Lewis Hamilton heeft kortaf gereageerd op vragen over de pitstop die hem de tweede plaats kostte in de slotfase van de Britse Grand Prix. Hamilton leek op weg te zijn naar de tweede plek achter zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc, maar werd door zijn pitstop derde.

De Britse Grand Prix kende een zeer chaotisch einde. Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli opende de jacht op Leclerc, maar viel ver terug door problemen met zijn auto. Enkele rondjes later spinde Max Verstappen van de baan, en stuurde de wedstrijdleiding de Safety Car de baan op. Hamilton was één van de coureurs die een pitstop maakte voor een setje zachte banden, maar omdat de Safety Car op de baan bleef, kon de zevenvoudig wereldkampioen de tweede plaats niet terugpakken van George Russell.

Kort antwoord

Het zorgde zichtbaar voor frustratie bij Hamilton, die met een zuur gezicht op het podium verscheen. Na afloop werd Hamilton tijdens de FIA-persconferentie gevraagd of hij spijt heeft van de pitstop, en of hij niet beter op de baan had kunnen blijven om de tweede plaats veilig te stellen. Hamilton reageerde kortaf: "Welk verschil had het gemaakt?"

'Dan had ik het niet gedaan'

Hamiltons vraag wordt vanuit de zaal beantwoord; hij had immers drie punten meer kunnen pakken dan nu het geval is. Het leek de zevenvoudig wereldkampioen allemaal vrij weinig uit te maken: "Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het team vroeg me om een pitstop te maken. Ik had verwacht dat als ik een pitstop zou maken, ik mijn positie kon vasthouden. Als ze tegen me hadden gezegd: 'Je gaat een pitstop maken en verliest daarbij je positie', dan had ik het natuurlijk niet gedaan."

Verwarrende situatie

De Safety Car-fase zorgde voor de nodige verwarring. Anderhalve ronde voor het einde van de race mochten de gelapte auto's de Safety Car passeren, waarna veel mensen verwachtten dat de herstart aanstaande was. De FIA gaf ook het signaal dat de Safety Car naar binnen zou gaan, maar die boodschap werd na een paar seconden ingetrokken. Het bleek om een systeemfout te gaan, en de wedstrijdleiding moest het protocol volgen."