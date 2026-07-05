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FIA-stewards doen uitspraak over overtreding Hamilton

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FIA-stewards doen uitspraak over overtreding Hamilton

Lewis Hamilton heeft geen straf ontvangen voor zijn fout onder de gele vlaggen in de slotfase van de Britse Grand Prix. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam in Silverstone als derde over de streep, maar hij moest zich melden bij de stewards. Hij heeft slechts een reprimande gekregen.

Hamilton leek af te stevenen op een tweede plaats, maar toen de Safety Car de baan op werd gestuurd na een crash van Max Verstappen, haalde Ferrari hem naar binnen. Hamilton kreeg een setje zachte banden, en viel terug naar de derde plaats. Na afloop bleek dat Hamilton mogelijk niet van zijn gas was gegaan onder een gele vlag, maar de stewards hebben besloten hem slechts een reprimande te geven. Hierdoor mag Hamilton zijn derde plaats behouden.

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FIA-stewards openen onderzoek naar Hamilton

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3 jul

Wat was er aan de hand?

Het incident met Hamilton vond volgens de stewards plaats in bocht 9 in de 38ste ronde van de race, nog voor het uitvallen van Verstappen dus. Hamilton zou de desbetreffende sector in zijn gereden toen er nog met een groene vlag werd gezwaaid. Hamilton kwam bocht 9 inrijden toen er met de gele vlag werd gezwaaid, maar op het lichtpaneel daarna in bocht 10 was er alweer een groene vlag te zien. Hamilton kreeg de melding van de gele vlag pas op het allerlaatste moment op zijn display op zijn stuur te zien.

Uit de onboardbeelden bleek ook dat er geen lichtpaneel was waarop Hamilton kon zien dat er een gele vlag was, en dat het signaal van de gele vlag op zijn display slechts heel kort te zien was. De stewards begrijpen dus dat Hamilton een heel korte tijd had om te reageren op het incident.

De rol van Verstappen

Hamilton was vlak voor het binnenrijden van de desbetreffende sector in gevecht met Verstappen, en de stewards begrijpen de uitleg dat hij een tegenaanval van de Red Bull-coureur verwachtte. Hamilton keek dus alleen maar in zijn spiegels, en had dus niet naar de lichtpanelen gekeken. De stewards namen dit mee in hun besluit, maar stellen wel vast dat Hamilton niet van zijn gas ging. Ze geven toe dat er te weinig tijd was om te reageren, en kiezen dus voor een reprimande.

NyckVrieskast

Posts: 1.440

Juiste paspoort 😂

  • 13
  • 5 jul 2026 - 19:49
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (26)

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  • NicoS

    Posts: 20.958

    Nou eind goed, al goed. Toch wat ik in eerste instantie dacht…..;)

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 19:45
  • DutchTifosi

    Posts: 2.888

    Laat maar, ik hou weer van de FIA❤️

    • + 4
    • 5 jul 2026 - 19:48
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.440

    Juiste paspoort 😂

    • + 13
    • 5 jul 2026 - 19:49
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.510

      Braziliaans?

      • + 4
      • 5 jul 2026 - 20:02
    • Smock

      Posts: 351

      En Max is uitgevallen door een probleem aan de Red Bull. 🤣 Geloof je het allebei zelf? 🤣🤣🤣

      • + 8
      • 5 jul 2026 - 20:09
    • delange

      Posts: 2.649

      Waarom blijf jij niet in je vrieskast zitten?

      • + 8
      • 5 jul 2026 - 20:20
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.633

      Ach lange, die zie je de komende tien dagen niet meer terug hier.
      Pas ná volgende week komt hij de boel weer vervuilen....samen met nog meer van die Max trollen.

      • + 8
      • 5 jul 2026 - 20:35
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.440

      Ach ouw. Zijn ze jou vergeten om in de buis terug te stoppen?

      • + 4
      • 5 jul 2026 - 20:41
    • Robin

      Posts: 3.327

      Je maakt jezelf met de dag belachelijker @nick

      • + 7
      • 5 jul 2026 - 20:46
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.475

      Oprechte vraag ? Heb je dit incident gezien of roep je zoals 90% maar wat

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 20:51
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.510

    Nou, dat is een mazzeltje denk ik anders was je gewoon naar P12 gedonderd. Prima. Graag wel ff iets meer pace in Spa, geen getrut met te weinig front-end. Een zelfde resultaat in Spa zou top zijn, om dan in Hongarije een 1-2 te pakken en daarna met de ADUO in Monza nog een 1-2 en dan doodleuk WCC en WDC worden.

    Zo moeilijk is het allemaal niet.

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 19:49
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.475

      Idd, pace was echt dramatisch met name op de mediums. Hij verloor zn hele race daarmee. Moet echt beter in Spa hoor.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 19:51
    • NicoS

      Posts: 20.958

      Ik denk dat het voor de coureurs vaak ook een raadsel is waarom het de ene keer wel gaat, en de andere keer weer niet.
      Zie leclerc nu en een week geleden, dit is een wereld van verschil.
      Net als Lewis in Barcelona en de race in Oostenrijk, ook totaal verschillend.
      Ik denk dat de “sweetspot” van de auto erg moeilijk is om te vinden, als je die hebt dan ga je als de brandweer, zit je er iets naast, gaat het weer niet.
      Het is dus iets minder simpel als wij denken….;)

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 20:08
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.510

      @NicoS

      Dat lijkt er inderdaad sterk op. Volgens Leclerc zijn het ook echt minimale aanpassingen wat ze hebben gedaan na de SQ en Sprintrace. Hij zei wel dat echt wilde vasthouden aan zijn eigen stijl en niet Lewis wilde gaan kopieeren, aangezien dat niet bij hem past.

      Voor Lewis idem, kleine aanpassingen gedaan met kennelijk een mega verschil. Bij de SC pitstop vroeg hij om +5 flap, wat een behoorlijk klap meer voorvleugel geeft, dat geeft wel aan dat ze waarschijnlijk in de race er naast hebben gezeten.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 20:48
    • NicoS

      Posts: 20.958

      Misschien, en ik maakte daar gisteren ook al een opmerking over, is zelfs het veranderen van de windrichting wat mogelijk een grote invloed heeft. Wat ik begrepen heb is dat de wind vanuit een andere hoek kwam dan gisteren.
      Of dat klopt weet ik niet, maar ik weet inmiddels wel dat het erg gevoelig ligt allemaal.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 21:47
    • hupholland

      Posts: 10.067

      dat was voor 1 ronde op een bijna nieuwe set softs, met een lege tank, dat zegt toch helemaal niks over de rest van de race? veel voorvleugel erbij, een iets lossere achterkant, maar dat overleven die softs wel een rondje hoor. Als ze dat nou tijdens de eerste stop hadden gedaan had je een punt gehad, maar voor 1 ronde shoot out zegt dat natuurlijk helemaal niks.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 22:44
  • schwantz34

    Posts: 42.315

    Gewoon afschaffen die gele vlaggen, die krengen zorgen alleen maar voor onduidelijkheid bij alle coureurs, marshalls, stewarts, en fans!

    • + 6
    • 5 jul 2026 - 20:09
    • schwantz34

      Posts: 42.315

      Kleine toevoeging; nog meer bijkomde grote voordelen voor het afschaffen van de gele vlaggen zijn het verdwijnen van enige vorm van voorkeursbehandeling op basis van nationaliteit, gunfactor of verzin het maar, en last but not least, competitievervalsing natuurlijk!

      • + 4
      • 5 jul 2026 - 20:42
  • jd2000

    Posts: 7.810

    😂😂

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 20:13
  • Larry Perkins

    Posts: 66.079

    Hamilton kon er niks aan doen maar krijgt wel een reprimande...
    Wat is dat nou weer voor iets achterlijks...

    Ter vergelijk...

    Ja Henk en Ingrid, jullie wonen wel in Valkenburg en kunnen er niets aan doen dat de kerktoren van Maastricht in brand is gestoken, maar jullie moeten wel het inzetten van de brandweer betalen...

    Nog eentje dan...

    Ja @Ouw-horderlopert, je bent al jaren niet uit je zolderkamertje geweest met je Impotente hangzak, maar nu Natte Nel zwanger is, moet je straks wel kinderalimentatie betalen...

    • + 8
    • 5 jul 2026 - 20:14
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.633

      Ho ho, waarom weet ik daar niks van?.
      Ik heb Natte Nel junior altijd met 'n velletje, met afbeelding van Max, gepaalt hoor.

      En waarom 'n met beeltenis van Max?
      Omdat zijn uiterlijk zaaddodend is....dubbele protectie, voor de horde bescherming, dus.

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 20:23
    • jd2000

      Posts: 7.810

      Goed uitgelegd voor@Ouw.! Dit snapt ie.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 20:24
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.238

      Wel een reprimande omdat "en dat het signaal van de gele vlag op zijn display slechts heel kort te zien was"

      Geen straf omdat het logisch is dat de ogen van zo een oude coureur dat missen of op die leeftijd er sleet zit op de omzetting van zien naar actie

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 20:46
  • Hagueian

    Posts: 8.860

    Ik heb eigenlijk genoeg gezegd over de FIA vandaag, maar het neemt steeds gekkere vormen aan. Als Hamilton die vlag niet eens kan zien, hoe moet hij dan gevaar inschatten? En als je het al ziet dan is "liften" zoals Russel vorige week deed voldoende? Wie gaat de FIA nou eens tot de orde roepen?

    • + 6
    • 5 jul 2026 - 20:59
  • monzaron

    Posts: 1.081

    Dacht het al, niet echt een prio voor de stewards want ja Hamilton he 😌

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 21:32

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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
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Canada Gilles Villeneuve
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.658
  • Podiums 136
  • Grand Prix 240
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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