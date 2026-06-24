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Hamilton verklaart Ferrari-comeback: "Mijn fans hebben mij gered"

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Hamilton verklaart Ferrari-comeback: "Mijn fans hebben mij gered"

Lewis Hamilton heeft zich na een uiterst moeizaam debuutjaar bij Ferrari volledig teruggevochten in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen boekte in Barcelona zijn eerste overwinning voor de Italiaanse renstal en staat inmiddels tweede in het kampioenschap. Volgens Hamilton is die wederopstanding mede te danken aan de onvoorwaardelijke steun van zijn fans.

De Brit kende in 2025 het lastigste seizoen uit zijn carrière. Voor het eerst bleef hij een volledig jaar zonder podiumplaats, terwijl de kritiek van buitenaf steeds verder toenam. Toch wist Hamilton zichzelf opnieuw op te richten en kijkt hij met hernieuwd vertrouwen naar de toekomst.

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'Mijn fans hebben mij vorig jaar gered'

Na zijn overwinning in Barcelona blikte Hamilton terug op de moeilijke periode die hij achter zich heeft gelaten. Daarbij sprak hij vol lof over de mensen die hem bleven steunen toen de resultaten uitbleven.

"Ik heb echt het gevoel dat mijn fans mij vorig jaar hebben gered", vertelde Hamilton bij Sky Sports. "Ook mijn familie en vrienden zijn altijd achter me blijven staan. Er waren veel mensen die twijfelden, maar ik hoorde ook de stemmen van degenen die in mij bleven geloven."

De Ferrari-coureur geeft toe dat kritiek hem vaak juist extra motiveert. "Negatieve opmerkingen gebruik ik vaak als brandstof. Zeker wanneer ze komen van mensen die weten hoe moeilijk deze sport is. Maar uiteindelijk waren het vooral de fans die me door die periode hebben geholpen. Sommigen riepen zelfs naar me: 'Vergeet niet wie je bent'. Dat bleef hangen. Ik moest mezelf opnieuw vinden, mijn balans terugvinden en de kracht vinden om door te blijven gaan."

Hamilton ziet kansen, maar waarschuwt Ferrari

Hoewel Hamilton inmiddels tweede staat in het wereldkampioenschap, wil hij nog niet spreken over een mogelijke achtste wereldtitel. Volgens de Brit is Ferrari nog niet op het niveau van Mercedes, dat dankzij de sterke krachtbron volgens velen nog altijd over het beste totaalpakket beschikt.

"Ik denk eerlijk gezegd nog niet aan een achtste titel", aldus Hamilton. "Mercedes begon het seizoen met een ongelooflijk snelle auto en beide coureurs presteren uitstekend. Wij weten dat we nog een vermogensachterstand hebben en op circuits met lange rechte stukken zal dat extra zichtbaar worden."

Toch ziet Hamilton voldoende redenen om optimistisch te blijven. "De basis van deze auto is ontzettend sterk. Als we de prestaties verder kunnen verbeteren, kunnen we dat verschil stap voor stap verkleinen. Vorig jaar heb ik intern aangegeven dat Ferrari innovatiever moest worden en daarin zie ik nu echt vooruitgang. Het team heeft geluisterd en hard gewerkt. Maar we zijn er nog lang niet. Er ligt nog een enorme uitdaging voor ons om Mercedes structureel uit te dagen."

jd2000

Posts: 7.779

Dit dus,de beste man heeft weer enige relevantie en dan komen dit soort zeik verhalen weer. Voor mij mag hij best winnen als hij zn kop maar houdt.

  • 4
  • 24 jun 2026 - 15:27
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (16)

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  • The Wolf

    Posts: 1.089

    wat een zweverig verhaal weer

    • + 1
    • 24 jun 2026 - 14:55
    • Larry Perkins

      Posts: 65.901

      Ik heb als eerste voor Lewis gebeden!

      • + 1
      • 24 jun 2026 - 15:16
    • The Wolf

      Posts: 1.089

      Lewis zegt dat hij negatieve opmerkingen gebruikt als brandstof.
      Nou ik heb Lewis vorig jaar plenty brandstof gegeven.
      Dankzij The Wolf is Lewis nu aan het Risen als een malle

      • + 1
      • 24 jun 2026 - 15:43
    • AUDI_F1

      Posts: 3.912

      Lijkt dat ie last krijgt van de warmte.

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 15:55
    • Larry Perkins

      Posts: 65.901

      En ik heb voor Lewis overal extra laadpalen laten plaatsen.
      Zo kan hij zonder verlengsnoer racen en dat scheelt weer een bull gewicht...

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 15:55
  • Snelle Eddy

    Posts: 5.889

    Ik zou Loïc Serra en z'n kornuiten ook bedanken ouwe goat.

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 14:58
    • mr.Monza

      Posts: 10.094

      En Carlo Santi, onwaarschijnlijke combinatie die twee, maar het werkt.

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 15:43
  • Snorremans

    Posts: 298

    Voorlopig is het gewoon nog iets met één zwaluw en een zomer....verder niks.

    Leuk voor hem en Ferrari maar moet eerst allemaal nog maar eens zien.

    • + 3
    • 24 jun 2026 - 15:16
    • Larry Perkins

      Posts: 65.901

      En in Oostenrijk vallen de zwaluwen van het dak...

      • + 1
      • 24 jun 2026 - 15:18
  • jd2000

    Posts: 7.779

    Dit dus,de beste man heeft weer enige relevantie en dan komen dit soort zeik verhalen weer. Voor mij mag hij best winnen als hij zn kop maar houdt.

    • + 4
    • 24 jun 2026 - 15:27
    • Robin

      Posts: 3.285

      Hoe kan hij nou z’n kop houden als hem dingen gevraagd worden….

      • + 2
      • 24 jun 2026 - 15:35
    • f(1)orum

      Posts: 10.155

      Nou, hij kan toch ook een Ronaldotje doen: "Next".

      • + 1
      • 24 jun 2026 - 15:42
    • Larry Perkins

      Posts: 65.901

      * hoofd

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 15:44
  • Supa

    Posts: 2.716

    Ferrari heeft een sterke basis, mede dankzij de inbreng van Hamilton. Als ze de motor verder verbeteren en meer de richting opgaan die Hamilton voor ogen heeft, zie ik hen dit jaar of volgend jaar meestrijden om de wereldtitel.

    • + 1
    • 24 jun 2026 - 15:48
    • AUDI_F1

      Posts: 3.912

      Met de motor hebben ze lopen Sandbaggen, let maar op er komt heel snel een update (van de 2) en dan zijn ze veel sterker.

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 15:56
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.497

    Ik moet zeggen dat ik het kampioenschap meer gun aan Ferrari dan aan Mercedes.
    Wie het rijders kampioen wint, Lewis of Charles maakt me niet uit.

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 16:14

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Ferrari
190
3
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4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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