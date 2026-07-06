Charles Leclerc heeft de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven en daarmee een einde gemaakt aan een lange droogte. De Ferrari-coureur pakte op Silverstone zijn eerste overwinning sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2024, nadat hij polesitter Andrea Kimi Antonelli direct bij de start verschalkte. Voor Leclerc betekende de zege een enorme opsteker na een moeizaam seizoen.

De Monegask reed een gecontroleerde race en hield de leiding ook na de pitstops stevig in handen. Antonelli leek in de slotfase met veel versere banden nog een serieuze bedreiging te vormen, maar technische problemen bij de Mercedes-coureur en een late Safety Car bezegelden uiteindelijk de overwinning van Leclerc.

'Eindelijk was het gevoel weer terug'

Na afloop sprak Leclerc van een bijzonder emotionele overwinning. Ferrari werkte de afgelopen weken hard om de problemen met de SF26 op te lossen en volgens de 28-jarige coureur wierp dat op Silverstone eindelijk zijn vruchten af.

"Dit voelt ongelooflijk. De afloop was misschien niet helemaal zoals ik had gehoopt, maar na de moeilijke weken die we achter de rug hebben, is dit een fantastische beloning. We hebben keihard gewerkt om het juiste gevoel met de auto terug te krijgen en vandaag voelde alles eindelijk weer zoals het hoort. Dat maakt me ontzettend gelukkig."

Leclerc vertelde bovendien dat hij zaterdag al merkte dat Ferrari een belangrijke stap had gezet. "Tussen de sprintrace en de kwalificatie vond ik iets waardoor ik me veel comfortabeler voelde in de auto. Vandaag moest ik dat nog bevestigen en dat is gelukt. Dat geeft ontzettend veel vertrouwen voor de rest van het seizoen."

Leclerc opgelucht na uitblijven herstart

In de slotfase zag Leclerc Antonelli steeds dichterbij komen, waardoor hij rekening hield met een spannend duel om de overwinning. Uiteindelijk kreeg de Mercedes-coureur echter af te rekenen met technische problemen, waarna een Safety Car de race neutraliseerde en de Grand Prix achter de Safety Car eindigde.

"Met Kimi was het nog ontzettend spannend geworden. Hij was veel sneller op zijn verse banden en het was heel moeilijk geweest om hem achter me te houden. Toen ik hoorde dat hij een probleem had, dacht ik dat de overwinning binnen was, maar daarna kwam ook nog de Safety Car."

"Mijn banden waren daardoor volledig afgekoeld en eerlijk gezegd maakte ik me zorgen over een eventuele herstart. Voor de fans is het jammer dat die er niet kwam, maar vanuit de cockpit was ik daar stiekem wel blij mee. Zo wist ik tenminste zeker dat ik deze overwinning niet meer uit handen zou geven."