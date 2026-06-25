user icon
icon

Verstappen en Mercedes gewaarschuwd: 'Ook Ferrari werkt aan update'

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen en Mercedes gewaarschuwd: 'Ook Ferrari werkt aan update'

Ferrari werkt achter de schermen hard aan de ontwikkeling van de krachtbron van dit seizoen. De Italiaanse renstal brengt tijdens de Grand Prix van Oostenrijk een eerste motorupdate mee, maar heeft ook al een tweede en mogelijk nog belangrijkere stap gepland voor na de zomerstop.

Dankzij de ADUO-regeling kreeg Ferrari van de FIA toestemming om dit seizoen twee ontwikkelingsmomenten voor de motor door te voeren. Daarmee wil de Scuderia de achterstand op de sterkste krachtbronnen van het veld verkleinen.

Meer over Ferrari Hamilton in zevende hemel: "Hij heeft Kardashian ten huwelijk gevraagd"

Hamilton in zevende hemel: "Hij heeft Kardashian ten huwelijk gevraagd"

16 jun
 Hamilton heeft opvallende voorsprong op Verstappen

Hamilton heeft opvallende voorsprong op Verstappen

22 jun

Ferrari grijpt ADUO-kansen met beide handen aan

Uit metingen van de FIA zou zijn gebleken dat Ferrari momenteel meer dan vier procent tekortkomt ten opzichte van de krachtbron van Red Bull-Ford. Opvallend genoeg beschouwen veel kenners Mercedes nog altijd als de referentie op motorvlak, waardoor Ferrari op meerdere fronten terrein moet goedmaken.

Voor de Grand Prix van Oostenrijk staat een eerste pakket klaar. Daarbij wordt onder meer gewerkt met een aangepaste verbrandingskamer en een cilinderkop uit een speciale staallegering. Die technologie maakt het mogelijk om de motor onder hogere druk en temperaturen te laten functioneren, wat uiteindelijk meer vermogen moet opleveren.

Ferrari heeft daarnaast zijn zogenaamde 'hot engine'-concept verder ontwikkeld. Waar de motor eerder rond de 100 graden Celsius draaide, mikt de Scuderia nu op temperaturen van ongeveer 110 graden tijdens het verbrandingsproces. In combinatie met aangepaste Shell-brandstof moet dat zorgen voor een efficiëntere verbranding en meer mechanische kracht.

Nieuwe turbo moet na zomerstop volgende stap zetten

De eerste update wordt binnen Ferrari vooral gezien als een tussenstap. De grootste verwachtingen zijn gericht op een volledig vernieuwde turbocompressor die waarschijnlijk tijdens de races in Zandvoort of Monza wordt geïntroduceerd.

Hoewel de diameter van de turbo behouden blijft, worden de schoepen anders vormgegeven en worden ook nieuwe materialen toegepast. Ferrari hoopt daarmee een van de zwakke punten van de huidige krachtbron weg te werken. De oorspronkelijke keuze voor een compacte turbo leverde voordelen op bij het verminderen van de turbolag, maar door gewijzigde FIA-procedures bij de start van races is dat voordeel grotendeels verdwenen.

Opvallend is dat concurrenten Mercedes en Honda voorlopig geen gebruikmaken van extra ADUO-ontwikkelingen. Ferrari wil daardoor, net als Audi eerder dit seizoen deed, zo snel mogelijk een technische voorsprong opbouwen richting de verdere ontwikkeling van de nieuwe generatie motoren.

De eerste signalen zijn alvast positief. Tijdens de Grand Prix van Spanje, waarin Lewis Hamilton voor het eerst in het rood wist te winnen, leek Ferrari dankzij efficiëntere aerodynamica en een lager luchtweerstandsniveau een eerder gemeld vermogenstekort van ongeveer 25 pk grotendeels te neutraliseren. Met de nieuwe motorupgrades hoopt de Scuderia die achterstand definitief weg te werken.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.516

"Verstappen en Mercedes gewaarschuwd: 'Ook Ferrari werkt aan update".

Kijk, dat Mercedes gewaarschuwd wordt oke, dat kan ik me voorstellen.
Ferrari rijd tenslotte mee om de podiums.
Wat Max in dit verhaal van doen heeft snap ik dan weer niet....hij rijd tenslotte in het middenveld, waar coureurs... [Lees verder]

  • 3
  • 25 jun 2026 - 14:07
F1 Nieuws Formule 1 F1 Ferrari GP Oostenrijk 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.924

    Verwacht dat een flink aantal updates totaal niet gaan werken, de teams zijn veel meer bezig om elkaar te waarschuwen dan met het daadwerkelijk ontwikkelen van hun auto's...

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 13:33
  • racepace1

    Posts: 811

    Door wie worden ze gewaarschuwd? en en met welk nieuws?
    Elke keer maar hetzelfde kinderachtige geschrijf begint erg teleurstellend te worden omdat het voor de wat meer doorgewinterde kijker en lezer nogal BS overkomt. Nogmaals waarom worden er telkens voor deze mindere kopteksten gekozen? er is helemaal geen waarschuwing, is niet waar.
    Teams werken allemaal het hele jaar door aan ontwikkeling, elke keer dat aanhalen is toch helemaal geen nieuws? nieuws is pas bijv: Ferrari heeft 50 pk extra gegenereerd in de ICE, kijk dat is nieuws.
    Of RB heeft 20 kilo gewicht besparing gevonden, dat is nieuws. Of McLaren heeft nieuwe diffuser waardoor er veel minder drag is dat is nieuws. Waarschuwing voor alle lezers: het is een heel warm weekend. 😏🌞☀️

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 13:35
  • snailer

    Posts: 33.561

    Wat een gevaar. In het verleden was gewoon rijden gevaarlijk voor de rijders. Tegenwoordig moeten ze voor het leven vrezen door upgrades.

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 13:41
  • SennaS

    Posts: 12.251

    Ik maakte mij al zorgen dat Ferrari dit seizoen was gestopt was met updates.

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 13:45
  • Jermaine

    Posts: 7.179

    what? nooooo waaayyyy....

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 13:56
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.516

    "Verstappen en Mercedes gewaarschuwd: 'Ook Ferrari werkt aan update".

    Kijk, dat Mercedes gewaarschuwd wordt oke, dat kan ik me voorstellen.
    Ferrari rijd tenslotte mee om de podiums.
    Wat Max in dit verhaal van doen heeft snap ik dan weer niet....hij rijd tenslotte in het middenveld, waar coureurs van dat kaliber thuishoren.

    • + 3
    • 25 jun 2026 - 14:07
    • Larry Perkins

      Posts: 65.924

      Je moet wel ff op de hoogte blijven @Ouw-hordelopert met stinkende hangzak, natuurlijk moet Max als protegé van Kimi Antonelli ook gewaarschuwd worden...

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 14:50

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar