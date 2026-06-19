Riccardo Patrese vindt dat Charles Leclerc actie moet gaan ondernemen om niet te worden verpletterd door Lewis Hamilton. De Brit is Leclerc voorbijgestreefd bij Ferrari, en hij wist afgelopen weekend te winnen in Barcelona. Volgens Patrese moet Leclerc niet bij de pakken neerzitten, en moet hij Hamilton kopiëren.

Leclerc heeft het momenteel zwaar bij het team van Ferrari. De Monegask verlengde recent zijn contract, maar crashte tijdens zijn thuisrace in Monaco. Hij reageerde woest, en gaf de schuld aan zijn remmen. Voor het raceweekend in Barcelona stapte hij over naar dezelfde remafstelling als Hamilton, maar vloog hij weer van de baan in de kwalificatie. In de race reed hij rond in de schaduw van Hamilton en zat het podium er ook niet in.

Wat is er met Leclerc aan de hand?

Oud-coureur Riccardo Patrese heeft een beetje medelijden met Leclerc. In gesprek met BetBrothers bespreekt hij de situatie van de Monegask: "Hij had het over een probleem met de remmen en zei dat Lewis Hamilton al drie races met andere remmen had gereden, en dat hij een probleem met de remmen had."

Wat Leclerc ook kan frustreren, is het feit dat hij nog steeds niet om de titel kan vechten: "Hij heeft soms goede prestaties geleverd, maar hij heeft ook fouten gemaakt, omdat de auto niet goed genoeg was om te winnen. Hij reed dus te agressief en in die gemoedstoestand ga je fouten maken."

'Hij moet Hamilton gaan kopiëren'

Patrese adviseert Leclerc dan ook om zijn tactiek aan te passen. Hij stelt dat hij vaker Hamiltons keuzes moet kopiëren: "Als hij niet tevreden is over bepaalde aspecten van de auto, dan moet hij gewoon Lewis volgen. Als je hem nadoet, gaat hij sneller."

Patrese haalt een voorbeeld uit zijn eigen loopbaan aan: "In 1993 luisterde Michael Schumacher, die toen ongetwijfeld al heel erg snel was, naar wat ik zei tijdens de debriefing over de afstelling van de auto. Hij nam deze afstelling vervolgens over en toen versloeg hij me."

Wat kan Leclerc nu doen?

Leclerc moet zijn rug dan ook snel gaan rechten: "Waarschijnlijk is hij qua snelheid net iets sneller dan Lewis. Op dit moment zit Charles er echt even helemaal doorheen. Maar nu moet hij beseffen en waarderen dat Ferrari een auto heeft gemaakt waarmee er Grands Prix kunnen worden gewonnen, en hij moet zich herpakken."