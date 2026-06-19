Damon Hill heeft Red Bull Racing absoluut nog niet afgeschreven. De Britse wereldkampioen van 1996 weet zelf alles van een comeback af en ziet dat Red Bull nog altijd terug kan keren naar de top dit seizoen. Max Verstappen hoeft dit seizoen dus nog niet helemaal af te schrijven.

Hill ziet Mercedes niet meer als de favoriet van dit seizoen, maar Ferrari. Lewis Hamilton heeft de eerste Ferrari-overwinning uit zijn leven behaald. Door de sterke vorm van de zevenvoudig wereldkampioen staat hij tweede in het wereldkampioenschap en blijft hij een dreiging voor Andrea Kimi Antonelli, die bovenaan staat. De titelstrijd is nog niet bepaald, dus Red Bull kan zich dus ook nog met de titelstrijd bemoeien.

Spanning heeft de overhand

"Luister, het is een heel spannend kampioenschap", aldus Hill bij de BBC. "Ik denk dat het nog op en neer zal gaan. Teams hebben nog ontwikkelingspakketten op komst. Ferrari heeft zijn pakket geïntroduceerd en dat heeft gedaan wat ze ervan hadden gehoopt. Het heeft ze een snellere auto gegeven. McLaren kijkt nu jaloers naar Ferrari en denkt: zij hebben iets goed gedaan."

Hill acht Ferrari momenteel als snelste team en niet Mercedes. "Zij zijn nu het team dat je moet verslaan. Ferrari heeft geweldig werk geleverd. Wanneer er nieuwe regels worden ingevoerd, veranderd de rangorde vaak. Ferrari is op dit moment duidelijk aan het groeien. Maar iemand anders kan hen nog voorbijspringen."

Red Bull is niet afgeschreven

Hill heeft nog altijd vertrouwen in het team van Max Verstappen en Isack Hadjar. "Het zou zomaar kunnen dat het team van Red Bull ineens weer een sprong vooruit gaat maken. Het kampioenschap is daarmee naar mijn mening dan ook nog lang niet beslist." Antonelli had een fantastische start van het seizoen, maar viel uit in Barcelona. "Kimi heeft in het begin van het seizoen een ongelooflijk goede reeks gehad zonder pech. Nu heeft hij één keer pech gehad."

"We gaan nog natte races krijgen. Mensen zullen van de baan spinnen en er zullen meer mechanische problemen komen. Zoals Fred Vasseur zei: luister, dit is maar één race. Laten we niet te hard van stapel lopen. Maar het is wel een geweldig verhaal. Het is opnieuw een vervolg op dat droomverhaal van Lewis, nietwaar?", zo concludeert Damon Hill.