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Hamilton reageert kortaf op vragen over Ferrari-blunder

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Hamilton reageert kortaf op vragen over Ferrari-blunder

Lewis Hamilton heeft kortaf gereageerd op vragen over de pitstop die hem de tweede plaats kostte in de slotfase van de Britse Grand Prix. Hamilton leek op weg te zijn naar de tweede plek achter zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc, maar werd door zijn pitstop derde.

De Britse Grand Prix kende een zeer chaotisch einde. Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli opende de jacht op Leclerc, maar viel ver terug door problemen met zijn auto. Enkele rondjes later spinde Max Verstappen van de baan, en stuurde de wedstrijdleiding de Safety Car de baan op. Hamilton was één van de coureurs die een pitstop maakte voor een setje zachte banden, maar omdat de Safety Car op de baan bleef, kon de zevenvoudig wereldkampioen de tweede plaats niet terugpakken van George Russell.

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Kort antwoord

Het zorgde zichtbaar voor frustratie bij Hamilton, die met een zuur gezicht op het podium verscheen. Na afloop werd Hamilton tijdens de FIA-persconferentie gevraagd of hij spijt heeft van de pitstop, en of hij niet beter op de baan had kunnen blijven om de tweede plaats veilig te stellen. Hamilton reageerde kortaf: "Welk verschil had het gemaakt?"

'Dan had ik het niet gedaan'

Hamiltons vraag wordt vanuit de zaal beantwoord; hij had immers drie punten meer kunnen pakken dan nu het geval is. Het leek de zevenvoudig wereldkampioen allemaal vrij weinig uit te maken: "Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het team vroeg me om een pitstop te maken. Ik had verwacht dat als ik een pitstop zou maken, ik mijn positie kon vasthouden. Als ze tegen me hadden gezegd: 'Je gaat een pitstop maken en verliest daarbij je positie', dan had ik het natuurlijk niet gedaan."

Verwarrende situatie

De Safety Car-fase zorgde voor de nodige verwarring. Anderhalve ronde voor het einde van de race mochten de gelapte auto's de Safety Car passeren, waarna veel mensen verwachtten dat de herstart aanstaande was. De FIA gaf ook het signaal dat de Safety Car naar binnen zou gaan, maar die boodschap werd na een paar seconden ingetrokken. Het bleek om een systeemfout te gaan, en de wedstrijdleiding moest het protocol volgen."

DutchTifosi

Posts: 2.890

FIA-blunder.

  • 2
  • 7 jul 2026 - 14:31
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (3)

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  • DutchTifosi

    Posts: 2.890

    FIA-blunder.

    • + 2
    • 7 jul 2026 - 14:31
    • Robin

      Posts: 3.344

      Dat wilde ik nog toevoegen aan m’n andere bericht…
      Inderdaad heeft de FIA een blunder begaan, niet Ferrari.

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 14:41
  • Robin

    Posts: 3.344

    Ah oké nu was het een blunder.
    Kan me herinneren dat (volgens velen) het niet maken van een pitstop hem vrijwel zeker een kampioenschap heeft gekost dus wat is het nou

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 14:31

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
6
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.658
  • Podiums 136
  • Grand Prix 240
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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