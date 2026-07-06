Lewis Hamilton beleefde een bewogen thuisrace op Silverstone. De Ferrari-coureur vocht zich naar een podiumplaats tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar zag die prestatie overschaduwd worden door twee opvallende incidenten. Na afloop gaf de zevenvoudig wereldkampioen tekst en uitleg over zowel zijn valse start als het onderzoek naar een mogelijke overtreding onder de gele vlag.

Hamilton kende een sterke race en mengde zich in de strijd om het podium. Na een rondenlang gevecht met Max Verstappen en George Russell, flikte hij het om maar liefst zijn zestiende podiumplek te pakken op Silverstone.

Hamilton vreesde terugkeer Verstappen

Na afloop van de race beweerde Hamilton dat hij rekende op een lang gevecht met Verstappen. De zevenvoudig wereldkampioen haalde de Nederlander nipt in, maar ging ervan uit dat hij een tegenaanval ging krijgen.

"Ik had Max net ingehaald en keek voortdurend in mijn spiegels, omdat ik verwachtte dat hij meteen zou terugslaan, net zoals George Russell eerder deed. Daardoor heb ik de gele vlag niet gezien. Daarom vroeg ik later ook via de boordradio of er eigenlijk wel een gele vlag was geweest", verklaarde Hamilton tijdens de persconferentie.

Ook zijn opvallende beweging bij de start leverde veel vragen op. De Ferrari-coureur kon zelf nauwelijks uitleggen hoe het kwam dat hij te vroeg leek te reageren.

"Mijn hand bewoog ineens vanzelf. Ik weet eerlijk gezegd niet waarom. Ik had helemaal niet de bedoeling om dat te doen en ik heb mijn hand daar ook niet toe aangezet. Soms gebeuren zulke dingen nu eenmaal", aldus Hamilton.

Ferrari verrast met snelheid op Silverstone

Ondanks alle commotie hield Hamilton vooral een positief gevoel over aan het raceweekend. Ferrari verraste vriend en vijand met een sterk optreden op Silverstone, een circuit waar de Italiaanse renstal vooraf niet had verwacht zo competitief te zijn.

"De snelheid die we dit weekend hadden, is echt ongelooflijk. We hadden absoluut niet verwacht dat we op dit type circuit zo sterk zouden zijn. Dat we als team zo'n weekend neerzetten en met veel punten naar huis gaan, maakt me enorm trots. Alle credits gaan naar het team", besloot Hamilton.