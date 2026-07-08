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Leclerc bezorgt Ferrari uniek F1-record

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Leclerc bezorgt Ferrari uniek F1-record

Ferrari-coureur Charles Leclerc schreef afgelopen weekend de Britse Grand Prix op zijn naam. Het was de tweede Ferrari-zege van het jaar, en de vreugde bij de iconische Italiaanse renstal was groot. Voor Ferrari was het een historische race, want ze zijn nu de eerste renstal uit de geschiedenis van de sport die 250 Grands Prix heeft gewonnen.

Het team van Ferrari is dit jaar de grootste uitdager van Mercedes. De Duitse renstal was ook afgelopen weekend op het circuit van Silverstone het sterkst, maar aerodynamische problemen zorgden ervoor dat Antonelli zijn jacht op Leclerc moest zaken. De Monegask won zijn eerste race van het seizoen, en maakte een einde aan een droogte van ruim anderhalf jaar. Eerder dit seizoen won Lewis Hamilton de Grand Prix van Barcelona, en dat geeft Ferrari goede moed.

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Welke records hebben ze gepakt?

De zege van Leclerc zal in ieder geval de geschiedenisboeken ingaan voor het team van Ferrari. Het was namelijk de 250ste zege van het team in de Formule 1, en daarmee hebben ze meerdere records in handen. Ze zijn namelijk het eerste team dat deze mijlpaal bereikt, en ze zijn nog altijd het team met de meeste zeges ooit in de sport. Verder is alleen het team van McLaren in al die jaren in staat geweest om meer dan 200 Grands Prix te winnen. De Britse renstal staat op 203 zeges.

In totaal zijn er in de geschiedenis van de Formule 1 slechts vijf teams geweest die meer dan honderd Grands Prix hebben gewonnen. Naast Ferrari en McLaren gaat het dan om Mercedes (138 zeges), Red Bull (130 zeges) en Williams (114 zeges).

Hoe Ferrari geschiedenis schreef

De eerste Ferrari-zege werd in 1951 gepakt door de legendarische Argentijn Jose Froilan Gonzalez op het circuit van Silverstone. De man met de meeste zeges in dienst van Ferrari is vanzelfsprekend zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, die er 72 wist te winnen in het scharlakenrood. Voor Leclerc was het zijn negende zege voor Ferrari.

F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (5)

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  • Joeppp

    Posts: 8.705

    Dat Charles pas 9 overwinningen heeft verbaasd mij, dit is al zijn achtste seizoen. Statisch gezien is hij dan van het niveau Barichello en minder dan Massa terwijl dat heen hoogvliegers waren.

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 09:39
    • The Wolf

      Posts: 1.194

      Barrichello en Massa reden ook voor een team in veel betere vorm. Iemand van kaliber Leclerc had in Ruben's wagens meegevochten om kampioenschappen...

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 10:45
    • Joeppp

      Posts: 8.705

      Is dat zo? Leclerc heeft met Ferrari ook wel goede periodes gehad maar dan hing hij hem zelf meestal in de bandenstapel. Kan mij nog een race in Frankrijk herinneren waar de Ferrari's in dat seizoen gewoon goed waren maar het er toch niet uitkwam. Daarnaast heeft Sainz ook 4 overwinningen bij ferrari behaald alleen dan in 4 seizoenen.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 10:48
    • Snelle Eddy

      Posts: 5.905

      Leclerc is heel goed, alleen niet van het niveau Hamilton (in z'n prime), Max en Schumacher. Dat geeft helemaal niet. Ik schat hem wel hoger in dan Massa en Barrichello, maar de Ferrari's waar hij in heeft gereden natuurlijk niet.

      De 2022 wagen was erg snel, maar ook onbetrouwbaar. En Leclerc maakte teveel fouten in die periode. Die 4 uit 4 van Sainz zeggen me niet zoveel. Volgens mij had 1 daarvan voor Leclerc moeten zijn (Singapore geloof ik) en had Leclerc er nog veel meer kunnen hebben, ware het niet dat hij door (met name) Binotto een paar keer serieus hard benadeeld is. Vaak ten faveure van diezelfde Sainz.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 10:55
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.101

    In een sport waar dominante altijd is voortgekomen en je niet voor het dominante team rijdt moet je sprokkelen, ik vind 9 best veel. Vergelijk het eens met Alesi die heeft er 8 minder, jean had er ook gewoon 20 moeten winnen gezien zijn talent

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 10:57

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 181
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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