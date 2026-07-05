Lewis Hamilton heeft geen straf ontvangen voor zijn fout onder de gele vlaggen in de slotfase van de Britse Grand Prix. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam in Silverstone als derde over de streep, maar hij moest zich melden bij de stewards. Hij heeft slechts een reprimande gekregen.

Hamilton leek af te stevenen op een tweede plaats, maar toen de Safety Car de baan op werd gestuurd na een crash van Max Verstappen, haalde Ferrari hem naar binnen. Hamilton kreeg een setje zachte banden, en viel terug naar de derde plaats. Na afloop bleek dat Hamilton mogelijk niet van zijn gas was gegaan onder een gele vlag, maar de stewards hebben besloten hem slechts een reprimande te geven. Hierdoor mag Hamilton zijn derde plaats behouden.

Wat was er aan de hand?

Het incident met Hamilton vond volgens de stewards plaats in bocht 9 in de 38ste ronde van de race, nog voor het uitvallen van Verstappen dus. Hamilton zou de desbetreffende sector in zijn gereden toen er nog met een groene vlag werd gezwaaid. Hamilton kwam bocht 9 inrijden toen er met de gele vlag werd gezwaaid, maar op het lichtpaneel daarna in bocht 10 was er alweer een groene vlag te zien. Hamilton kreeg de melding van de gele vlag pas op het allerlaatste moment op zijn display op zijn stuur te zien.

Uit de onboardbeelden bleek ook dat er geen lichtpaneel was waarop Hamilton kon zien dat er een gele vlag was, en dat het signaal van de gele vlag op zijn display slechts heel kort te zien was. De stewards begrijpen dus dat Hamilton een heel korte tijd had om te reageren op het incident.

De rol van Verstappen

Hamilton was vlak voor het binnenrijden van de desbetreffende sector in gevecht met Verstappen, en de stewards begrijpen de uitleg dat hij een tegenaanval van de Red Bull-coureur verwachtte. Hamilton keek dus alleen maar in zijn spiegels, en had dus niet naar de lichtpanelen gekeken. De stewards namen dit mee in hun besluit, maar stellen wel vast dat Hamilton niet van zijn gas ging. Ze geven toe dat er te weinig tijd was om te reageren, en kiezen dus voor een reprimande.