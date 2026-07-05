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Verstappen slaat terug naar Hamilton: "Het voelt anders"

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Verstappen slaat terug naar Hamilton: "Het voelt anders"

Max Verstappen staat lijnrecht tegenover Lewis Hamilton als het gaat om het racen op het circuit van Silverstone. De coureurs moeten dit weekend veel rekening houden met hun batterijen, en dat zorgt ervoor dat het jojo-racen terug is. Waar Hamilton positief verrast is, ziet Verstappen dat helemaal anders.

Voorafgaand aan het raceweekend luidden de coureurs de noodklok. Veel van hen verwachtten dat het racen op het circuit van Silverstone in deze auto's niet leuk zou worden. Aangezien er weinig lange bochten op deze baan zijn, zijn er weinig punten waar ze de batterijen kunnen opladen. Tijdens de sprintrace en de kwalificatie werd duidelijk dat de oude problemen van deze reglementen weer terug zijn, en dat zorgt voor uiteenlopende reacties.

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Hoe kijkt Verstappen naar dit vraagstuk?

Lewis Hamilton had eerst zorgen, maar stelde uiteindelijk dat hij positief verrast was. Max Verstappen is allesbehalve tevreden, en hij reageerde bij de internationale media op Hamiltons uitlatingen: "Hoe sneller je bent, hoe beter het is, toch? Nee, ik geniet er niet van, helaas. Het is gewoon geen goed circuit nu. Ik weet hoe het eerst aanvoelde. Het voelt nu gewoon anders, laat ik het maar op die manier zeggen."

Verstappen is een uitgesproken tegenstander van deze regels, en zijn kritiek komt nu weer tot uiting: "We hebben de G-krachten natuurlijk nog wel, je moet je blijven focussen. Maar het probleem is nu gewoon dat je voor de bochten zoveel snelheid moet verminderen, dat het gewoon een stuk minder interessant wordt."

Waarom verschillen ze van mening?

De coureurs lijken dus van mening te verschillen, en dat kan Verstappen ergens ook wel begrijpen. Als hij wordt gevraagd waarom andere coureurs het wél naar hun zin hebben, komt hij met een veelzeggend antwoord: "Het hangt echt af van je begrip van wat puur racen is. Zo moeten we het maar gaan omschrijven, denk ik."

Tegenvallend weekend

Verstappen beleeft tot nu toe een frustrerend weekend op het circuit van Silverstone. Hij begon goed op vrijdag met een derde plaats in de sprint kwalificatie, maar zakte vervolgens ver terug in de sprintrace. In de kwalificatie op zaterdagmiddag worstelde hij met zijn auto, en kwam hij niet verder dan de zevende tijd.

Jermaine

Posts: 7.187

Het was echt een bagger show

  • 3
  • 5 jul 2026 - 11:27
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (7)

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  • Jermaine

    Posts: 7.187

    Het was echt een bagger show

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 11:27
    • Pietje Bell

      Posts: 35.599

      Ach, de tiktok generatie vindt het prachtig al die inhaalacties momenteel. Die hebben er geen idee van dat det door de lege accu's komt.

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 11:47
    • Joeppp

      Posts: 8.694

      Ik heb na de sprintrace de kwali niet meer gekeken. Vandaag zet ik hem wel aan maar dan op de achtergrond terwijl ik zit te werken.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 11:53
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.238

    Hamilton vind deze reglementen prachtig zodra hij ook maar een beetje competitief is. Met Spa zal het wel weer een andere mening zijn.

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 11:35
    • monzaron

      Posts: 1.074

      Ofwel zijn mening na Oostenrijk

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 11:38
  • Erwinnaar

    Posts: 5.752

    Compleet off topic.

    Dat liedje dat ze draaien als er champagne gespoten wordt komt me zo de strot uit, het is werkelijk waar afschuwelijk! Zowel bij f1, f2, f3, dames, Porsche Cup dus met pech 5x per weekeinde. Bah.

    Al tientallen jaren te horen, gadverdamme. Zo, dat lucht op.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 11:47
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.618

    Tja, er is niets meer aan nu hij niet meer voor de prijzen rijd....ik snap dat wel...

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 12:01

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WK standen 2026

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Team
Punten
1
Mercedes
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2
Ferrari
204
3
McLaren
159
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Red Bull Racing
115
5
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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