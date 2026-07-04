De sprintrace op het iconische asfalt van Silverstone zit erop. De zege ging ditmaal naar Andrea Kimi Antonelli, die Lewis Hamilton achter zich wist te houden. Het sprintpodium werd compleet gemaakt door Lando Norris, terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met een zesde plaats.

Na China, Miami en Canada vond op het circuit van Silverstone de vierde sprintrace van dit Formule 1-seizoen van start. Op Britse bodem kregen alle coureurs een extra kans om meer punten te scoren. Hamilton greep op zijn thuisbasis de sprintpole, terwijl Verstappen op knappe wijze de derde startplek veroverde.

Slechte start nekt Verstappen

Voor de zoveelste keer dit seizoen ging het mis bij de start van Verstappen. De Nederlander kwam niet lekker uit de startblokken en verloor daarmee posities. Ook teamgenoot Isack Hadjar verloor vanaf de achtste startplaats vier plekken, wat erop duidt dat Red Bull Racing de startproblemen nog altijd niet heeft opgelost.

Vervolgens brak de strijd om de derde positie los. Rondenlang reden Norris, Verstappen en Russell wiel-aan-wiel om een plek in de top-3 te bemachtigen. Echter slaagde de regerend wereldkampioen erin om aan het langste eind te trekken.

Voorin het veld waren het Hamilton en Antonelli die de strijd om de sprintzege uitvochten. De Ferrari-coureur wist, zoals zo vaak, te controleren op Silverstone, al werd de Mercedes in zijn spiegel steeds groter.

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Hamilton en Antonelli voeren titanenstrijd

Even later in de sprintrace voerden Hamilton en Antonelli een ware titanenstrijd. De oude meester en de jonge leerling schitterden beide op Silverstone, waarna uiteindelijk de Italiaan aan het langste eind trok. Met dank aan de zeer efficiënte Mercedes-batterij, passeerde hij de zevenvoudig wereldkampioen op het rechte stuk.

Verstappen moest uiteindelijk toch capituleren. De Nederlander, die nog zicht had op Norris, werd uiteindelijk ingehaald door Leclerc en later ook door Russell. Op pijnlijke wijze zakte hij terug naar de zesde plaats.

IN THE POINTS 👀



1. Antonelli

2. Hamilton

3. Norris

4. Russell

5. Leclerc

6. Verstappen 📸

7. Piastri

8. Lawson #F1Sprint #BritishGP | LAP 12/17 pic.twitter.com/V0TMtY8qND — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

Antonelli wint op indrukwekkende wijze

Antonelli kwam uiteindelijk als eerste over de streep. De jonge Italiaan vergrootte hiermee zijn voorsprong op Russell en Hamilton in het kampioenschap.

Om 17:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie voor de race plaatsvinden op Silverstone. Dan zal duidelijk worden of Verstappen en Red Bull het gat met Mercedes en Ferrari hebben weten te dichten.