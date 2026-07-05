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FIA-stewards openen onderzoek naar Hamilton

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FIA-stewards openen onderzoek naar Hamilton

Lewis Hamilton moet vrezen voor zijn derde plaats in de Grand Prix van Groot-Brittannië. De zevenvoudig wereldkampioen kwam als derde over de streep na een chaotische slotfase, maar hij heeft mogelijk een fout gemaakt onder de Safety Car. Een tijdstraf kan zeer kostbaar uitpakken voor de Brit.

Na de crash van Max Verstappen werd er in de absolute slotfase van de Britse Grand Prix een Safety Car de baan opgestuurd. Hamilton werd door Ferrari naar binnengehaald voor een pitstop, waardoor hij de tweede plaats verloor aan George Russell. Hamilton had mogelijk een fout gemaakt onder de gele vlaggen, en de stewards hebben na de race besloten om een onderzoek te openen naar dit moment. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk.

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Wat kunnen de gevolgen zijn?

Hamilton verspeelde door zijn pitstop de tweede plaats, en zweeg in duizend talen over de boordradio na de race. De frustratie was van Hamiltons gezicht af te lezen toen hij op het podium stond, en nog nat van de champagne mag hij nu door naar de stewards. Daar zal hij tekst en uitleg moeten geven over het moment, en het kan hem een tijdstraf opleveren. Als hij een tijdstraf van vijf seconden krijgt, valt hij waarschijnlijk terug naar de dertiende plaats. Volgt er een tijdstraf van tien seconden, dan valt hij terug naar de laatste plaats.

Frustrerende middag

Hamilton startte de race op de tweede plaats, maar verloor bij de start veel terrein ten opzichte van zijn teamgenoot Leclerc. Hij vocht meerdere felle duels uit met Mercedes-coureur Russell en Red Bull-coureur Max Verstappen, en hij leek als winnaar uit de bus te komen van dit duel. Nu lijkt het er dus op dat hij zijn beker alweer mag gaan inleveren, al is het dus zeer onduidelijk wat hij precies heeft gedaan onder de Safety Car. Als het om een klein foutje gaat zonder gevaarlijke gevolgen, kan hij goed wegkomen.

DutchTifosi

Posts: 2.886

De FIA moet eens een keer een onderzoek openen naar zichzelf...

  • 7
  • 5 jul 2026 - 17:53
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (12)

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  • F1 bekijker

    Posts: 421

    Kan er ook nog wel bij.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 17:52
  • DutchTifosi

    Posts: 2.886

    De FIA moet eens een keer een onderzoek openen naar zichzelf...

    • + 7
    • 5 jul 2026 - 17:53
    • schwantz34

      Posts: 42.304

      Dat onderzoek gaat wel een paar jaar duren ben ik bang!

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 18:03
    • Astfgl

      Posts: 1.008

      Het enige wat ze op dit moment onderzoeken is hoe ze Ben Sulayem nog langer aan de macht kunnen houden.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:10
  • gridiron

    Posts: 3.582

    De FIA kennende gaan we tegen Spa de uitslag kennen.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 17:56
    • hupholland

      Posts: 10.060

      ze kunnen misschien wel beter even wachten tot iedereen naar huis is. Of je moet het snel doen, voordat ze het podium op gaan of anders kun je maar beter je tijd nemen. Vind het wel waardeloos die tijdstraffen achteraf bij een late SC, dan kun je met een beetje pech zo maar buiten de punten vallen. Zou niet moeten kunnen.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:09
  • schwantz34

    Posts: 42.304

    Volgens Brundle had Lewis waarschijnlijk te hard gereden onder geel tijdens de SC.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 18:00
    • Joeppp

      Posts: 8.697

      Dat mag toch sinds Oostenrijk?

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 18:06
  • Spearhead

    Posts: 504

    Pffff, ik denk dat ik de komende maanden veel vrije tijd ga bijkrijgen in het weekend. Wat een droeve sport is dit geworden. Batterij managen, jojo racen, aankomen onder SC, ongelofelijk veel tijd nodig hebben om een auto weg takelen, bijna elke keer staat de uitslag van de kwalificatie op losse schroeven door iets wat ze nog willen/moeten onderzoeken.... Zeer jammer dit allemaal.

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 18:00
    • Spearhead

      Posts: 504

      Kwalificatie en/of race bedoel ik.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:01
  • jd2000

    Posts: 7.807

    Onderzoek naar een Engelsman? Ook nog eens Hamilton? Nou wordt een hele toer om hem een straf aan te smeren,

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 18:02
    • NicoS

      Posts: 20.938

      Zal ook wel niet gebeuren, zal een waarschuwing zijn, meer niet.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:10

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.658
  • Podiums 136
  • Grand Prix 240
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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