, dus bij deze.

Charles moet gewoon nu z'n rondjes blijven rijden, doen wat de auto kan en meer niet. Consistentie is key, dan maar een paar keer achter Lewis finishen wat echt geen schande is zo nu en dan. Geen domme heroische dingen proberen. Zorgelijk is het w... [Lees verder]

  • 1
  • 28 jun 2026 - 22:15
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Oostenrijk 2026

Reacties (7)

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  • Michael Schumacher

    Posts: 2.467

    De beste stuurlui staan aan wal, dus bij deze.

    Charles moet gewoon nu z'n rondjes blijven rijden, doen wat de auto kan en meer niet. Consistentie is key, dan maar een paar keer achter Lewis finishen wat echt geen schande is zo nu en dan. Geen domme heroische dingen proberen. Zorgelijk is het wel want wanneer Charles en Lewis allebei in goede doen zijn, dan hoort Charles in Oostenrijk Lewis met gemak de baas te zijn. Dat gezegd hebbende, elke coureur krijgt een keer te maken met een wagen welke niet aansluit bij zijn voorkeuren.

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 22:15
    • red slow

      Posts: 3.341

      Tja, of heeft leclerc toch iets van een scheurtje in het chassis? Geen idee in hoeverre zijn chassis is vervangen na al die crashes.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 22:33
    • snailer

      Posts: 33.639

      Wat ik zorgwekkend vind is, voor Leclerc dan, is dat hij nu echt een handje vol races niet in de buurt zat in de race van Hamilton. En dan bedoel ik niet op de baan, ze hebben een paar maal in de buurt gezeten door andere strategie, maar Leclerc was zoveel langzamer. Langzamer gemiddeld dan. Ik vind het wel schokkend.

      Ben het ook eens dat in de basis Leclerc sneller zou moeten zijn. Niet in vergelijking met de Hamilton in zijn prime natuurlijk. Wel de huidige Hamilton.

      Maar wat moet hij doen? Ik zou als ik hem was eens met Verstappen praten. Over zijn mentale weerbaarheid. Weet zeker dat Verstappen niet zijn rug zal toekeren.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 23:14
    • koppie toe

      Posts: 5.422

      Wat Red slow hier roept zou zomaar waarheid kunnen zijn.
      Flink wat crashes en volgens mij ook nooit een ander chassis.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 23:30
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.467

      @Snailer

      Volkomen eens. Normaliter moet Leclerc er gewoon tenminste bij zitten in slechte weekenden als het ware.

      Of we zaten er allemaal (deels) naast en Hamilton kon inderdaad gewoon echt niet goed overweg met de GE era, waar hij dus niet eens compleet om de oren werd gereden in pace maar het lastig had (kwalificaties losgelaten). En als dit weer op zijn lijf geschreven is, wat ik wel denk, dan is het basisniveau van Lewis dermate hoog dat een ieder echt een zware kluif heeft aan Hamilton.

      Ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontvouwen want Ferrari heeft 2 rijders nodig, simpel als wat.

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 00:26
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.467

      @red+koppie

      Dat kan, maar dat zou wel de laatste reden zijn om naar te kijken. Eerst zal de coureur het bij zichzelf moeten zoeken wanneer de ander er wel mee overweg kan. Je gaat me niet vertellen dat mechanics een wagen volledig opnieuw kunnen opbouwen bij een crash, iemand er mee wint, en als het minder gaat "is het het chassis".

      Nogmaals; ik sluit het niet uit maar het is wel het laatste waar je normaliter aan denkt.

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 00:31
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.027

    Is het overigens heel erg dat je de CGOAT (cumulatief-goat) die na een jaartje aanpassen, nu het team en de auto naar zijn hand aan zetten is, niet bij kan benen?

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 00:07

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Bahrein
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.747
  • Podiums 52
  • Grand Prix 180
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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