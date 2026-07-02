Lewis Hamilton wil zichzelf nog niet bombarderen tot een kanshebber voor de wereldtitel. De zevenvoudig wereldkampioen deelt vooral complimentjes uit aan concurrent Mercedes, en hij denkt zelfs dat Max Verstappen en Red Bull nog een rol kunnen gaan spelen in de strijd om de titel.

Hamilton is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen voelt zich goed, stond meerdere keren op het podium en won eerder deze maand in Barcelona zijn eerste race in dienst van Ferrari. Hamilton staat na een minder raceweekend in Oostenrijk op de derde plaats in het wereldkampioenschap, en hij maakt zeker nog kans op de wereldtitel. In Silverstone zal hij voor de ogen van zijn landgenoten naar zijn tiende zege op eigen grond gaan jagen.

Maakt Hamilton nog kans?

Hamilton wil zelf nog niet denken aan een eventuele achtste wereldtitel. Toen hij tijdens de persconferentie werd gevraagd naar zijn titelkansen, wees hij grappend naar de sterke Mercedessen: "Alleen als ik naar de Mercedes-garage ga en daar de bouten losdraai..."

'Max gaat een rol spelen'

Hamilton heeft louter complimenten over voor zijn oude vrienden van Mercedes. De Ferrari-coureur stelt dat Mercedes op een geweldig niveau opereert, en hij stelt dat andere coureurs ook kans maken op de titel: "Wat ze dit jaar hebben gedaan is prachtig, het wordt heel erg lastig voor iedereen om het gat te verkleinen. Red Bull heeft ook een stap gezet, dus Max zal ongetwijfeld ook een factor gaan vormen als hij de power heeft om de Mercedes te kunnen matchen."

Hamilton wil zich vooral bezighouden met wat ze bij Ferrari doen. Hij probeert zo min mogelijk naar de concurrentie te kijken: "Als team moeten we er in blijven geloven, hard blijven werken en we moeten elk weekend alles eruit halen wat we hebben. Het is pas echt voorbij als het voorbij is."

Belangrijk weekend voor Hamilton

Hamilton staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap met 125 punten. Zijn achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli is groot, aangezien de jonge Italiaan nu op 171 punten staat. Voor Hamilton wordt het een belangrijk weekend, want door de sprintrace liggen er veel kansen om punten te pakken.