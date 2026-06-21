user icon
icon

Complimenten voor Hamilton: "Hij heeft Ferrari op zijn schouders genomen"

<< Naar nieuwsoverzicht
Complimenten voor Hamilton: "Hij heeft Ferrari op zijn schouders genomen"

Voormalig Ferrari-coureur en zevenvoudig racewinnaar René Arnoux is erg onder de indruk van de zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit zit in zijn tweede seizoen bij de Scuderia en doet mee om de wereldtitel. Momenteel staat de Brit tweede in het wereldkampioenschap.

Hamilton behaalde in zijn allereerste Ferrari-seizoen geen podiumplek, maar dat is verleden tijd. Dit seizoen staat een compleet verse Hamilton te schitteren. Hij heeft zelfs zijn allereerste overwinning voor Ferrari behaald. 

Meer over Ferrari Hamilton in zevende hemel: "Hij heeft Kardashian ten huwelijk gevraagd"

Hamilton in zevende hemel: "Hij heeft Kardashian ten huwelijk gevraagd"

16 jun
 Onrust bij Ferrari neemt toe: 'Woedende Leclerc eist dezelfde remmen als Hamilton'

Onrust bij Ferrari neemt toe: 'Woedende Leclerc eist dezelfde remmen als Hamilton'

8 jun

Maakt Hamilton een verschil?

De Italiaanse krant Gazzetta dello Sport vroeg aan Arnoux wat meer indruk op de Fransman heeft gemaakt: Hamilton of de bolide van de Scuderia. "Ze hebben me allebei verrast", zo klinkt het antwoord van de Fransman. "Ik dacht dat Hamilton met de jaren wat van zijn glans had verloren. Maar hij heeft bewezen een echte kampioen te zijn."

Hamilton heeft de Ferrari naar eigen hand gezet en er is gelijk een duidelijk verschil met teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask heeft moeite met de Brit. "Hij heeft het team op zijn schouders genomen en het vertrouwen van de fans gewonnen. Ferrari heeft daarnaast een enorme stap vooruit gezet", zo ziet Arnoux.

Ferrari kan het Mercedes lastig maken

Mercedes is de absolute dominante factor dit seizoen, maar de Scuderia lijkt het gat met de zilverpijlen flink te dichten. "De ontwikkelingen hebben hun vruchten afgeworpen en het kampioenschap is nog lang. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een spannende strijd tot op het laatste moment met Mercedes."

Hoewel Hamilton een erg sterke indruk achterlaat op Arnoux, maakt hij zich flinke zorgen om Leclerc. "Hij zit op dit moment mentaal helemaal in de put. Hij heeft in sommige opzichten onverwachte kwetsbaarheden getoond en te veel fouten gemaakt. Hij is in Miami, Monte Carlo en Barcelona gecrasht."

De sterke prestaties van Hamilton zijn onderdeel van de mindere periode van Leclerc, aldus Arnoux. "Hij voelt zich duidelijk niet op zijn gemak in de auto, maar het probleem is vooral mentaal. Hij had dit niveau van competitiviteit van Hamilton niet verwacht."

F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc René Arnoux Ferrari

Reacties (0)

Login om te reageren

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar