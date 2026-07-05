Lewis Hamilton moet vrezen voor zijn derde plaats in de Grand Prix van Groot-Brittannië. De zevenvoudig wereldkampioen kwam als derde over de streep na een chaotische slotfase, maar hij heeft mogelijk een fout gemaakt onder de Safety Car. Een tijdstraf kan zeer kostbaar uitpakken voor de Brit.

Na de crash van Max Verstappen werd er in de absolute slotfase van de Britse Grand Prix een Safety Car de baan opgestuurd. Hamilton werd door Ferrari naar binnengehaald voor een pitstop, waardoor hij de tweede plaats verloor aan George Russell. Hamilton had mogelijk een fout gemaakt onder de gele vlaggen, en de stewards hebben na de race besloten om een onderzoek te openen naar dit moment. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk.

Wat kunnen de gevolgen zijn?

Hamilton verspeelde door zijn pitstop de tweede plaats, en zweeg in duizend talen over de boordradio na de race. De frustratie was van Hamiltons gezicht af te lezen toen hij op het podium stond, en nog nat van de champagne mag hij nu door naar de stewards. Daar zal hij tekst en uitleg moeten geven over het moment, en het kan hem een tijdstraf opleveren. Als hij een tijdstraf van vijf seconden krijgt, valt hij waarschijnlijk terug naar de dertiende plaats. Volgt er een tijdstraf van tien seconden, dan valt hij terug naar de laatste plaats.

Frustrerende middag

Hamilton startte de race op de tweede plaats, maar verloor bij de start veel terrein ten opzichte van zijn teamgenoot Leclerc. Hij vocht meerdere felle duels uit met Mercedes-coureur Russell en Red Bull-coureur Max Verstappen, en hij leek als winnaar uit de bus te komen van dit duel. Nu lijkt het er dus op dat hij zijn beker alweer mag gaan inleveren, al is het dus zeer onduidelijk wat hij precies heeft gedaan onder de Safety Car. Als het om een klein foutje gaat zonder gevaarlijke gevolgen, kan hij goed wegkomen.