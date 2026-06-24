Lewis Hamilton heeft zich na een uiterst moeizaam debuutjaar bij Ferrari volledig teruggevochten in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen boekte in Barcelona zijn eerste overwinning voor de Italiaanse renstal en staat inmiddels tweede in het kampioenschap. Volgens Hamilton is die wederopstanding mede te danken aan de onvoorwaardelijke steun van zijn fans.

De Brit kende in 2025 het lastigste seizoen uit zijn carrière. Voor het eerst bleef hij een volledig jaar zonder podiumplaats, terwijl de kritiek van buitenaf steeds verder toenam. Toch wist Hamilton zichzelf opnieuw op te richten en kijkt hij met hernieuwd vertrouwen naar de toekomst.

'Mijn fans hebben mij vorig jaar gered'

Na zijn overwinning in Barcelona blikte Hamilton terug op de moeilijke periode die hij achter zich heeft gelaten. Daarbij sprak hij vol lof over de mensen die hem bleven steunen toen de resultaten uitbleven.

"Ik heb echt het gevoel dat mijn fans mij vorig jaar hebben gered", vertelde Hamilton bij Sky Sports. "Ook mijn familie en vrienden zijn altijd achter me blijven staan. Er waren veel mensen die twijfelden, maar ik hoorde ook de stemmen van degenen die in mij bleven geloven."

De Ferrari-coureur geeft toe dat kritiek hem vaak juist extra motiveert. "Negatieve opmerkingen gebruik ik vaak als brandstof. Zeker wanneer ze komen van mensen die weten hoe moeilijk deze sport is. Maar uiteindelijk waren het vooral de fans die me door die periode hebben geholpen. Sommigen riepen zelfs naar me: 'Vergeet niet wie je bent'. Dat bleef hangen. Ik moest mezelf opnieuw vinden, mijn balans terugvinden en de kracht vinden om door te blijven gaan."

Hamilton ziet kansen, maar waarschuwt Ferrari

Hoewel Hamilton inmiddels tweede staat in het wereldkampioenschap, wil hij nog niet spreken over een mogelijke achtste wereldtitel. Volgens de Brit is Ferrari nog niet op het niveau van Mercedes, dat dankzij de sterke krachtbron volgens velen nog altijd over het beste totaalpakket beschikt.

"Ik denk eerlijk gezegd nog niet aan een achtste titel", aldus Hamilton. "Mercedes begon het seizoen met een ongelooflijk snelle auto en beide coureurs presteren uitstekend. Wij weten dat we nog een vermogensachterstand hebben en op circuits met lange rechte stukken zal dat extra zichtbaar worden."

Toch ziet Hamilton voldoende redenen om optimistisch te blijven. "De basis van deze auto is ontzettend sterk. Als we de prestaties verder kunnen verbeteren, kunnen we dat verschil stap voor stap verkleinen. Vorig jaar heb ik intern aangegeven dat Ferrari innovatiever moest worden en daarin zie ik nu echt vooruitgang. Het team heeft geluisterd en hard gewerkt. Maar we zijn er nog lang niet. Er ligt nog een enorme uitdaging voor ons om Mercedes structureel uit te dagen."