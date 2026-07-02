user icon
icon

'Hamilton gaat contract bij Ferrari verlengen'

<< Naar nieuwsoverzicht
'Hamilton gaat contract bij Ferrari verlengen'

Lewis Hamilton lijkt voorlopig nog aan te blijven bij het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen is sterk aan het seizoen begonnen, en lijkt alle twijfel over zijn toekomst te hebben weggenomen. Alhoewel het niet de verwachting is dat er dit weekend een officiële bevestiging naar buiten komt, lijkt het wel een kwestie van tijd te zijn.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton rijdt sinds vorig jaar voor het team van Ferrari. De scharlakenrode droom van Hamilton draaide vorig jaar uit op een nachtmerrie, maar dit jaar lijkt alles op rolletjes te lopen. Hamilton zit goed in zijn vel, werkt goed samen met zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi en won in Barcelona zijn eerste race als Ferrari-coureur. Daarnaast zit hij ook nog in het spoor van de Mercedes-coureurs in het wereldkampioenschap, en lijkt alles nog mogelijk te zijn.

Meer over Ferrari 'Ferrari zet FIA onder druk: Mercedes wordt mogelijk illegaal verklaard'

'Ferrari zet FIA onder druk: Mercedes wordt mogelijk illegaal verklaard'

25 jun
 Hamilton slaat terug naar Verstappen: "Zo haal je een wereldkampioen niet in"

Hamilton slaat terug naar Verstappen: "Zo haal je een wereldkampioen niet in"

29 jun

Wat brengt de toekomst voor Hamilton?

Hamilton rijdt dit weekend zijn thuisrace in Silverstone, maar volgens het Italiaanse AutoRacer is het onwaarschijnlijk dat er hier een officiële aankondiging over zijn toekomst wordt gedaan. Het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium meldt dat de onderhandelingen over Hamiltons contractverlenging zich momenteel in de beslissende fase bevinden. Het heeft er dan ook alle schijn van dat hij in 2027 'gewoon' voor Ferrari rijdt.

Hamilton staat volgens AutoRacer op het punt zijn contract te verlengen tot en met 2027. Dit was altijd al een optie, omdat toen Hamilton naar Ferrari overstapte, er al een clausule in zijn contract was opgenomen om een extra jaar door te gaan. De financiële en sportieve waarden van deze clausule zouden al sinds het tekenen van zijn eerste Ferrari-contract vastliggen.

Geen twijfel meer

Door Hamiltons huidige prestaties gaat het volgens AutoRacer om een soort automatisch proces, en alle seinen lijken dan ook op groen te staan. Het is de verwachting dat de laatste plooien nog voor de Italiaanse Grand Prix op het circuit worden gladgestreken.

Volgens AutoRacer is er één scenario waarbij de deal niet door zou gaan. Hamilton zou zichzelf namelijk kunnen terugtrekken, maar het lijkt er niet op dat dit heel realistisch is. Sterker nog, ze stellen dat dit in de huidige fase niet eens wordt overwogen. Het zou niet de vraag zijn of er een contractverlenging komt, maar eerder wanneer Ferrari hem wereldkundig gaat maken.

racepace1

Posts: 862

Denk dat hij heeft bewezen dat hij nog aardig met de jonkies kan meesturen, prima toch

  • 2
  • 2 jul 2026 - 12:55
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • racepace1

    Posts: 862

    Denk dat hij heeft bewezen dat hij nog aardig met de jonkies kan meesturen, prima toch

    • + 2
    • 2 jul 2026 - 12:55
  • shakedown

    Posts: 1.887

    Snap het niet. Kampioen worden gaat niet gebeuren met Hamilton, er is geen lange termijn visie met Hamilton als racer. Hamilton is goed, maar lang niet meer op het niveau tijdens zijn WK.
    Een paar races zal ie nog wel dat niveau halen. Maar een heel jaar kan ie echt niet meer opbrengen. Zeker niet met een team als Ferrari.

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 13:23
    • f(1)orum

      Posts: 10.184

      Tja, dat idee hadden ze bij Ferrari wellicht ook, maar ja, nu is Leclerc plotsklaps z'n mojo kwijt en des te langer hij 'm niet meer kan vinden, des te belangrijker wordt Lewis voor ze, denk ik zo, want ja, hij levert nu wel!

      • + 1
      • 2 jul 2026 - 13:33
    • The Wolf

      Posts: 1.145

      Hoe kun je nou je mojo kwijt zijn, is nog belangrijker dan je paspoort, denk na Charles, waar heb je 'm voor het laatst gezien?

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 14:23
    • RH

      Posts: 798

      Ik snap het juist wel. Ik denk dat Ferrari juist iemand nodig heeft met de ervaring van Hamilton om het team na een hoger niveau te tillen. Zijn kennis en ervaring is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van de wagen. Of hij ze kampioen gaat maken betwijfel ik, maar Ferrari loopt al te veel jaren te prutsen.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 14:38
    • The Wolf

      Posts: 1.145

      @RH,
      een hoger niveau te tillen dat is het team in de basis debet aan, Lewis heeft met al zijn ervaring wel de wagen meer naar zijn hand weten te zetten, en blijkt daar zelfs beter in dan zijn teamgenoot.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 14:55
    • f(1)orum

      Posts: 10.184

      "Hoe kun je nou je mojo kwijt zijn"
      Tja, volgens mij is Charles dit jaar getrouwd en vanaf dat moment is dat ding resoluut verdwenen. Dat heb je met die getrouwde vrouwen, die gaan opeens alles lopen opruimen....

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 15:40
  • Tifoso-01

    Posts: 3.865

    Ik heb nooit begrepen dat Ferrari nooit een bod heeft gedaan op Max, moet wel haast te maken hebben met zijn persoonlijkheid/uitstraling.

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 15:48
    • Tra893SDk

      Posts: 124

      Wat dacht je van dat Max gewoon vast lag? Het is geen voetbal met transferbedragen hé. En een Verstappen loskopen gaat niet zomaar.

      Verder is de marketingmachine bij Ferrari ook belangrijk, maar als je Max kan tekenen doe je dit in principe. Schumacher had ook een lepelgezicht en Massa, Raikkonen, eigenlijk gewoon de meesten buiten Hamilton en Leclerc zijn geen mensen die je perse in een imago-gerelateerde reclame zou zetten.

      Maar de laatste keer dat de Ferrari een kampioenskandidaat was, was in 2018. Toen was Verstappen geen optie.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 16:08

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar