Lewis Hamilton lijkt voorlopig nog aan te blijven bij het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen is sterk aan het seizoen begonnen, en lijkt alle twijfel over zijn toekomst te hebben weggenomen. Alhoewel het niet de verwachting is dat er dit weekend een officiële bevestiging naar buiten komt, lijkt het wel een kwestie van tijd te zijn.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton rijdt sinds vorig jaar voor het team van Ferrari. De scharlakenrode droom van Hamilton draaide vorig jaar uit op een nachtmerrie, maar dit jaar lijkt alles op rolletjes te lopen. Hamilton zit goed in zijn vel, werkt goed samen met zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi en won in Barcelona zijn eerste race als Ferrari-coureur. Daarnaast zit hij ook nog in het spoor van de Mercedes-coureurs in het wereldkampioenschap, en lijkt alles nog mogelijk te zijn.

Wat brengt de toekomst voor Hamilton?

Hamilton rijdt dit weekend zijn thuisrace in Silverstone, maar volgens het Italiaanse AutoRacer is het onwaarschijnlijk dat er hier een officiële aankondiging over zijn toekomst wordt gedaan. Het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium meldt dat de onderhandelingen over Hamiltons contractverlenging zich momenteel in de beslissende fase bevinden. Het heeft er dan ook alle schijn van dat hij in 2027 'gewoon' voor Ferrari rijdt.

Hamilton staat volgens AutoRacer op het punt zijn contract te verlengen tot en met 2027. Dit was altijd al een optie, omdat toen Hamilton naar Ferrari overstapte, er al een clausule in zijn contract was opgenomen om een extra jaar door te gaan. De financiële en sportieve waarden van deze clausule zouden al sinds het tekenen van zijn eerste Ferrari-contract vastliggen.

Geen twijfel meer

Door Hamiltons huidige prestaties gaat het volgens AutoRacer om een soort automatisch proces, en alle seinen lijken dan ook op groen te staan. Het is de verwachting dat de laatste plooien nog voor de Italiaanse Grand Prix op het circuit worden gladgestreken.

Volgens AutoRacer is er één scenario waarbij de deal niet door zou gaan. Hamilton zou zichzelf namelijk kunnen terugtrekken, maar het lijkt er niet op dat dit heel realistisch is. Sterker nog, ze stellen dat dit in de huidige fase niet eens wordt overwogen. Het zou niet de vraag zijn of er een contractverlenging komt, maar eerder wanneer Ferrari hem wereldkundig gaat maken.