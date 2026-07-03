Lewis Hamilton heeft de sprintpole gepakt op Silverstone. Voor de sprintrace tijdens het Grand Prix-weekend in Groot-Brittannië zal de zevenvoudig wereldkampioen vanaf de eerste plek starten voor de neus van Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen. Na afloop oogde de 41-jarige dik tevreden.

Hamilton kent tot dusver een uitstekend weekend in Silverstone. Na de eerste tijd te hebben gegrepen in de eerste en enige vrije training, bezegelde hij de sprintpole op het circuit waar hij altijd ijzersterk is. Eenmaal uit de auto gestapt, droop de tevredenheid van het gezicht van de man uit Stevenage.

'Ik hou van deze plek en de fans'

Tijdens het interview meteen na afloop, stak Hamilton zijn liefde voor Silverstone niet onder stoelen of banken. "Ik vind het hier geweldig, ik vind dit publiek geweldig", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. "En ik kan je niet uitleggen hoe groot die droom is. En zelfs nu nog, als je je op deze race voorbereidt en nadenkt over elke bocht en het ritme dat je op dit circuit kunt vinden als de afstelling klopt en je het juiste team achter je hebt", voegde hij daaraan toe.

Vervolgens richte Hamilton zich tot Ferrari, wat volgens hem geweldig werk heeft geleverd. "De auto’s voelden vandaag echt geweldig aan, met dank aan iedereen in de fabriek. Zoals ik al zei, die blijven gewoon pushen. We hebben hier hier en daar kleine verbeteringen aangebracht. Elk weekend komen we met iets nieuws op de proppen. Iedereen heeft zich tot het uiterste ingezet. En dus ben ik dankbaar, echt dankbaar dat ik die pole heb gepakt."

Hamilton richt zich tot Mercedes en Red Bull

Vervolgens kon de Brit het niet laten om zich te richten tot zijn oude team Mercedes en Red Bull Racing. "We liggen voor op Mercedes en de Red Bulls, die hebben echt enorm veel vermogen. Ze hebben het het hele jaar al geweldig gedaan. De jongens in het blauw dit weekend, maar ja, het zijn tenslotte kampioenen. Maar mijn team geeft gewoon geen krimp. Ze blijven doorzetten, en daar ben ik zo trots op."

Hamilton concludeerde uiteindelijk dat hij niet had verwacht om om de bovenste plek mee te doen, maar eenmaal daar, is hij vastberaden die positie te behouden. "Het zal niet altijd zo blijven, maar we hadden bij aankomst in Silverstone niet verwacht dat we zouden strijden om de eerste startrij. Echt niet. Dus dit is een geweldige verrassing. Ik ben dolgelukkig."