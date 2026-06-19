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Hill schrijft Red Bull nog niet af: "Kampioenschap is nog niet beslist"

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Hill schrijft Red Bull nog niet af: "Kampioenschap is nog niet beslist"

Damon Hill heeft Red Bull Racing absoluut nog niet afgeschreven. De Britse wereldkampioen van 1996 weet zelf alles van een comeback af en ziet dat Red Bull nog altijd terug kan keren naar de top dit seizoen. Max Verstappen hoeft dit seizoen dus nog niet helemaal af te schrijven.

Hill ziet Mercedes niet meer als de favoriet van dit seizoen, maar Ferrari. Lewis Hamilton heeft de eerste Ferrari-overwinning uit zijn leven behaald. Door de sterke vorm van de zevenvoudig wereldkampioen staat hij tweede in het wereldkampioenschap en blijft hij een dreiging voor Andrea Kimi Antonelli, die bovenaan staat. De titelstrijd is nog niet bepaald, dus Red Bull kan zich dus ook nog met de titelstrijd bemoeien.

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Spanning heeft de overhand

"Luister, het is een heel spannend kampioenschap", aldus Hill bij de BBC. "Ik denk dat het nog op en neer zal gaan. Teams hebben nog ontwikkelingspakketten op komst. Ferrari heeft zijn pakket geïntroduceerd en dat heeft gedaan wat ze ervan hadden gehoopt. Het heeft ze een snellere auto gegeven. McLaren kijkt nu jaloers naar Ferrari en denkt: zij hebben iets goed gedaan."

Hill acht Ferrari momenteel als snelste team en niet Mercedes. "Zij zijn nu het team dat je moet verslaan. Ferrari heeft geweldig werk geleverd. Wanneer er nieuwe regels worden ingevoerd, veranderd de rangorde vaak. Ferrari is op dit moment duidelijk aan het groeien. Maar iemand anders kan hen nog voorbijspringen."

Red Bull is niet afgeschreven

Hill heeft nog altijd vertrouwen in het team van Max Verstappen en Isack Hadjar. "Het zou zomaar kunnen dat het team van Red Bull ineens weer een sprong vooruit gaat maken. Het kampioenschap is daarmee naar mijn mening dan ook nog lang niet beslist." Antonelli had een fantastische start van het seizoen, maar viel uit in Barcelona. "Kimi heeft in het begin van het seizoen een ongelooflijk goede reeks gehad zonder pech. Nu heeft hij één keer pech gehad."

"We gaan nog natte races krijgen. Mensen zullen van de baan spinnen en er zullen meer mechanische problemen komen. Zoals Fred Vasseur zei: luister, dit is maar één race. Laten we niet te hard van stapel lopen. Maar het is wel een geweldig verhaal. Het is opnieuw een vervolg op dat droomverhaal van Lewis, nietwaar?", zo concludeert Damon Hill.

F1 Nieuws Max Verstappen Damon Hill Ferrari Mercedes Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • Flying Dutchman

    Posts: 3.140

    Niets is onmogelijk in F1 maar de kans is heel klein. Als RB vanaf nu meedoet en afgelopen inhaal-seizoen in gedachten - zou het kunnen maar dan moet het echt vanaf nu.

    • + 0
    • 19 jun 2026 - 13:38
  • Bertrand Gachot

    Posts: 911

    Ook wel eens fijn om gewoon een titel te lezen met Persoon (x), vindt dit (y)!

    • + 0
    • 19 jun 2026 - 14:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
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Ferrari
190
3
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141
4
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89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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Bahrein
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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