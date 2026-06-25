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Ook Marko geniet van Hamilton-opmars bij Ferrari: "Jackpot voor F1"

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Ook Marko geniet van Hamilton-opmars bij Ferrari: "Jackpot voor F1"

Lewis Hamilton heeft volgens voormalig Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko nieuw leven geblazen in de Formule 1. De Oostenrijker ziet hoe de zevenvoudig wereldkampioen steeds beter presteert bij Ferrari en denkt dat de sport daar alleen maar van profiteert.

Hamilton beleeft momenteel zijn sterkste periode sinds zijn overstap naar de Scuderia. Met podiumplaatsen in Monaco en Canada, gevolgd door een indrukwekkend optreden in Spanje, heeft de Brit zich opgewerkt naar de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Bovendien krijgt Ferrari in Oostenrijk opnieuw een technische impuls dankzij een nieuwe motorupgrade.

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Marko ziet droomscenario voor Formule 1 ontstaan

In gesprek met Kleine Zeitung blikte Marko terug op zijn eerste maanden buiten de Formule 1-paddock. De 83-jarige oud-topman volgt de sport tegenwoordig vanuit zijn woonkamer en kijkt daardoor met een andere blik naar de ontwikkelingen op het circuit.

"Ik bekijk de races tegenwoordig gewoon als fan voor de televisie. Ik heb er bewust voor gekozen om niet langer alle technische data te ontvangen. Over het algemeen zijn de wedstrijden best aantrekkelijk, ondanks de complexe motorregels en alle systemen rond energieterugwinning."

Vooral de wederopstanding van Hamilton bij Ferrari maakt indruk op Marko. De voormalige Red Bull-kopman ziet daarin een ideale situatie voor de sport. "Voor de Formule 1 is dit natuurlijk geweldig nieuws. Als Lewis races wint in een Ferrari, dan heb je eigenlijk het perfecte verhaal. Dat is precies het soort scenario waar de sport alleen maar sterker van wordt."

Marko haalt uit naar FIA-regels en mist F1-leven niet

Hoewel Marko positief is over de huidige staat van de Formule 1, ziet hij nog altijd ruimte voor verbetering. Daarbij richt hij zijn pijlen vooral op de samenwerking tussen de FIA en Liberty Media.

"Er moet meer duidelijkheid en afstemming komen tussen de verschillende partijen. Kijk bijvoorbeeld naar wat er in Monaco gebeurde met de straffen. Dat soort situaties maakt de sport onnodig ingewikkeld. In het voetbal zijn de regels helder en blijft het doel altijd even groot. In de Formule 1 wordt het soms veel te complex gemaakt."

Zelf heeft Marko echter geen enkele behoefte om terug te keren naar het leven dat hij jarenlang leidde binnen de paddock. "Nee, absoluut niet. Ik heb altijd gezegd dat wanneer ik stop, ik ook echt stop. Ik geniet ervan om thuis naar de races te kijken en alles rustig te volgen."

De Oostenrijker beseft inmiddels pas hoe zwaar het bestaan van een Formule 1-bestuurder eigenlijk was. "Pas nu merk ik hoeveel energie al dat reizen kostte. Toen ik er middenin zat, stond ik daar nooit bij stil. Nu kan ik veel meer genieten van de sport zonder alle verplichtingen die erbij horen."

Ernie5335

Posts: 5.857

Wederopstanding? En weer wordt op basis van één goed verlopen (gewonnen) race meteen de vlag uitgestoken en verwacht men dat dit de opmaat is voor meer succes.

Laten we dat nu gewoon afwachten en misschien valt het allemaal weer tegen en zit ie volgende race weer te janken...

  • 2
  • 25 jun 2026 - 12:05
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Helmut Marko Ferrari

Reacties (2)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.512

    Gelukkig blijven we niet verstoken van het commentaar van Ouw-vriend Helmut.
    Ik ben blij dat het goed gaat met die ouwe baas.

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 11:15
  • Ernie5335

    Posts: 5.855

    Wederopstanding? En weer wordt op basis van één goed verlopen (gewonnen) race meteen de vlag uitgestoken en verwacht men dat dit de opmaat is voor meer succes.

    Laten we dat nu gewoon afwachten en misschien valt het allemaal weer tegen en zit ie volgende race weer te janken...

    • + 2
    • 25 jun 2026 - 12:05

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Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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