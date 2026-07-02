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Hamilton ziet Verstappen als outsider voor de wereldtitel

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Hamilton ziet Verstappen als outsider voor de wereldtitel

Lewis Hamilton wil zichzelf nog niet bombarderen tot een kanshebber voor de wereldtitel. De zevenvoudig wereldkampioen deelt vooral complimentjes uit aan concurrent Mercedes, en hij denkt zelfs dat Max Verstappen en Red Bull nog een rol kunnen gaan spelen in de strijd om de titel.

Hamilton is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen voelt zich goed, stond meerdere keren op het podium en won eerder deze maand in Barcelona zijn eerste race in dienst van Ferrari. Hamilton staat na een minder raceweekend in Oostenrijk op de derde plaats in het wereldkampioenschap, en hij maakt zeker nog kans op de wereldtitel. In Silverstone zal hij voor de ogen van zijn landgenoten naar zijn tiende zege op eigen grond gaan jagen.

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Maakt Hamilton nog kans?

Hamilton wil zelf nog niet denken aan een eventuele achtste wereldtitel. Toen hij tijdens de persconferentie werd gevraagd naar zijn titelkansen, wees hij grappend naar de sterke Mercedessen: "Alleen als ik naar de Mercedes-garage ga en daar de bouten losdraai..."

'Max gaat een rol spelen'

Hamilton heeft louter complimenten over voor zijn oude vrienden van Mercedes. De Ferrari-coureur stelt dat Mercedes op een geweldig niveau opereert, en hij stelt dat andere coureurs ook kans maken op de titel: "Wat ze dit jaar hebben gedaan is prachtig, het wordt heel erg lastig voor iedereen om het gat te verkleinen. Red Bull heeft ook een stap gezet, dus Max zal ongetwijfeld ook een factor gaan vormen als hij de power heeft om de Mercedes te kunnen matchen."

Hamilton wil zich vooral bezighouden met wat ze bij Ferrari doen. Hij probeert zo min mogelijk naar de concurrentie te kijken: "Als team moeten we er in blijven geloven, hard blijven werken en we moeten elk weekend alles eruit halen wat we hebben. Het is pas echt voorbij als het voorbij is."

Belangrijk weekend voor Hamilton

Hamilton staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap met 125 punten. Zijn achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli is groot, aangezien de jonge Italiaan nu op 171 punten staat. Voor Hamilton wordt het een belangrijk weekend, want door de sprintrace liggen er veel kansen om punten te pakken.

F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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