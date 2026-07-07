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BBC weet het zeker: 'Ook Ferrari op vinkentouw voor Verstappen'

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BBC weet het zeker: 'Ook Ferrari op vinkentouw voor Verstappen'

Max Verstappen laat de laatste weken steeds vaker zijn onvrede blijken over de prestaties van Red Bull Racing, maar volgens BBC-verslaggever Andrew Benson hoeft daar geen groter plan achter gezocht te worden. De Formule 1-correspondent denkt niet dat de Nederlander bewust aanstuurt op een vertrek, al erkent hij dat Red Bull nog veel werk heeft om zijn kopman aan boord te houden.

Na de Grand Prix, waarin Verstappen uitviel na een crash, kreeg Benson de vraag of de felle radioberichten en uitspraken van de viervoudig wereldkampioen onderdeel zijn van een strategie om zijn prestatieclausule te activeren. Volgens de Brit ligt de werkelijkheid een stuk eenvoudiger.

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Benson ziet geen vooropgezet plan bij Verstappen

"Dat Verstappen ontevreden is over de prestaties van zijn Red Bull? Absoluut. Dat heeft hij meer dan duidelijk laten merken. Hij wil races winnen", stelt Benson. "Ook maakt hij zich zorgen dat de wagen nog altijd kampt met dezelfde wisselvallige balansproblemen als de voorbije twee jaar."

Toch ziet de BBC-correspondent geen verband tussen die frustraties en de contractsituatie van Verstappen. "Ik betwijfel sterk dat zijn uitspraken via de boordradio onderdeel zijn van een groter plan. Of hij zijn prestatieclausule uiteindelijk activeert, weet op dit moment niemand. Zelfs Verstappen zelf niet."

Red Bull moet Verstappen overtuigen

Volgens Benson heeft Verstappen nog alle tijd om een beslissing over zijn toekomst te nemen. "De clausule kan vermoedelijk pas in oktober geactiveerd worden. Tot die tijd kan hij rustig alle opties tegen elkaar afwegen."

Daarbij kijkt de Nederlander volgens de BBC niet alleen naar Red Bull. "Verstappen en zijn management praten met alle mogelijke topteams. Dat is hun werk. Mercedes, Ferrari, McLaren én Red Bull komen allemaal voorbij. Maar uiteindelijk is het aan Red Bull om hem ervan te overtuigen dat dit nog altijd de beste plek is om races en wereldtitels te winnen."

snailer

Posts: 33.799

Ik ben er toch wel enorm moe van te worden. En dat terwijl het niet eens zo warm is als een paar weken terug.

  • 2
  • 7 jul 2026 - 17:18
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Ferrari

Reacties (10)

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  • Polleken

    Posts: 1.031

    Zou et mooi vinden dat Max daar heen zou gaan maar qua team weet ik het niet ze zijn vaak chaotisch . Maar als Max dat op een rijtje zou krijgen zou dat zeker mooi zijn .

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 16:54
  • The Wolf

    Posts: 1.188

    Welja....

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 16:54
  • DutchTifosi

    Posts: 2.891

    Dan zal het toch echt niet voor 2028 zijn.

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 16:59
  • F1jos

    Posts: 5.437

    Welnee….

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 17:10
  • Dale U

    Posts: 1.986

    Mocht dat zo zijn, wat een aanname is, zal Charles dat niet leuk vinden. Ferrari heeft idd geen moeite met het salaris.... Guus krijgt dit ook ongeveer.

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 17:12
  • snailer

    Posts: 33.799

    Ik ben er toch wel enorm moe van te worden. En dat terwijl het niet eens zo warm is als een paar weken terug.

    • + 2
    • 7 jul 2026 - 17:18
    • hupholland

      Posts: 10.074

      waarom? feit is dat Verstappen zometeen voor het eerst in jaren min of meer transfervrij is. Een verder verblijf bij Red Bull is zeker niet uitgesloten, maar het zou heel vreemd zijn als dit moment volledig onopgemerkt voorbij zou gaan. Na 11 jaar is het misschien ook gewoon eens tijd voor iets nieuws en verfrissends. Zo lang Verstappen zelf geen duidelijkheid geeft is er niks zeker.

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 19:02
  • Tifoso-01

    Posts: 3.881

    Max in de wachtkamer volgend jaar en mocht Ham stoppen eind dit jaar dan instappen naast Leclerc.
    Daar wil ik graag een jaar op wachten.

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 17:25
  • f(1)orum

    Posts: 10.198

    Dat moet dan toch wel een stevig touw zijn.

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 17:44
  • Beri

    Posts: 6.969

    13!

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 18:04

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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