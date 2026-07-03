Ook Lewis Hamilton verwacht dat de huidige F1-regels voor problemen gaan zorgen in Silverstone. Hamilton schaart zich achter Max Verstappen en Fernando Alonso, die verwachten dat het geen leuk raceweekend gaat worden. Hamilton wijst naar de lange rechte stukken op het circuit van Silverstone, en hij verwacht geen groot spektakel.

De nieuwe Formule 1-regels van dit jaar brengen veel problemen met zich mee. Door de grotere rol van de batterijen verliezen de coureurs veel topsnelheid aan het einde van de rechte stukken, en kunnen ze niet langer vol pushen in de snelle bochten. De FIA heeft regelwijzigingen aangekondigd, maar het is de verwachting dat het op Silverstone geen leuke ervaring gaat worden.

Wat zijn de zorgen?

Na eerdere kritiek van Max Verstappen en Fernando Alonso, komt ook Lewis Hamilton tijdens de persconferentie met een waarschuwing: "Het is niet dat ik geen vertrouwen heb voor dit weekend, maar het ligt gewoon aan het feit dat we hier zulke lange rechte stukken hebben."

Hamilton maakt zich grote zorgen: "Ik denk dat dit weekend ongekend gaat worden als het aankomt op deployment. Alle coureurs hebben het erover. We hebben het er in onze groepsapp al over gehad hoe dramatisch het met het vermogen gesteld zal zijn op dit circuit."

'Je hebt waarschijnlijk geen batterij'

De verklaring hiervoor is volgens Hamilton duidelijk: "Onze batterij raakt simpelweg leeg en er zijn maar een paar bochten om de motor weer op te laden. Dat betekent dat de batterij gedurende een groot deel van het rondje gewoon uitgeschakeld zal zijn, en dat is waar we waarschijnlijk het allermeest mee gaan worstelen. Onze achterstand zou daardoor zomaar twee keer zo groot kunnen worden."

Het stemt Hamilton niet tevreden: "Eerlijk gezegd denk ik dat het echt een gigantisch effect gaat hebben. Als je kijkt naar de snelheden, beginnen we al vermogen te verliezen bij het ingaan van Copse. Normaal gesproken jankt de motor als je Copse inrijdt en vecht je met man en macht terwijl je er vol gas doorheen knalt."

Pijnlijke maatregelen

Nu wordt het geen groot spektakel, zo verwacht Hamilton: "Dit jaar zal het vermogen gaan teruglopen. We moeten waarschijnlijk terugschakelen van de achtste naar de zevende versnelling, puur om de toeren van de motor hoog te houden. Het wordt in feite één lang, saai recht stuk van bocht 9 naar bocht 10 zonder deployment."