Max Verstappen staat lijnrecht tegenover Lewis Hamilton als het gaat om het racen op het circuit van Silverstone. De coureurs moeten dit weekend veel rekening houden met hun batterijen, en dat zorgt ervoor dat het jojo-racen terug is. Waar Hamilton positief verrast is, ziet Verstappen dat helemaal anders.

Voorafgaand aan het raceweekend luidden de coureurs de noodklok. Veel van hen verwachtten dat het racen op het circuit van Silverstone in deze auto's niet leuk zou worden. Aangezien er weinig lange bochten op deze baan zijn, zijn er weinig punten waar ze de batterijen kunnen opladen. Tijdens de sprintrace en de kwalificatie werd duidelijk dat de oude problemen van deze reglementen weer terug zijn, en dat zorgt voor uiteenlopende reacties.

Hoe kijkt Verstappen naar dit vraagstuk?

Lewis Hamilton had eerst zorgen, maar stelde uiteindelijk dat hij positief verrast was. Max Verstappen is allesbehalve tevreden, en hij reageerde bij de internationale media op Hamiltons uitlatingen: "Hoe sneller je bent, hoe beter het is, toch? Nee, ik geniet er niet van, helaas. Het is gewoon geen goed circuit nu. Ik weet hoe het eerst aanvoelde. Het voelt nu gewoon anders, laat ik het maar op die manier zeggen."

Verstappen is een uitgesproken tegenstander van deze regels, en zijn kritiek komt nu weer tot uiting: "We hebben de G-krachten natuurlijk nog wel, je moet je blijven focussen. Maar het probleem is nu gewoon dat je voor de bochten zoveel snelheid moet verminderen, dat het gewoon een stuk minder interessant wordt."

Waarom verschillen ze van mening?

De coureurs lijken dus van mening te verschillen, en dat kan Verstappen ergens ook wel begrijpen. Als hij wordt gevraagd waarom andere coureurs het wél naar hun zin hebben, komt hij met een veelzeggend antwoord: "Het hangt echt af van je begrip van wat puur racen is. Zo moeten we het maar gaan omschrijven, denk ik."

Tegenvallend weekend

Verstappen beleeft tot nu toe een frustrerend weekend op het circuit van Silverstone. Hij begon goed op vrijdag met een derde plaats in de sprint kwalificatie, maar zakte vervolgens ver terug in de sprintrace. In de kwalificatie op zaterdagmiddag worstelde hij met zijn auto, en kwam hij niet verder dan de zevende tijd.