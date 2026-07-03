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Hamilton volgt Verstappen met zware F1-kritiek

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Hamilton volgt Verstappen met zware F1-kritiek

Ook Lewis Hamilton verwacht dat de huidige F1-regels voor problemen gaan zorgen in Silverstone. Hamilton schaart zich achter Max Verstappen en Fernando Alonso, die verwachten dat het geen leuk raceweekend gaat worden. Hamilton wijst naar de lange rechte stukken op het circuit van Silverstone, en hij verwacht geen groot spektakel.

De nieuwe Formule 1-regels van dit jaar brengen veel problemen met zich mee. Door de grotere rol van de batterijen verliezen de coureurs veel topsnelheid aan het einde van de rechte stukken, en kunnen ze niet langer vol pushen in de snelle bochten. De FIA heeft regelwijzigingen aangekondigd, maar het is de verwachting dat het op Silverstone geen leuke ervaring gaat worden.

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Wat zijn de zorgen?

Na eerdere kritiek van Max Verstappen en Fernando Alonso, komt ook Lewis Hamilton tijdens de persconferentie met een waarschuwing: "Het is niet dat ik geen vertrouwen heb voor dit weekend, maar het ligt gewoon aan het feit dat we hier zulke lange rechte stukken hebben."

Hamilton maakt zich grote zorgen: "Ik denk dat dit weekend ongekend gaat worden als het aankomt op deployment. Alle coureurs hebben het erover. We hebben het er in onze groepsapp al over gehad hoe dramatisch het met het vermogen gesteld zal zijn op dit circuit."

'Je hebt waarschijnlijk geen batterij'

De verklaring hiervoor is volgens Hamilton duidelijk: "Onze batterij raakt simpelweg leeg en er zijn maar een paar bochten om de motor weer op te laden. Dat betekent dat de batterij gedurende een groot deel van het rondje gewoon uitgeschakeld zal zijn, en dat is waar we waarschijnlijk het allermeest mee gaan worstelen. Onze achterstand zou daardoor zomaar twee keer zo groot kunnen worden."

Het stemt Hamilton niet tevreden: "Eerlijk gezegd denk ik dat het echt een gigantisch effect gaat hebben. Als je kijkt naar de snelheden, beginnen we al vermogen te verliezen bij het ingaan van Copse. Normaal gesproken jankt de motor als je Copse inrijdt en vecht je met man en macht terwijl je er vol gas doorheen knalt."

Pijnlijke maatregelen

Nu wordt het geen groot spektakel, zo verwacht Hamilton: "Dit jaar zal het vermogen gaan teruglopen. We moeten waarschijnlijk terugschakelen van de achtste naar de zevende versnelling, puur om de toeren van de motor hoog te houden. Het wordt in feite één lang, saai recht stuk van bocht 9 naar bocht 10 zonder deployment."

Rimmer

Posts: 13.350

Huh??? Hoe kan dat nou? Volgens Lewis waren dit toch geweldige auto’s en genoot hij volop? En nu is het opeens niet leuk als je met amper 600 pk al liftend en terugschakelend door de mooiste bochtencombinaties ter wereld hobbelt? Hij heeft dan juist alle tijd om rustig naar het publiek te zwaai... [Lees verder]

  • 5
  • 3 jul 2026 - 08:19
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (13)

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  • LEPPIE

    Posts: 136

    Overstappen naar die Duracell batterijen, die gaan volgens de trommelende roze konijnen 2x zolang mee

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 08:18
  • Rimmer

    Posts: 13.350

    Huh??? Hoe kan dat nou? Volgens Lewis waren dit toch geweldige auto’s en genoot hij volop? En nu is het opeens niet leuk als je met amper 600 pk al liftend en terugschakelend door de mooiste bochtencombinaties ter wereld hobbelt? Hij heeft dan juist alle tijd om rustig naar het publiek te zwaaien, even koffie te zetten en de agenda voor volgende week door te nemen.
    Het is ook nooit goed hè. Als hij voor de winst reed dan was hij vast weer ouderwets enthousiast.

    • + 5
    • 3 jul 2026 - 08:19
    • Joeppp

      Posts: 8.687

      Hij rijdt voor de winst...

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 08:42
    • AUDI_F1

      Posts: 3.941

      Dat de motoren geweldig zijn was in een keer na een gesprek met Domicali, daarvoor had hij ook al bedenkingen. Maar 13 WK titels zeggen dat het gewoon anders is.
      Italië (8 sep) en Azerbejzjan (28 sep) zal dit geluid ook wel te horen zijn.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 08:46
    • skibeest

      Posts: 2.113

      Kan ie niet meer zo hard KNALLEN in die ene bocht

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 08:48
    • The Wolf

      Posts: 1.151

      MoOrDaAnSlAg! 10G!

      zoiets?

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 09:22
    • da_bartman

      Posts: 6.719

      Dat was ook onhandig slecht van Hamilton; roepen dat de auto's geweldig zijn (na de GP van China), zonder dat te detailleren . Hij bedoelde daarmee de auto zelf en niet de krachtbron: kleiner, wat lichter, beter volgend. Daarmee verlengde hij de ontkenningsfase van Dominicali en consorten.

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 09:54
    • F1jos

      Posts: 5.422

      F1 onwaardig om in auto’s met 600 Pk’s te racen, dwaling ten koste van het race beleving.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 10:03
  • jd2000

    Posts: 7.790

    Achterbandje tikken in copse corner zal nu wel minder effectief zijn..

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 09:27
    • The Wolf

      Posts: 1.151

      hoezo, we hebben de LEGO wagentjes toch nog

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 09:53
    • Robin

      Posts: 3.306

      Ik dacht al waar blijft ie….
      Het konden een aantal figuren zijn die ermee kwamen en het verrast me niet dat jij het bent.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 10:51
  • koppie toe

    Posts: 5.427

    1,2 tje voor Rbr.
    Ze hebben tenslotte de beste motor.
    Ow en een 3,4tje voor de Bulls.

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 10:00
  • Flexwing

    Posts: 437

    Mercedes heeft waarschijnlijk de beste batterij dus deze gaan met 2 vingers in de neus winnen.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 10:47

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Saoedi-Arabië
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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