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Hamilton en Ferrari luiden alarmbellen voor kwalificatie in Oostenrijk

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Hamilton en Ferrari luiden alarmbellen voor kwalificatie in Oostenrijk

Lewis Hamilton heeft zich nadrukkelijk gemeld in de strijd om de poleposition voor de Grand Prix van Oostenrijk, maar de Brit kende in de slotfase van de derde vrije training ook een opmerkelijk probleem. De Ferrari-coureur vroeg zijn team via de boordradio direct om de versnellingsbak van zijn bolide te controleren.

Hamilton sloot de laatste oefensessie af met de derde tijd, op slechts een kleine tiende van Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli. Toch verliep niet alles vlekkeloos voor de zevenvoudig wereldkampioen.

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Hamilton slaat alarm na technisch probleem

Tijdens twee van zijn snelle ronden ging het mis in bocht 3, waar Hamilton de controle over zijn Ferrari kort verloor. Via de boordradio maakte hij direct duidelijk dat er volgens hem iets niet in orde was. "Ik blokkeerde in bocht 3 omdat de achterwielen vastliepen. We moeten de versnellingsbak controleren. Op mijn display stond dat de auto had opgeschakeld, maar ik zat nog steeds in de anti-stallmodus", meldde hij via de boordradio aan zijn race-engineer.

Ondanks dat technische ongemak wist Hamilton zich knap als derde te klasseren in de derde vrije training. Daarmee lijkt Ferrari over voldoende snelheid te beschikken om ook tijdens de kwalificatie een rol van betekenis te spelen, mits het team het probleem tijdig weet op te lossen.

Ook Leclerc kent problemen in bocht 3

Hamilton was niet de enige Ferrari-coureur die moeite had met bocht 3 op de Red Bull Ring. Ook Charles Leclerc blokkeerde daar meerdere keren tijdens de sessie, waardoor hij kostbare tijd verloor op zijn snelle ronden.

De Monegask kwam uiteindelijk niet verder dan de zevende tijd en zal hopen dat Ferrari de oorzaak van de problemen snel weet te achterhalen. Om 16.00 uur Nederlandse tijd krijgen Hamilton en Leclerc tijdens de kwalificatie de kans om zich alsnog in de strijd om de poleposition te mengen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Oostenrijk 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
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8
Williams
11
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2
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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