Ferrari-coureur Charles Leclerc schreef afgelopen weekend de Britse Grand Prix op zijn naam. Het was de tweede Ferrari-zege van het jaar, en de vreugde bij de iconische Italiaanse renstal was groot. Voor Ferrari was het een historische race, want ze zijn nu de eerste renstal uit de geschiedenis van de sport die 250 Grands Prix heeft gewonnen.

Het team van Ferrari is dit jaar de grootste uitdager van Mercedes. De Duitse renstal was ook afgelopen weekend op het circuit van Silverstone het sterkst, maar aerodynamische problemen zorgden ervoor dat Antonelli zijn jacht op Leclerc moest zaken. De Monegask won zijn eerste race van het seizoen, en maakte een einde aan een droogte van ruim anderhalf jaar. Eerder dit seizoen won Lewis Hamilton de Grand Prix van Barcelona, en dat geeft Ferrari goede moed.

Welke records hebben ze gepakt?

De zege van Leclerc zal in ieder geval de geschiedenisboeken ingaan voor het team van Ferrari. Het was namelijk de 250ste zege van het team in de Formule 1, en daarmee hebben ze meerdere records in handen. Ze zijn namelijk het eerste team dat deze mijlpaal bereikt, en ze zijn nog altijd het team met de meeste zeges ooit in de sport. Verder is alleen het team van McLaren in al die jaren in staat geweest om meer dan 200 Grands Prix te winnen. De Britse renstal staat op 203 zeges.

In totaal zijn er in de geschiedenis van de Formule 1 slechts vijf teams geweest die meer dan honderd Grands Prix hebben gewonnen. Naast Ferrari en McLaren gaat het dan om Mercedes (138 zeges), Red Bull (130 zeges) en Williams (114 zeges).

Hoe Ferrari geschiedenis schreef

De eerste Ferrari-zege werd in 1951 gepakt door de legendarische Argentijn Jose Froilan Gonzalez op het circuit van Silverstone. De man met de meeste zeges in dienst van Ferrari is vanzelfsprekend zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, die er 72 wist te winnen in het scharlakenrood. Voor Leclerc was het zijn negende zege voor Ferrari.