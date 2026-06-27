Lewis Hamilton heeft zich nadrukkelijk gemeld in de strijd om de poleposition voor de Grand Prix van Oostenrijk, maar de Brit kende in de slotfase van de derde vrije training ook een opmerkelijk probleem. De Ferrari-coureur vroeg zijn team via de boordradio direct om de versnellingsbak van zijn bolide te controleren.

Hamilton sloot de laatste oefensessie af met de derde tijd, op slechts een kleine tiende van Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli. Toch verliep niet alles vlekkeloos voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton slaat alarm na technisch probleem

Tijdens twee van zijn snelle ronden ging het mis in bocht 3, waar Hamilton de controle over zijn Ferrari kort verloor. Via de boordradio maakte hij direct duidelijk dat er volgens hem iets niet in orde was. "Ik blokkeerde in bocht 3 omdat de achterwielen vastliepen. We moeten de versnellingsbak controleren. Op mijn display stond dat de auto had opgeschakeld, maar ik zat nog steeds in de anti-stallmodus", meldde hij via de boordradio aan zijn race-engineer.

Ondanks dat technische ongemak wist Hamilton zich knap als derde te klasseren in de derde vrije training. Daarmee lijkt Ferrari over voldoende snelheid te beschikken om ook tijdens de kwalificatie een rol van betekenis te spelen, mits het team het probleem tijdig weet op te lossen.

Ook Leclerc kent problemen in bocht 3

Hamilton was niet de enige Ferrari-coureur die moeite had met bocht 3 op de Red Bull Ring. Ook Charles Leclerc blokkeerde daar meerdere keren tijdens de sessie, waardoor hij kostbare tijd verloor op zijn snelle ronden.

De Monegask kwam uiteindelijk niet verder dan de zevende tijd en zal hopen dat Ferrari de oorzaak van de problemen snel weet te achterhalen. Om 16.00 uur Nederlandse tijd krijgen Hamilton en Leclerc tijdens de kwalificatie de kans om zich alsnog in de strijd om de poleposition te mengen.