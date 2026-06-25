Ferrari werkt achter de schermen hard aan de ontwikkeling van de krachtbron van dit seizoen. De Italiaanse renstal brengt tijdens de Grand Prix van Oostenrijk een eerste motorupdate mee, maar heeft ook al een tweede en mogelijk nog belangrijkere stap gepland voor na de zomerstop.

Dankzij de ADUO-regeling kreeg Ferrari van de FIA toestemming om dit seizoen twee ontwikkelingsmomenten voor de motor door te voeren. Daarmee wil de Scuderia de achterstand op de sterkste krachtbronnen van het veld verkleinen.

Ferrari grijpt ADUO-kansen met beide handen aan

Uit metingen van de FIA zou zijn gebleken dat Ferrari momenteel meer dan vier procent tekortkomt ten opzichte van de krachtbron van Red Bull-Ford. Opvallend genoeg beschouwen veel kenners Mercedes nog altijd als de referentie op motorvlak, waardoor Ferrari op meerdere fronten terrein moet goedmaken.

Voor de Grand Prix van Oostenrijk staat een eerste pakket klaar. Daarbij wordt onder meer gewerkt met een aangepaste verbrandingskamer en een cilinderkop uit een speciale staallegering. Die technologie maakt het mogelijk om de motor onder hogere druk en temperaturen te laten functioneren, wat uiteindelijk meer vermogen moet opleveren.

Ferrari heeft daarnaast zijn zogenaamde 'hot engine'-concept verder ontwikkeld. Waar de motor eerder rond de 100 graden Celsius draaide, mikt de Scuderia nu op temperaturen van ongeveer 110 graden tijdens het verbrandingsproces. In combinatie met aangepaste Shell-brandstof moet dat zorgen voor een efficiëntere verbranding en meer mechanische kracht.

Nieuwe turbo moet na zomerstop volgende stap zetten

De eerste update wordt binnen Ferrari vooral gezien als een tussenstap. De grootste verwachtingen zijn gericht op een volledig vernieuwde turbocompressor die waarschijnlijk tijdens de races in Zandvoort of Monza wordt geïntroduceerd.

Hoewel de diameter van de turbo behouden blijft, worden de schoepen anders vormgegeven en worden ook nieuwe materialen toegepast. Ferrari hoopt daarmee een van de zwakke punten van de huidige krachtbron weg te werken. De oorspronkelijke keuze voor een compacte turbo leverde voordelen op bij het verminderen van de turbolag, maar door gewijzigde FIA-procedures bij de start van races is dat voordeel grotendeels verdwenen.

Opvallend is dat concurrenten Mercedes en Honda voorlopig geen gebruikmaken van extra ADUO-ontwikkelingen. Ferrari wil daardoor, net als Audi eerder dit seizoen deed, zo snel mogelijk een technische voorsprong opbouwen richting de verdere ontwikkeling van de nieuwe generatie motoren.

De eerste signalen zijn alvast positief. Tijdens de Grand Prix van Spanje, waarin Lewis Hamilton voor het eerst in het rood wist te winnen, leek Ferrari dankzij efficiëntere aerodynamica en een lager luchtweerstandsniveau een eerder gemeld vermogenstekort van ongeveer 25 pk grotendeels te neutraliseren. Met de nieuwe motorupgrades hoopt de Scuderia die achterstand definitief weg te werken.