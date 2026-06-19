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Leclerc ontvangt dringend advies: "Je moet Hamilton kopiëren"

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Leclerc ontvangt dringend advies: "Je moet Hamilton kopiëren"

Riccardo Patrese vindt dat Charles Leclerc actie moet gaan ondernemen om niet te worden verpletterd door Lewis Hamilton. De Brit is Leclerc voorbijgestreefd bij Ferrari, en hij wist afgelopen weekend te winnen in Barcelona. Volgens Patrese moet Leclerc niet bij de pakken neerzitten, en moet hij Hamilton kopiëren.

Leclerc heeft het momenteel zwaar bij het team van Ferrari. De Monegask verlengde recent zijn contract, maar crashte tijdens zijn thuisrace in Monaco. Hij reageerde woest, en gaf de schuld aan zijn remmen. Voor het raceweekend in Barcelona stapte hij over naar dezelfde remafstelling als Hamilton, maar vloog hij weer van de baan in de kwalificatie. In de race reed hij rond in de schaduw van Hamilton en zat het podium er ook niet in.

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Wat is er met Leclerc aan de hand?

Oud-coureur Riccardo Patrese heeft een beetje medelijden met Leclerc. In gesprek met BetBrothers bespreekt hij de situatie van de Monegask: "Hij had het over een probleem met de remmen en zei dat Lewis Hamilton al drie races met andere remmen had gereden, en dat hij een probleem met de remmen had."

Wat Leclerc ook kan frustreren, is het feit dat hij nog steeds niet om de titel kan vechten: "Hij heeft soms goede prestaties geleverd, maar hij heeft ook fouten gemaakt, omdat de auto niet goed genoeg was om te winnen. Hij reed dus te agressief en in die gemoedstoestand ga je fouten maken."

'Hij moet Hamilton gaan kopiëren'

Patrese adviseert Leclerc dan ook om zijn tactiek aan te passen. Hij stelt dat hij vaker Hamiltons keuzes moet kopiëren: "Als hij niet tevreden is over bepaalde aspecten van de auto, dan moet hij gewoon Lewis volgen. Als je hem nadoet, gaat hij sneller."

Patrese haalt een voorbeeld uit zijn eigen loopbaan aan: "In 1993 luisterde Michael Schumacher, die toen ongetwijfeld al heel erg snel was, naar wat ik zei tijdens de debriefing over de afstelling van de auto. Hij nam deze afstelling vervolgens over en toen versloeg hij me."

Wat kan Leclerc nu doen?

Leclerc moet zijn rug dan ook snel gaan rechten: "Waarschijnlijk is hij qua snelheid net iets sneller dan Lewis. Op dit moment zit Charles er echt even helemaal doorheen. Maar nu moet hij beseffen en waarderen dat Ferrari een auto heeft gemaakt waarmee er Grands Prix kunnen worden gewonnen, en hij moet zich herpakken."

Tra893SDk

Posts: 107

Wat een onzin. Er wordt gedaan alsof Leclerc er opeens niets meer van kan. Als je googelt zijn er overigens ook genoeg mensen die zeggen dat juist omdat Leclerc Hamilton probeerde te kopiëren, hij niet comfortabel genoeg was en fouten maakt.

Leclerc is het heus niet opeens verleerd om te rijde... [Lees verder]

  • 5
  • 19 jun 2026 - 10:20
F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc Riccardo Patrese Ferrari

Reacties (10)

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  • Tra893SDk

    Posts: 107

    Wat een onzin. Er wordt gedaan alsof Leclerc er opeens niets meer van kan. Als je googelt zijn er overigens ook genoeg mensen die zeggen dat juist omdat Leclerc Hamilton probeerde te kopiëren, hij niet comfortabel genoeg was en fouten maakt.

    Leclerc is het heus niet opeens verleerd om te rijden. Hij moet gewoon zijn eigen ding doen en vanuit die stijl proberen te optimaliseren. Zijn stijl is overigens meer in lijn met wat de Ferrari is dan hoe Hamilton rijdt die eigenlijk liever een meer ondersturende auto heeft. Het is heel goed mogelijk dat een volgende update juist meer in lijn met Leclercs rijstijl is.

    • + 5
    • 19 jun 2026 - 10:20
  • da_bartman

    Posts: 6.675

    Ik verbaas me echt over deze Hamilton hype na precies één gewonnen race waarbij echt alles meezat. Het zou mij niet verbazen als al in Oostenrijk de rollen weer zijn omgekeerd.

    • + 4
    • 19 jun 2026 - 10:47
  • Pietje Bell

    Posts: 35.390

    Nachez ☑️
    @Nachez98

    💥 Gisteren waren het 5PK..... vandaag zijn het 15PK!

    Volgens een ander Italiaans medium is dat wat Ferrari zou winnen met de nieuwe
    ADUO-motor in Oostenrijk

    ⛽️ Dit komt door de modificaties aan de motor en,
    in het bijzonder, door een nieuwe Shell-brandstof

    Dit zou de afstand met Mercedes MET DE HALVE AFSTAND doen krimpen

    Franco Nugnes via Motorsport Italia

    • + 1
    • 19 jun 2026 - 11:07
    • mr.Monza

      Posts: 10.079

      Franco Nugnes, geloofwaardigheid in Italië, 0,0.

      • + 2
      • 19 jun 2026 - 11:18
    • Pietje Bell

      Posts: 35.390

      Dat is mij bekend. Dat heb ik hier al vaker geschreven. Het valt echter ook op andere sites te lezen dat Shell met een nieuwe brandstof komt die 10PK meer vermogen oplevert. Deze keer klopt de info dus.

      • + 2
      • 19 jun 2026 - 11:34
    • mr.Monza

      Posts: 10.079

      De info klopt absoluut niet, een nieuwe brandstof alleen die 10 pk extra oplevert, geloof je het zelf?
      Ferrari had in eerste instantie besloten om de twee homologatie stappen kort op elkaar te plannen, tussen juli en september.
      Daar zijn ze vanwege een technische reden (productie PU3) vanaf gestapt.

      De homologatie stappen liggen nu verder uit elkaar, de eerste stap zou er al in Oostenrijk in kunnen liggen, de tweede waarschijnlijk zo'n 6 races later.
      De eerste ADUO/homologatie stap is een klein pakket, vanwege betrouwbaarheidstesten, deze levert naar verwachting zo'n 5 pk extra op, dat is dus inclusief de nieuwe Shell brandstof.
      Mocht alles naar behoren functioneren is stap 2 een significant pakket waar Ferrari zo'n 15 pk extra van verwacht.

      Ze hopen hiermee, icm het uitstekende chassis, het gat naar MB voor een groot deel te dichten, de 2 ADUO/homologatie stappen die ze volgend jaar mogen brengen moet de echte power brengen.

      • + 1
      • 19 jun 2026 - 12:03
    • Pietje Bell

      Posts: 35.390

      Ik geef hier enkel weer wat ik op diverse sites heb gelezen. Een van die sites was Scuderia Fans dot com:

      Ferrari power unit upgrade: Maranello eyes 15 HP boost for F1 Austrian Grand Prix

      From five horsepower to fifteen?

      Early estimates suggested Ferrari’s revised power unit might deliver gains in the region of five horsepower, enough to represent a useful but not transformative improvement.

      However, more recent paddock speculation points toward a considerably larger increase.
      Several reports now indicate that Ferrari could potentially unlock as much as 15 additional horsepower compared to its previous specification.
      If those figures prove accurate, the implications could be significant. In Formula 1’s ultra-competitive environment, double-digit horsepower gains are rare and can have a measurable effect on straight-line speed, acceleration and overall race performance.

      Such an improvement would also strengthen Ferrari’s position in direct battles against Mercedes while helping Lewis Hamilton and Charles Leclerc maximize the benefits of the team’s increasingly competitive SF-26 package.
      ADUO approval remains the final hurdle

      Despite the excitement surrounding the project, Ferrari cannot deploy the new engine until the FIA completes the ADUO approval process.

      • + 0
      • 19 jun 2026 - 13:08
    • mr.Monza

      Posts: 10.079

      Dat is nu juist het hele punt he, misschien moet je voor jezelf leren nadenken ipv steeds klakkeloos die hele copy/paste verhalen te posten.

      • + 0
      • 19 jun 2026 - 13:13
  • mr.Monza

    Posts: 10.079

    Hamilton heeft op Barcelona de set up van Leclerc gebruikt, vanwege het missen van FP1, Leclerc heeft op Miami de set up van Hamilton geprobeerd, maar kon zich er niet in vinden.
    Leclerc gebruikt dezelfde schijven als Hamilton, nog niet bekend of hij zich er helemaal lekker mee voelt.
    Zo makkelijk is dat kopiëren natuurlijk niet.

    • + 2
    • 19 jun 2026 - 11:26
    • Totje294

      Posts: 224

      Dit dus! Ze weten heus wel wat ze moeten doen...

      • + 0
      • 19 jun 2026 - 11:48

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Bahrein Bahrain International Circuit
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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