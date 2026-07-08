Ferrari-coureur Charles Leclerc schreef afgelopen weekend de Britse Grand Prix op zijn naam. Het was de tweede Ferrari-zege van het jaar, en de vreugde bij de iconische Italiaanse renstal was groot. Voor Ferrari was het een historische race, want ze zijn nu de eerste renstal uit de geschiedenis van de sport die 250 Grands Prix heeft gewonnen.
Het team van Ferrari is dit jaar de grootste uitdager van Mercedes. De Duitse renstal was ook afgelopen weekend op het circuit van Silverstone het sterkst, maar aerodynamische problemen zorgden ervoor dat Antonelli zijn jacht op Leclerc moest zaken. De Monegask won zijn eerste race van het seizoen, en maakte een einde aan een droogte van ruim anderhalf jaar. Eerder dit seizoen won Lewis Hamilton de Grand Prix van Barcelona, en dat geeft Ferrari goede moed.
Welke records hebben ze gepakt?
De zege van Leclerc zal in ieder geval de geschiedenisboeken ingaan voor het team van Ferrari. Het was namelijk de 250ste zege van het team in de Formule 1, en daarmee hebben ze meerdere records in handen. Ze zijn namelijk het eerste team dat deze mijlpaal bereikt, en ze zijn nog altijd het team met de meeste zeges ooit in de sport. Verder is alleen het team van McLaren in al die jaren in staat geweest om meer dan 200 Grands Prix te winnen. De Britse renstal staat op 203 zeges.
In totaal zijn er in de geschiedenis van de Formule 1 slechts vijf teams geweest die meer dan honderd Grands Prix hebben gewonnen. Naast Ferrari en McLaren gaat het dan om Mercedes (138 zeges), Red Bull (130 zeges) en Williams (114 zeges).
Hoe Ferrari geschiedenis schreef
De eerste Ferrari-zege werd in 1951 gepakt door de legendarische Argentijn Jose Froilan Gonzalez op het circuit van Silverstone. De man met de meeste zeges in dienst van Ferrari is vanzelfsprekend zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, die er 72 wist te winnen in het scharlakenrood. Voor Leclerc was het zijn negende zege voor Ferrari.
Reacties (5)Login om te reageren
Posts: 8.705
Dat Charles pas 9 overwinningen heeft verbaasd mij, dit is al zijn achtste seizoen. Statisch gezien is hij dan van het niveau Barichello en minder dan Massa terwijl dat heen hoogvliegers waren.
Posts: 1.194
Barrichello en Massa reden ook voor een team in veel betere vorm. Iemand van kaliber Leclerc had in Ruben's wagens meegevochten om kampioenschappen...
Posts: 8.705
Is dat zo? Leclerc heeft met Ferrari ook wel goede periodes gehad maar dan hing hij hem zelf meestal in de bandenstapel. Kan mij nog een race in Frankrijk herinneren waar de Ferrari's in dat seizoen gewoon goed waren maar het er toch niet uitkwam. Daarnaast heeft Sainz ook 4 overwinningen bij ferrari behaald alleen dan in 4 seizoenen.
Posts: 5.905
Leclerc is heel goed, alleen niet van het niveau Hamilton (in z'n prime), Max en Schumacher. Dat geeft helemaal niet. Ik schat hem wel hoger in dan Massa en Barrichello, maar de Ferrari's waar hij in heeft gereden natuurlijk niet.
De 2022 wagen was erg snel, maar ook onbetrouwbaar. En Leclerc maakte teveel fouten in die periode. Die 4 uit 4 van Sainz zeggen me niet zoveel. Volgens mij had 1 daarvan voor Leclerc moeten zijn (Singapore geloof ik) en had Leclerc er nog veel meer kunnen hebben, ware het niet dat hij door (met name) Binotto een paar keer serieus hard benadeeld is. Vaak ten faveure van diezelfde Sainz.
Posts: 1.101
In een sport waar dominante altijd is voortgekomen en je niet voor het dominante team rijdt moet je sprokkelen, ik vind 9 best veel. Vergelijk het eens met Alesi die heeft er 8 minder, jean had er ook gewoon 20 moeten winnen gezien zijn talent