Voormalig Ferrari-coureur en zevenvoudig racewinnaar René Arnoux is erg onder de indruk van de zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit zit in zijn tweede seizoen bij de Scuderia en doet mee om de wereldtitel. Momenteel staat de Brit tweede in het wereldkampioenschap.

Hamilton behaalde in zijn allereerste Ferrari-seizoen geen podiumplek, maar dat is verleden tijd. Dit seizoen staat een compleet verse Hamilton te schitteren. Hij heeft zelfs zijn allereerste overwinning voor Ferrari behaald.

Maakt Hamilton een verschil?

De Italiaanse krant Gazzetta dello Sport vroeg aan Arnoux wat meer indruk op de Fransman heeft gemaakt: Hamilton of de bolide van de Scuderia. "Ze hebben me allebei verrast", zo klinkt het antwoord van de Fransman. "Ik dacht dat Hamilton met de jaren wat van zijn glans had verloren. Maar hij heeft bewezen een echte kampioen te zijn."

Hamilton heeft de Ferrari naar eigen hand gezet en er is gelijk een duidelijk verschil met teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask heeft moeite met de Brit. "Hij heeft het team op zijn schouders genomen en het vertrouwen van de fans gewonnen. Ferrari heeft daarnaast een enorme stap vooruit gezet", zo ziet Arnoux.

Ferrari kan het Mercedes lastig maken

Mercedes is de absolute dominante factor dit seizoen, maar de Scuderia lijkt het gat met de zilverpijlen flink te dichten. "De ontwikkelingen hebben hun vruchten afgeworpen en het kampioenschap is nog lang. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een spannende strijd tot op het laatste moment met Mercedes."

Hoewel Hamilton een erg sterke indruk achterlaat op Arnoux, maakt hij zich flinke zorgen om Leclerc. "Hij zit op dit moment mentaal helemaal in de put. Hij heeft in sommige opzichten onverwachte kwetsbaarheden getoond en te veel fouten gemaakt. Hij is in Miami, Monte Carlo en Barcelona gecrasht."

De sterke prestaties van Hamilton zijn onderdeel van de mindere periode van Leclerc, aldus Arnoux. "Hij voelt zich duidelijk niet op zijn gemak in de auto, maar het probleem is vooral mentaal. Hij had dit niveau van competitiviteit van Hamilton niet verwacht."