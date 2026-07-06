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Hamilton genoot van gevecht met Verstappen: "Dacht dat Max terugkwam"

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Hamilton genoot van gevecht met Verstappen: "Dacht dat Max terugkwam"

Lewis Hamilton beleefde een bewogen thuisrace op Silverstone. De Ferrari-coureur vocht zich naar een podiumplaats tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar zag die prestatie overschaduwd worden door twee opvallende incidenten. Na afloop gaf de zevenvoudig wereldkampioen tekst en uitleg over zowel zijn valse start als het onderzoek naar een mogelijke overtreding onder de gele vlag.

Hamilton kende een sterke race en mengde zich in de strijd om het podium. Na een rondenlang gevecht met Max Verstappen en George Russell, flikte hij het om maar liefst zijn zestiende podiumplek te pakken op Silverstone. 

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Hamilton vreesde terugkeer Verstappen

Na afloop van de race beweerde Hamilton dat hij rekende op een lang gevecht met Verstappen. De zevenvoudig wereldkampioen haalde de Nederlander nipt in, maar ging ervan uit dat hij een tegenaanval ging krijgen.

"Ik had Max net ingehaald en keek voortdurend in mijn spiegels, omdat ik verwachtte dat hij meteen zou terugslaan, net zoals George Russell eerder deed. Daardoor heb ik de gele vlag niet gezien. Daarom vroeg ik later ook via de boordradio of er eigenlijk wel een gele vlag was geweest", verklaarde Hamilton tijdens de persconferentie.

Ook zijn opvallende beweging bij de start leverde veel vragen op. De Ferrari-coureur kon zelf nauwelijks uitleggen hoe het kwam dat hij te vroeg leek te reageren.

"Mijn hand bewoog ineens vanzelf. Ik weet eerlijk gezegd niet waarom. Ik had helemaal niet de bedoeling om dat te doen en ik heb mijn hand daar ook niet toe aangezet. Soms gebeuren zulke dingen nu eenmaal", aldus Hamilton.

Ferrari verrast met snelheid op Silverstone

Ondanks alle commotie hield Hamilton vooral een positief gevoel over aan het raceweekend. Ferrari verraste vriend en vijand met een sterk optreden op Silverstone, een circuit waar de Italiaanse renstal vooraf niet had verwacht zo competitief te zijn.

"De snelheid die we dit weekend hadden, is echt ongelooflijk. We hadden absoluut niet verwacht dat we op dit type circuit zo sterk zouden zijn. Dat we als team zo'n weekend neerzetten en met veel punten naar huis gaan, maakt me enorm trots. Alle credits gaan naar het team", besloot Hamilton.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.652

"Hamilton genoot van gevecht met Verstappen: "Dacht dat Max terugkwam"....

Totdat Max zijn wagen parkeerde in het grind.....toen was het vechten plots over.

  • 3
  • 6 jul 2026 - 18:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (10)

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  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.055

    Eigenlijk zijn alle gevechten in het veld met respect voor elkaar.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 18:09
  • Hagueian

    Posts: 8.887

    Als die twee bij elkaar terecht komen schuift je achterwerk toch wat verder naar voren op het bankje. De geschiedenis en de kwaliteit vormen toch een gouden combinatie, zeker nu Hamilton zijn oude vorm weer terug heeft.

    • + 2
    • 6 jul 2026 - 18:14
    • The Wolf

      Posts: 1.166

      Yep de beladen geschiedenis tussen die twee zorgt ervoor dat ik er meer van geniet als er een duel is 😀

      • + 3
      • 6 jul 2026 - 18:44
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.243

    En dat zelfs zonder 51G

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 18:27
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.651

    "Hamilton genoot van gevecht met Verstappen: "Dacht dat Max terugkwam"....

    Totdat Max zijn wagen parkeerde in het grind.....toen was het vechten plots over.

    • + 3
    • 6 jul 2026 - 18:37
    • racepace1

      Posts: 892

      Nee toen begon het gevecht pas....

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 19:18
    • F1 bekijker

      Posts: 436

      Toen was Jos trots op zijn jongen.

      • + 1
      • 6 jul 2026 - 19:28
  • Larry Perkins

    Posts: 66.109

    Hamilton: "Mijn hand bewoog ineens vanzelf. Ik weet eerlijk gezegd niet waarom."

    Veertig jaar na "de hand van god" bij Maradona (WK-kwartfinale Argentinië - Engeland), zat "de hand van de duivel" aan het stuurtje van Lewis...

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 18:37
    • Robin

      Posts: 3.332

      😆😆
      Alleen die goeie ouwe Diego haalde er destijds wat meer voordeel uit 😅

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 19:14
  • Robin

    Posts: 3.332

    “Hamilton kende een sterke race“

    Dat vind ik dus absoluut niet…
    Met de vleugel meteen in de goede stand had hij kunnen meedoen voor de winst.
    Pas na de pitstop was de snelheid oké.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 19:15

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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