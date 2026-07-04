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Uitslag Sprint Groot-Brittannië: Antonelli verslaat Hamilton, Verstappen zesde

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<b> Uitslag Sprint Groot-Brittannië: </b> Antonelli verslaat Hamilton, Verstappen zesde

De sprintrace op het iconische asfalt van Silverstone zit erop. De zege ging ditmaal naar Andrea Kimi Antonelli, die Lewis Hamilton achter zich wist te houden. Het sprintpodium werd compleet gemaakt door Lando Norris, terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met een zesde plaats.

Na China, Miami en Canada vond op het circuit van Silverstone de vierde sprintrace van dit Formule 1-seizoen van start. Op Britse bodem kregen alle coureurs een extra kans om meer punten te scoren. Hamilton greep op zijn thuisbasis de sprintpole, terwijl Verstappen op knappe wijze de derde startplek veroverde. 

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Slechte start nekt Verstappen

Voor de zoveelste keer dit seizoen ging het mis bij de start van Verstappen. De Nederlander kwam niet lekker uit de startblokken en verloor daarmee posities. Ook teamgenoot Isack Hadjar verloor vanaf de achtste startplaats vier plekken, wat erop duidt dat Red Bull Racing de startproblemen nog altijd niet heeft opgelost. 

Vervolgens brak de strijd om de derde positie los. Rondenlang reden Norris, Verstappen en Russell wiel-aan-wiel om een plek in de top-3 te bemachtigen. Echter slaagde de regerend wereldkampioen erin om aan het langste eind te trekken. 

Voorin het veld waren het Hamilton en Antonelli die de strijd om de sprintzege uitvochten. De Ferrari-coureur wist, zoals zo vaak, te controleren op Silverstone, al werd de Mercedes in zijn spiegel steeds groter. 

Hamilton en Antonelli voeren titanenstrijd

Even later in de sprintrace voerden Hamilton en Antonelli een ware titanenstrijd. De oude meester en de jonge leerling schitterden beide op Silverstone, waarna uiteindelijk de Italiaan aan het langste eind trok. Met dank aan de zeer efficiënte Mercedes-batterij, passeerde hij de zevenvoudig wereldkampioen op het rechte stuk. 

Verstappen moest uiteindelijk toch capituleren. De Nederlander, die nog zicht had op Norris, werd uiteindelijk ingehaald door Leclerc en later ook door Russell. Op pijnlijke wijze zakte hij terug naar de zesde plaats. 

 

Antonelli wint op indrukwekkende wijze 

Antonelli kwam uiteindelijk als eerste over de streep. De jonge Italiaan vergrootte hiermee zijn voorsprong op Russell en Hamilton in het kampioenschap. 

Om 17:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie voor de race plaatsvinden op Silverstone. Dan zal duidelijk worden of Verstappen en Red Bull het gat met Mercedes en Ferrari hebben weten te dichten. 

F1Grand Prix Groot Brittannië - Sprint

GB Silverstone - 04 juli 2026

De Vogel is Geland

Posts: 998

Battery Mario Racing zit er weer op. Wat een gedrocht van een race. In het begin nog wat bakkeleien door lege batterijen en daarna was de prik er letterlijk wel uit.

  • 32
  • 4 jul 2026 - 13:32
Foto's Grand Prix van Groot-Brittannië 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (88)

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  • De Vogel is Geland

    Posts: 998

    Battery Mario Racing zit er weer op. Wat een gedrocht van een race. In het begin nog wat bakkeleien door lege batterijen en daarna was de prik er letterlijk wel uit.

    • + 32
    • 4 jul 2026 - 13:32
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.494

      Laten we dit tot in de treurigheid blijven herhalen, opdat iedereen blijft weten hoe verschrikkelijk je het wel niet vind.

      Toch interessant, als ik appelmoes goor vind ga ik het niet ter zelfkastijding opeten om dan vervolgens week in week uit het supermarkt personeel duidelijk te maken dat appelmoest niet te haggelen is. Maar goed, sommigen vinden dat kennelijk leuk.

      • + 21
      • 4 jul 2026 - 13:42
    • De Vogel is Geland

      Posts: 998

      Je vergelijkt appels met peren, en voor de rest zegt jouw berusting meer over de staat van je ruggengraat

      • + 17
      • 4 jul 2026 - 13:43
    • hupholland

      Posts: 10.051

      ja, dit was iets teveel van het goede. Aan de andere kant is het toch ook wel interessant dat iedereen het op zn eigen manier kan indelen. Lewis kon bv nog verdedigen in sector 1 terwijl Antonelli er daar normaal gesproken al simpel langs was gegaan. Daardoor was ie in sector 3 alsnog compleet kansloos. De eerste ronde was geen touw aan vast te knopen van P2 t/m P6. Ach ja, misschien is het wel beter dan een hele race treintje rijden en inhalen in de pits. Maar goed, dit was sowieso een uitschieter, dat was vantevoren al bekend. Al met al best een vermakelijke race.

      • + 3
      • 4 jul 2026 - 13:43
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.494

      Klopt, appelmoes is geen perenmoes.

      En klopt ook, mijn berusting berust op het feit dat zelfkastijding wat overbodig is.

      • + 9
      • 4 jul 2026 - 13:45
    • NicoS

      Posts: 20.930

      Dat er mensen zijn die dit leuk vinden…… ik niet. Dit is afgrijselijk om te zien, en de techniek bepaalt de hele race.
      Valt er een gat, is het helemaal klaar, want als je de extra kilowatjes niet meer hebt, is het spelen voorbij.
      Het was te verwachten dat dit zou gebeuren, want dit circuit is niet geschikt voor deze techniek.
      En mensen die vinden dat we niet mogen zeuren…..🖕🖕 Ik zeur zolang deze poppenkast blijft voortduren….
      Beter snel vergeten dit, maar mijn race hart bloed hevig.
      Wat moet het voor de coureurs ook enorm frustrerend zijn dat je helemaal niets kan doen aan deze onzin…..

      • + 25
      • 4 jul 2026 - 13:51
    • snailer

      Posts: 33.735

      "Lewis kon bv nog verdedigen in sector 1 terwijl Antonelli er daar normaal gesproken al simpel langs was gegaan."

      Er is nooit simpel in te halen geweest op Silverstone, hupholland. Het vereiste grote rijdersskills.

      Voor de rest zeg ik er niet te veel van. Heb uiteraard niet gekeken. Ik neem namelijk niet die gore appelmoes waar Michael Schumacher het over heeft.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 13:58
    • De Vogel is Geland

      Posts: 998

      Zo is het Nicos. We zijn verplicht deze wanvertoning te blijven benoemen, anders verandert het nooit meer

      • + 4
      • 4 jul 2026 - 14:04
    • hupholland

      Posts: 10.051

      het goed opzetten vereist natuurlijk skills. Kimi had de aanval goed opgezet en kwam geweldig uit bocht 4. Als Hamilton daar geen extra energie inzet is het appeltje eitje op het rechte stuk voor Kimi. Hamilton bleef Kimi daar op een onnatuurlijke manier toch voor, maar moest daar later in de ronde gewoon keurig de prijs voor betalen. Dat is wat ik wil zeggen. Je zult het ook eens in 1x begrijpen..

      • + 2
      • 4 jul 2026 - 14:12
    • SennaS

      Posts: 12.330

      En als je zo ergert, maak dan van je hart geen moordkuil en kijk dan niet. Drs was ook kunstmatig inhalen, was even een heisa en de f1 heeft het overleefd.
      Overigens hoor ik voornamelijk de rbr en Max fans steen en been klagen. (Dat zijn ook de meeste NL fans) Vorige race wat minder omdat het goed om aan te zien was en Max de snelste man was zonder geklungel in de quai had kunnen winnen.
      Wellicht verdwijnt het geklaag zodra rbr of Max de bovenliggende partij wordt

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 16:08
  • Dale U

    Posts: 1.980

    Was wel veel mariokart.

    • + 15
    • 4 jul 2026 - 13:32
    • Snork

      Posts: 22.718

      Jammer dat ze geen bananenschillen uit de auto gooien.

      • + 9
      • 4 jul 2026 - 13:37
  • Joeppp

    Posts: 8.693

    Pijn aan mijn hart dit dat ze het F1 durven te noemen. Op het mooiste en oudste circuit uit de historie zo'n wanvertoning qua techniek neerzetten is schandalig!

    • + 28
    • 4 jul 2026 - 13:33
    • Di Stefano

      Posts: 382

      Ja, nu weten we het wel. Dit zal het hele jaar zo zijn, gaan we hier nu een heel jaar over klagen? Je hoeft niet te kijken, kom volgend jaar terug.

      • + 18
      • 4 jul 2026 - 13:37
    • Joeppp

      Posts: 8.693

      Zal ik dat even zelf bepalen, je hoeft het ook niet te lezen.

      • + 26
      • 4 jul 2026 - 13:38
    • hupholland

      Posts: 10.051

      Silverstone het mooiste circuit van de kalender? je weet dat de Britten zelf geregeld op zoek zijn geweest naar een betere locatie? Met deze auto's kun je misschien idd beter naar Donington of Brands Hatch gaan.

      • + 4
      • 4 jul 2026 - 13:46
    • Joeppp

      Posts: 8.693

      Met deze auto's kan je beter naar een indoor kartbaan gaan en de deur sluiten zodat je je ook niet kapot hoeft te schamen.

      • + 6
      • 4 jul 2026 - 13:48
    • hupholland

      Posts: 10.051

      overigens zijn Monza, Spa en Monaco nog wel een stukje ouder.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 13:50
    • De Vogel is Geland

      Posts: 998

      Binnenkort staat Coronel Karting op de kalender

      • + 2
      • 4 jul 2026 - 13:52
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.233

      Vermoeiend van die figuren die net 3 jaar f1 kijken ipv ruim 30 jaar en dan gaan zeggen: je hoeft niet te kijken. Dat is niet het punt! Het is gewoon een s**tshow wat niets meer met racen te maken heeft, dat is het punt. Daarvoor weglopen en in berusten is erg zwak.

      • + 2
      • 4 jul 2026 - 15:49
    • Di Stefano

      Posts: 382

      @adenauer: ik volg het al ruim 30 jaar (dus je hoeft me niet kansloos in een hoekje te zetten bij de beginnelingen) en dit is inderdaad niet heel spectaculair en niet zoals f1 hoort te zijn, maar om nu bij iedere kwali en race zoveel gal te spuwen over hetzelfde sat dit jaar toch niet verandert......dat is pas vermoeiend

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 16:36
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.123

    Die starts.... Fix die f*ck!ng cars, RBR....
    En wat een lachwekkende bende is dit 'racen' toch!

    • + 15
    • 4 jul 2026 - 13:34
  • The Apex

    Posts: 464

    Jo-jo racen :(

    • + 8
    • 4 jul 2026 - 13:34
  • racepace1

    Posts: 880

    Mario kart komt hier wel heeel erg duidelijk naar voren, wat een knopjes race!!!
    Het snelheids verschil is toch bijna lachwekkend maar ook belachelijk, ik zeg knopjes eraf!!!!
    Farce!!!

    • + 11
    • 4 jul 2026 - 13:35
  • Flexwing

    Posts: 442

    Wat een aansluiting dit is toch geen racen meer.

    • + 9
    • 4 jul 2026 - 13:35
    • Snork

      Posts: 22.718

      Ik vind het meer een aanfluiter.

      • + 3
      • 4 jul 2026 - 13:36
    • Sander

      Posts: 1.835

      Ik vind het een waardeloze aflsuiter.

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 13:41
  • F1 bekijker

    Posts: 416

    Lewis de batterij leeg en het was gedaan.

    • + 4
    • 4 jul 2026 - 13:35
    • Flexwing

      Posts: 442

      Aanfluiting

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 13:37
    • schwantz34

      Posts: 42.290

      De hele race ging uit als een nachtkaars nadat iedereen door zijn Mariokartrukbatterijdeploymentoorlog heen was na de beginfase, wat een aanfluiting weer!

      • + 8
      • 4 jul 2026 - 13:38
    • hupholland

      Posts: 10.051

      ja, maar hij trok m ook wel heel opzichtig leeg in sector 1 toen Kimi eigenlijk al succdesvol zn aanval had geplaatst. Je kon er op wachten dat dat m later in de ronde zou gaan opbreken. Maar waarom niet, gewoon zo hard en zo lang mogelijk verdedigen, je weet nooit of je iemand anders dan nog in een foutje kunt dwingen. Dus goed geprobeerd, maar dat zn batterij leeg was is dan uiteindelijk wel eigen schuld.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 13:53
    • hupholland

      Posts: 10.051

      @schwantz: ja, maar normaal gesproken komt zo'n race vaak helemaal niet op gang en weet je na 2 ronden wel hoe de kaarten geschud zijn.

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 13:55
  • Snork

    Posts: 22.718

    Go Kimi, wat een talent!

    • + 3
    • 4 jul 2026 - 13:36
    • racepace1

      Posts: 880

      Hij heeft talent alleen dat wordt nu te grabbel gegooid door dit race systeem

      • + 8
      • 4 jul 2026 - 13:39
    • Hagueian

      Posts: 8.796

      Hij is nu op elke soort baan sneller. Die gaat flink uitlopen de komende races.

      • + 2
      • 4 jul 2026 - 13:43
  • Lulham

    Posts: 799

    Voor de gemiddelde Drive to Survive kijker was dit waarschijnlijk een vermakelijke race. Voor mensen die een grafhekel hebben aan raceauto's die half stilvallen op een recht stuk was dit afschuwelijk.

    • + 12
    • 4 jul 2026 - 13:36
  • walter33

    Posts: 1.007

    Wat een vreselijk batterijen festival,niet om aan te gluren!!

    • + 11
    • 4 jul 2026 - 13:36
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.415

    Wat schandalig dat het merk f1 zich hier aan koppelt. Het lijkt wel formule e 0,5. Dit is toch geen racen? En rbr fix die starts nou eens. Enige team die dat nog niet gefixed hebben.

    • + 4
    • 4 jul 2026 - 13:37
    • Tony

      Posts: 1.661

      Hopelijk wordt er voor de LEGO parade van morgen gekozen voor een rollende start. Het ziet er anders voor Max een beetje lullig uit.

      • + 3
      • 4 jul 2026 - 14:15
  • Stillewerise

    Posts: 111

    Red bull. Kunnen vechten voor de overwinning ahahahahahh 2 giga updates en sterkste motor. En nog afgedroogd worden ahahahah. Wat ik zei. Oosterijk pas bij hun auto. Maar ja. Gingen gelijk naast hun schoenen lopen.

    • + 12
    • 4 jul 2026 - 13:38
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.415

      Ga jij eens focussen op the “goat”
      Die niet met een generatie overweg kon en toen om zijn oren werd gereden. Dat noem ik geen goat.

      • + 5
      • 4 jul 2026 - 13:39
    • TylaHunter

      Posts: 10.794

      Gefeliciteerd met je 5de verjaardag.

      Goede inhoudelijke toevoeging weer.

      • + 12
      • 4 jul 2026 - 13:41
    • De Vogel is Geland

      Posts: 998

      Hamilton was ook nergens. Doet als figurant mee om wat accu cellen op te rapen. Dit mag je geen racen noemen.

      • + 7
      • 4 jul 2026 - 13:42
    • Stillewerise

      Posts: 111

      Devogel ben geen ham fan. Lekker amg op 1. Ga je verdriet weg drinken

      • + 3
      • 4 jul 2026 - 13:43
    • NicoS

      Posts: 20.930

      Misschien geen ham fan, maar wel een zeer hoog kleuterniveau…….
      Zeker geen F1 fan, dat is wel zeker.

      • + 9
      • 4 jul 2026 - 13:56
    • Stillewerise

      Posts: 111

      NicoS Scroll lekker door maat.

      • + 2
      • 4 jul 2026 - 14:05
    • Stillewerise

      Posts: 111

      @NyckVrieskast. Blijf jij maar elke keer reageren onder mijn post als een fanboy. Feiten doen pijn. Plek je 6 toch over nick gesproken. Na 6 races vervangen toch🤣🤣 wil je over lewis praten. 41 jaar en plek 2. Waar is iemand van 28. Oh ja plek 6

      • + 3
      • 4 jul 2026 - 14:13
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.123

      Feit is dat jij een afgunstige analfabeet bent. Leer eens schrijven voordat je begint met kotsen...

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 15:20
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.123

      @SWR
      En als je dan toch meent dat domme vergelijk te moeten maken: hoe lagen de verhoudingen tussen diezelfde 27/28 en 40/41 jarige coureurs de afgelopen seizoenen ook al weer....?

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 15:24
    • Snork

      Posts: 22.718

      Jongens, Stillwerise is een kleuter die met zijn beperkte IQ een account heeft weten aan te maken om hier alleen maar negativiteit te strooien. Het type dat zo mislukt is in het echte leven, dat alleen dit nog wat plezier aan hem kan geven. Reageer je erop, dan gaat zijn bolletje glimmen en gaat hij nog meer trollen. Kansloos volk, links laten liggen dus.

      • + 3
      • 4 jul 2026 - 15:31
  • Mr Marly

    Posts: 8.012

    Vreselijke race, wie heeft de meeste batterij over om een ander voorbij te blazen. Heeft niks meer met racen te maken dit. Zo zonde om te zien, een prachtig circuit met iconische bochten, de wagens zien er mooi uit, de actieve vleugels vind ik ook wat hebben maar dat dit zo’n gedrocht van racen oplevert is echt slecht.
    Zo dat ie er uit, Antonelli verdiende overwinning en laat wederom zien beter dan Russell te zijn, sowieso waren de verschillen tussen teamgenoten enigszins groot te noemen voor een sprintrace.

    • + 13
    • 4 jul 2026 - 13:39
    • SennaS

      Posts: 12.330

      Ze hebben toch allen een vergelijkbare batterij of heb ik iets gemist?
      Als je voorbij geblazen wordt zoals vroeger met dras, waarom doe je dan niet hetzelfde terug?

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 13:44
    • Mr Marly

      Posts: 8.012

      Drs was in het begin ook vreselijk met voorbij rijden, later zijn ze de zones wat gaan inkorten zodat je er langs kon komen maar minder makkelijk voorbij zodat je nog een uit rem actie moest doen om er voorbij te geraken. Ook was DRS beperkt tot (in het begin 1 deel, van het circuit, later wat meer stukken afhankelijk van het circuit) een recht stuk, nu zie je dezelfde onzin op elk stuk van de baan. Op korte baantjes met veel harde rempunten werkt het enigszins, hier overduidelijk niet.

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 13:52
    • NicoS

      Posts: 20.930

      Als je deze onzin gaat vergelijken met DRS, dan is jouw kennis van zaken over F1 bijzonder laag….
      Maar dat wisten we eigenlijk ook wel….;)

      • + 3
      • 4 jul 2026 - 13:58
  • Hagueian

    Posts: 8.796

    Man man, het lijkt wel of je vol in de remmen gaat als die batterij leeg is. Echt lachwekkend om te zien.

    • + 8
    • 4 jul 2026 - 13:40
  • SennaS

    Posts: 12.330

    Wat een baas die Kimi, dit zat erin en Lewis heeft hem maximaal uitgedaagd. De oude goat ingehaald door de nieuwe goat in wording, lijkt het.
    De 2 snelste mannen tot nu toe. Die mercedes is in handen van Kimi op dit circuit de snelste.
    Er komen vast opmerkingen over dit concept maar liever dit dan treintje rijden en de regels gelden voor iedereen en wie er beste mee omgaat wint.
    Meer overtakes dan vroeger en met de drs vlogen vroeger de rbr auto’s ook voorbij, toen was het niet kunstmatig en nu wel.
    Drs is nu ingeruild door batterijen met meer opties in het managen.

    • + 8
    • 4 jul 2026 - 13:40
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.415

      Wat een onzin lul jij toch in een post. Drs hetzelfde als de batterij maar beter ahhahahah😂

      • + 8
      • 4 jul 2026 - 13:41
    • Rode Stier 33

      Posts: 991

      Je blijft zuigen he mannetje

      • + 12
      • 4 jul 2026 - 13:42
    • SennaS

      Posts: 12.330

      Ah sorry Rode stier. Aanvulling:
      En Max was fenomenaal en beste van het veld. Kun je nu stoppen met schuimbekken.

      • + 9
      • 4 jul 2026 - 13:46
    • Mr Marly

      Posts: 8.012

      Dat je wat RBR en Max fans wil uitlokken snap ik, maar jouw racehart moet toch ook huilen met dit gedrocht? Deze regels werken niet op dit soort circuits (weinig harde rempunten, veel rechte stukken en snelle bochten).

      • + 5
      • 4 jul 2026 - 13:46
    • Lulham

      Posts: 799

      Deze man heeft geen hart.

      • + 6
      • 4 jul 2026 - 13:48
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.415

      En weinig iq

      • + 10
      • 4 jul 2026 - 13:48
    • SennaS

      Posts: 12.330

      Marley, het zal beter worden, eens op dit circuit viel dit concept tegen maar wel een goede race. Er is altijd wel wat mis en vooral de achterhoede zal klagen en dat is normaal
      De vorige race was wel top en zelfs de grootste criticasters waren lovend.
      Dit zal dus per cicuit variëren en na verloop van tijd verbetern.
      Alsof de DRS natuurlijk was,
      De f1 is altijd managen geweest met banden, brandstof, koeling nu battarij etc.
      Coureurs hebben de afgelopen 20 jaar nooit voluit kunnen pushen.

      • + 4
      • 4 jul 2026 - 13:51
    • SennaS

      Posts: 12.330

      Marley,
      Ik lokt niks uit, lees je iets over Max en RBR in mijn post?
      Het punt is hier, als je Max en Rbr niet ophemelt dan ben je anti en gaan sommigen schuimbekken en simpele oneliners posten.
      Beetje treurig

      • + 6
      • 4 jul 2026 - 13:54
    • SennaS

      Posts: 12.330

      Dan heb je kennelijk geen hart en geen iq
      Tja

      • + 6
      • 4 jul 2026 - 13:55
    • Rode Stier 33

      Posts: 991

      Je hoeft niemand op te hemelen, maar het enige wat jij doet is Max Verstappen impliciet neerzetten als een gemiddelde coureur. Wint Max, is het de raketmotor, wint een ander, zijn zij de GOAT of toekomstige GOAT. En dan die selectieve verontwaardiging als iemand daar op reageert. Oja, er is maar één iemand die schuimbekt, dan ben jij als je in je dwangbuis wordt geplaatst...

      • + 14
      • 4 jul 2026 - 13:59
    • NicoS

      Posts: 20.930

      “Maar wel een goede race”……..OMG…..hij vindt dit een goede race…..
      Die valt niet meer te redden….;)

      • + 10
      • 4 jul 2026 - 14:00
    • snailer

      Posts: 33.735

      Kijk SennaS. Je mag dit goed vinden om naar te kijken.

      Maar uiteraard heeft dit niets met racen van doen. Latifi had in de Mervedes ook om P1 meegedaan. Dan had voor zeker wel Hamilton gewonnen.
      Maar er wordt van bocht 7 t/m 15 volgas door kunnen rijden. De beste powertrain wint gewoon zoveel tijd over die halve ronde, dat teams met een andere motor gewoon vrij kansloos zijn.

      De sprint data is er al op gp-tempo. Eigenlijk was Hamilton beestachtig goed deze sprint dat hij nog zo dicht op Kimi zat.

      Niet Kimi was de beste. Dat was deze sprint Hamilton.

      EN DRS vergelijken met 500 pk aan Elektromotor power.... richt.... (Of hebben ze er tegenwoordig 350 van gemaakt?)

      • + 2
      • 4 jul 2026 - 14:06
    • Mr Marly

      Posts: 8.012

      Weet je zelf nog wel wat je schrijft? “ drs vlogen vroeger de rbr auto’s ook voorbij, toen was het niet kunstmatig en nu wel.” om expliciet RBR te benoemen ben je aan het uitlokken.

      • + 5
      • 4 jul 2026 - 14:17
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.494

      @Snailer

      Je spreekt jezelf behoorlijk tegen. Allereerst, bombardeer je dit objectief dat het "niets met racen te maken heeft". Dat klopt niet, je vind de manier waarop geraced wordt niet leuk, dat is wat anders. En dus dat zou het consequenter zijn te zeggen "Jij mag dit leuk vinden, en ik mag dit niet leuk vinden". Het is namelijk objectief nog steeds autoracen.

      Ten tweede is het zo tegenstrijdig als wat: Als Latifi ook om P1 meegedaan had dan neutraliseer je tegelijkertijd rijdersskill maar je zegt ook dat het er wel toe doet. Want daarna zeg je dat Hamilton dan wel gewonnen had, dat betekent dus dat er wel degelijk coureursinput belangrijk is.

      Wat SennaS verder denk ik bedoelt te zeggen is niet dat DRS technisch gelijk staat aan electropower, maar dat het ook een vorm van kunstmatigheid is. Het is niet hetzelfde, maar de vraag is wel redelijk vind ik: Waarom werd DRS "oke" gevonden, en dit niet. Nogmaals dat mag, maar dat laat al zien dat het een voorkeur is binnen de autosport. Niet dat DRS = het is geen autoracen en ook niet dat electropower = geen auto racen.

      Het is eerder autoracen met specifieke eigenschappen welke het anders maakt dan Indycar, NASCAR, WRX, Formule E, GT3, WEC en noem alles maar op. Allemaal objectief autoracen, op een volledig anders ingerichte manier.

      • + 5
      • 4 jul 2026 - 14:35
    • De Vogel is Geland

      Posts: 998

      Dit was treintje rijden met soms een uitgeblust wagonnetje

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 15:10
    • SennaS

      Posts: 12.330

      Owjee de ware aard van de Rode Stier kom weer eens naar boven, met dwangbuis etc. Pas op want een kortsluiting ligt op de loer.
      Lezen is kennelijk voor sommigen een vak apart. Ak noem nergens Max of Rbr in mijn initiële reactie en toch zien sommigen iets negatiefs in jegen beuitenaardse Max.
      In een andere posts noem ik Max fenomenaal en een racemonster (want dat is hij) maar daar lees jij kennelijk overheen en jou focus is alleen gericht op Max verafgoden en oweee je andere coureurs een compliment geeft dan gaat de rode stier schuimbekken en schelden
      Treurige en zielige vertoning

      En als men het niet erg vindt, ik vindt dit concept van close racing niks mis mee. Kan uiteraard beter en had het wat anders gezien maar dat vond ik ook van ander concepten. Bij sommigen hangt hun mening af van hoe hun favo coureur en/of team ervoor staat.
      Dat is persoonlijk en dat mag en anderen mogen ook een mening hebben

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 16:19
    • Rode Stier 33

      Posts: 991

      Gaslighten heb jij echt tot een kunst verheven kereltje

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 16:41
  • TylaHunter

    Posts: 10.794

    Formule E van China zag er beter uit dan dit...

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 13:42
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.494

    Prima resultaat en wel verwacht. Mercedes zal vanmiddag en morgen hun zaakjes qua deployment wel op orde hebben vermoed ik. Dan ben je nog steeds in competitie voor het podium als Ferrari zijnde, maar ik laat me graag verrassen.

    • + 2
    • 4 jul 2026 - 13:43
    • NicoS

      Posts: 20.930

      Mooi dat er nog mensen zijn die er naar uitkijken……;)

      • + 3
      • 4 jul 2026 - 14:01
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.494

      Haha zeker! Fascinerende techniek, niet perse de beste oplossing maar dat maakt het niet meteen alles of niets.

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 14:05
  • Nomar

    Posts: 876

    Wat een gedrocht van een race, niet om aan te zien, tranentrekkend, dit is toch geen formule 1 meer.

    • + 6
    • 4 jul 2026 - 13:50
  • Spannenburg

    Posts: 167

    Ik krijg bijna heimwee naar de DRS…..

    • + 3
    • 4 jul 2026 - 14:00
  • Jermaine

    Posts: 7.186

    Wat een bagger race gatver

    • + 3
    • 4 jul 2026 - 14:36
  • Aapnootmies

    Posts: 832

    we hebben allemaal kunnen zien waarom verstappen moest lachen in de simulater...(lees..inhaalactie ant op ham)

    • + 1
    • 4 jul 2026 - 15:13
  • walter33

    Posts: 1.007

    F1 mag geen koningsklasse van de autosport meer heten,schandalig!!

    • + 1
    • 4 jul 2026 - 15:19
  • Ambudriver

    Posts: 351

    Wat een kneuzenkermis was dit zeg.....foi foi foi.....

    Wat een farce dit...

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 15:29
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.608

    Ik heb de race niet gezien.
    Maar ik heb zo het gevoel als Max er voor staat de horde heeeeeeel anders reageert.
    Dan zijn het ineens "the best racing-cars ever" haha.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 16:40
    • Rode Stier 33

      Posts: 991

      Wel je mond vol over anderen, maar door dit soort opmerkingen zak je toch ook gigantisch door het ijs....

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 17:07

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

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GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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