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Hamilton start sprintrace op Silverstone vanaf pole: "Ferrari verdient dit"

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Hamilton start sprintrace op Silverstone vanaf pole: "Ferrari verdient dit"

Lewis Hamilton heeft de sprintpole gepakt op Silverstone. Voor de sprintrace tijdens het Grand Prix-weekend in Groot-Brittannië zal de zevenvoudig wereldkampioen vanaf de eerste plek starten voor de neus van Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen. Na afloop oogde de 41-jarige dik tevreden. 

Hamilton kent tot dusver een uitstekend weekend in Silverstone. Na de eerste tijd te hebben gegrepen in de eerste en enige vrije training, bezegelde hij de sprintpole op het circuit waar hij altijd ijzersterk is. Eenmaal uit de auto gestapt, droop de tevredenheid van het gezicht van de man uit Stevenage. 

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'Ik hou van deze plek en de fans' 

Tijdens het interview meteen na afloop, stak Hamilton zijn liefde voor Silverstone niet onder stoelen of banken. "Ik vind het hier geweldig, ik vind dit publiek geweldig", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. "En ik kan je niet uitleggen hoe groot die droom is. En zelfs nu nog, als je je op deze race voorbereidt en nadenkt over elke bocht en het ritme dat je op dit circuit kunt vinden als de afstelling klopt en je het juiste team achter je hebt", voegde hij daaraan toe. 

Vervolgens richte Hamilton zich tot Ferrari, wat volgens hem geweldig werk heeft geleverd. "De auto’s voelden vandaag echt geweldig aan, met dank aan iedereen in de fabriek. Zoals ik al zei, die blijven gewoon pushen. We hebben hier hier en daar kleine verbeteringen aangebracht. Elk weekend komen we met iets nieuws op de proppen. Iedereen heeft zich tot het uiterste ingezet. En dus ben ik dankbaar, echt dankbaar dat ik die pole heb gepakt." 

Hamilton richt zich tot Mercedes en Red Bull

Vervolgens kon de Brit het niet laten om zich te richten tot zijn oude team Mercedes en Red Bull Racing. "We liggen voor op Mercedes en de Red Bulls, die hebben echt enorm veel vermogen. Ze hebben het het hele jaar al geweldig gedaan. De jongens in het blauw dit weekend, maar ja, het zijn tenslotte kampioenen. Maar mijn team geeft gewoon geen krimp. Ze blijven doorzetten, en daar ben ik zo trots op." 

Hamilton concludeerde uiteindelijk dat hij niet had verwacht om om de bovenste plek mee te doen, maar eenmaal daar, is hij vastberaden die positie te behouden. "Het zal niet altijd zo blijven, maar we hadden bij aankomst in Silverstone niet verwacht dat we zouden strijden om de eerste startrij. Echt niet. Dus dit is een geweldige verrassing. Ik ben dolgelukkig."

 

 

racepace1

Posts: 873

Ferrari's deployment beter en auto rijd op rails door de snelle bochten

  • 1
  • 3 jul 2026 - 19:30
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (9)

Login om te reageren
  • racepace1

    Posts: 874

    Kijk en dit is nu waarom het zo onnatuurlijk is racen 2026, RB en Mercedes hebben een krachtige motor maar Ferrari is hier op het recht stuk en in de bochten snel(ler).
    Maar ok voor nu het is wat het is.
    Forza Ferrari!!!!!!!

    Topspeeds silverstone 2026
    1 44 Lewis Hamilton 323 km/h
    2 16 Charles Leclerc 321 km/h
    3 43 Franco Colapinto 320 km/h
    4 6 Isack Hadjar 319 km/h
    5 10 Pierre Gasly 319 km/h
    6 3 Max Verstappen 318 km/h
    7 11 Sergio Perez 318 km/h
    8 30 Liam Lawson 318 km/h
    9 27 Nico Hulkenberg 317 km/h
    10 41 Arvid Lindblad 317 km/h
    11 87 Oliver Bearman 317 km/h
    12 1 Lando Norris 316 km/h
    13 5 Gabriel Bortoleto 316 km/h
    14 12 Kimi Antonelli 316 km/h
    15 55 Carlos Sainz 316 km/h
    16 77 Valtteri Bottas 316 km/h
    17 81 Oscar Piastri 316 km/h
    18 23 Alexander Albon 315 km/h
    19 31 Esteban Ocon 315 km/h
    20 63 George Russell 315 km/h
    21 14 Fernando Alonso 306 km/h
    22 18 Lance Stroll 303 km/h

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 19:27
    • racepace1

      Posts: 874

      Ferrari's deployment beter en auto rijd op rails door de snelle bochten

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 19:30
    • Robin

      Posts: 3.316

      Bizar hè …. Ik dacht dat ze vooral in de langzame bochten zo sterk waren…
      Maar die topsnelheid is zeker net zo verrassend.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 19:40
  • hupholland

    Posts: 10.039

    wat nog wel een interessant element wordt morgen is de bandenslijtage; Ferrari reed de afgelopen 2 races 3-stoppers, kortere stints dus. Een sprint is toch een wat langere stint, weliswaar wel met een lichtere auto, maar dat wordt misschien toch nog wel een uitdaging. Als Lewis voorop het tempo kan controleren dan zou het misschien geen issue hoeven zijn.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 19:40
  • Larry Perkins

    Posts: 66.048

    Max Verstappen is nog niet genoemd in het bericht...

    Max is ook trots op zijn nieuwe BFF Lewis omdat hij gewoon geen krimp geeft. Hij blijft maar doorzetten. doorzetten en zo de grote punten weghouden bij de rakkers van Mercedes.
    RBR komt al wat beter in vorm en als straks in Q2 op Monza het echte kantelpunt komt bij RBR dan is de wereldtitel nog in zicht. Dus goed bezig Lewis, Max is je dankbaar...

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 20:21
    • F1 bekijker

      Posts: 414

      Dromen mag altijd.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 20:41
    • koppie toe

      Posts: 5.435

      Hahaha je blijft maar volhouden he?
      Maar dat zal Monza 2027 pas zijn.
      In de vrije training neemt Max de tijd wat te pielen met de settings en ondekt dan nieuwe dingen op het stuurtje.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 21:01
    • Larry Perkins

      Posts: 66.048

      Bwoah, ik verwacht niet dat Verstappen dit seizoen de wereldtitel nog gaat halen hoor @koppie toe, maar verder is het een realistische verwachting...

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 21:09
    • koppie toe

      Posts: 5.435

      Is ook zo @Larry.
      Mijn verwachting is dat het nog iets langer duurt.
      Maar goed, er gebeurd van alles bij alle teams dat het nu al onvoorspelbaar is.
      Iedereen is zoekende in deze regels en de fabrikanten in hun betrouwbaarheid.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 21:58

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.658
  • Podiums 136
  • Grand Prix 240
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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