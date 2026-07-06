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Leclerc lacht weer: "Ferrari en ik hadden moeilijke weken"

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Leclerc lacht weer: "Ferrari en ik hadden moeilijke weken"

Charles Leclerc heeft de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven en daarmee een einde gemaakt aan een lange droogte. De Ferrari-coureur pakte op Silverstone zijn eerste overwinning sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2024, nadat hij polesitter Andrea Kimi Antonelli direct bij de start verschalkte. Voor Leclerc betekende de zege een enorme opsteker na een moeizaam seizoen.

De Monegask reed een gecontroleerde race en hield de leiding ook na de pitstops stevig in handen. Antonelli leek in de slotfase met veel versere banden nog een serieuze bedreiging te vormen, maar technische problemen bij de Mercedes-coureur en een late Safety Car bezegelden uiteindelijk de overwinning van Leclerc.

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'Eindelijk was het gevoel weer terug'

Na afloop sprak Leclerc van een bijzonder emotionele overwinning. Ferrari werkte de afgelopen weken hard om de problemen met de SF26 op te lossen en volgens de 28-jarige coureur wierp dat op Silverstone eindelijk zijn vruchten af.

"Dit voelt ongelooflijk. De afloop was misschien niet helemaal zoals ik had gehoopt, maar na de moeilijke weken die we achter de rug hebben, is dit een fantastische beloning. We hebben keihard gewerkt om het juiste gevoel met de auto terug te krijgen en vandaag voelde alles eindelijk weer zoals het hoort. Dat maakt me ontzettend gelukkig."

Leclerc vertelde bovendien dat hij zaterdag al merkte dat Ferrari een belangrijke stap had gezet. "Tussen de sprintrace en de kwalificatie vond ik iets waardoor ik me veel comfortabeler voelde in de auto. Vandaag moest ik dat nog bevestigen en dat is gelukt. Dat geeft ontzettend veel vertrouwen voor de rest van het seizoen."

Leclerc opgelucht na uitblijven herstart

In de slotfase zag Leclerc Antonelli steeds dichterbij komen, waardoor hij rekening hield met een spannend duel om de overwinning. Uiteindelijk kreeg de Mercedes-coureur echter af te rekenen met technische problemen, waarna een Safety Car de race neutraliseerde en de Grand Prix achter de Safety Car eindigde.

"Met Kimi was het nog ontzettend spannend geworden. Hij was veel sneller op zijn verse banden en het was heel moeilijk geweest om hem achter me te houden. Toen ik hoorde dat hij een probleem had, dacht ik dat de overwinning binnen was, maar daarna kwam ook nog de Safety Car."

"Mijn banden waren daardoor volledig afgekoeld en eerlijk gezegd maakte ik me zorgen over een eventuele herstart. Voor de fans is het jammer dat die er niet kwam, maar vanuit de cockpit was ik daar stiekem wel blij mee. Zo wist ik tenminste zeker dat ik deze overwinning niet meer uit handen zou geven."

Politik

Posts: 10.003

Mooi dat hij weer kan lachen en deze overwinning gun ik hem van harte.
Zo zie je maar dat de nieuwe regelementen prompt iets leuker blijken te zijn, wanneer je een goed resultaat haalt ;)

  • 2
  • 6 jul 2026 - 09:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (9)

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  • The Wolf

    Posts: 1.155

    Winnen is winnen. En deze kon Charles wel gebruiken.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 08:49
  • Politik

    Posts: 10.003

    Mooi dat hij weer kan lachen en deze overwinning gun ik hem van harte.
    Zo zie je maar dat de nieuwe regelementen prompt iets leuker blijken te zijn, wanneer je een goed resultaat haalt ;)

    • + 2
    • 6 jul 2026 - 09:19
  • mr.Monza

    Posts: 10.157

    Eerst Charles en nu heeft de Ferrari simulator moeilijke tijden.
    Hamilton was niet geïnteresseerd in een door de sim geteste set up, hij startte met een basis set up gebaseerd op zijn ervaring op Silverstone en begon van daaruit te werken, dit pakte zoals bekend goed uit.
    Charles nam braaf de set up van de Sim over en was niet tevreden, waarna de instellingen van Lewis ook op Charles' wagen werden gezet, de rest is bekend.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 09:23
    • Snelle Eddy

      Posts: 5.900

      Wellicht ff de firmware updaten, helpt nog wel eens.

      Maar serieus; een goede simulator is wel echt noodzakelijk. Begreep dat Hamilton zijn input ook wel wordt gebruikt in de simulator, maar het is wel zorgwekkend als daar set-ups uitkomen die niet werken.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 09:27
    • mr.Monza

      Posts: 10.157

      @Eddy,
      Niet zo zeer set ups die niet werken, maar te veel stappen bij de sweet spot vandaan.
      Lewis stapt halverwege in en kijkt of zijn gevoel klopt met de sim.
      Waar anderen al hun vertrouwen in de sim legden, lijkt het of Lewis het als een tool ziet die hij soms wel soms niet gebruikt, maar zeker niet als leidend.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 09:36
    • Snelle Eddy

      Posts: 5.900

      Jij bedoelt dat een simulator een setup uitwerkt voor een weekend, waarna in het weekend zelf alleen de verfijning op de baan nog moet worden gedaan? Om in die sweet spot te komen? En ik mag toch aannemen dat Charles ook het vermogen heeft, zoals alle coureurs wel, om dan de auto naar eigen zeggen nog aan te passen als het niet goed voelt.

      Dat klinkt logisch, maar er zijn toch legio voorbeelden dat een team de setup op vrijdagavond nog helemaal omgooit. Alhoewel het niet helemaal duidelijk is wat ze op dat moment precies allemaal omgooien natuurlijk.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 10:22
  • DutchTifosi

    Posts: 2.889

    Als hij wint dan weet hij wel de mooiste banen uit te kiezen. Hij had ook in 2022 moeten winnen, maar met een waardeloze teambaas als Binotto krijg je gegarandeerd drama.

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 09:37
  • Pietje Bell

    Posts: 35.617

    Carlo Vanzini heeft destijds verklapt dat Leclerc in Mareterra een appartement had
    gekocht. Ook heeft hij vroegtijdig verklapt dat Fernando en Melissa een baby zouden
    krijgen en nu heeft hij weer verklapt, weliswaar niet letterlijk, dat Leclerc en zijn vrouw
    een baby verwachten.
    Alexandra liep al 2 GP weekenden met haar hond en een grote tas voor haar buik.

    Hij werkt als hoofdcommentator en verslaggever
    voor Sky Sport F1 (Sky Italia).

    ibb.co/V0ZVtSbs

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 10:00
  • Totje294

    Posts: 226

    Ferrari was dit weekend sterk, maar niet zo sterk als Antonelli. Het is wat Schadenfreude, maar gelukkig had Antonelli wat pech en kwam er daarna die safety car. Soms valt het geluk jouw kant op...

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 10:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 181
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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