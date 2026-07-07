Max Verstappen laat de laatste weken steeds vaker zijn onvrede blijken over de prestaties van Red Bull Racing, maar volgens BBC-verslaggever Andrew Benson hoeft daar geen groter plan achter gezocht te worden. De Formule 1-correspondent denkt niet dat de Nederlander bewust aanstuurt op een vertrek, al erkent hij dat Red Bull nog veel werk heeft om zijn kopman aan boord te houden.

Na de Grand Prix, waarin Verstappen uitviel na een crash, kreeg Benson de vraag of de felle radioberichten en uitspraken van de viervoudig wereldkampioen onderdeel zijn van een strategie om zijn prestatieclausule te activeren. Volgens de Brit ligt de werkelijkheid een stuk eenvoudiger.

Benson ziet geen vooropgezet plan bij Verstappen

"Dat Verstappen ontevreden is over de prestaties van zijn Red Bull? Absoluut. Dat heeft hij meer dan duidelijk laten merken. Hij wil races winnen", stelt Benson. "Ook maakt hij zich zorgen dat de wagen nog altijd kampt met dezelfde wisselvallige balansproblemen als de voorbije twee jaar."

Toch ziet de BBC-correspondent geen verband tussen die frustraties en de contractsituatie van Verstappen. "Ik betwijfel sterk dat zijn uitspraken via de boordradio onderdeel zijn van een groter plan. Of hij zijn prestatieclausule uiteindelijk activeert, weet op dit moment niemand. Zelfs Verstappen zelf niet."

Red Bull moet Verstappen overtuigen

Volgens Benson heeft Verstappen nog alle tijd om een beslissing over zijn toekomst te nemen. "De clausule kan vermoedelijk pas in oktober geactiveerd worden. Tot die tijd kan hij rustig alle opties tegen elkaar afwegen."

Daarbij kijkt de Nederlander volgens de BBC niet alleen naar Red Bull. "Verstappen en zijn management praten met alle mogelijke topteams. Dat is hun werk. Mercedes, Ferrari, McLaren én Red Bull komen allemaal voorbij. Maar uiteindelijk is het aan Red Bull om hem ervan te overtuigen dat dit nog altijd de beste plek is om races en wereldtitels te winnen."