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Sainz verklaart Hamilton-vorm bij Ferrari: "Dat maakt het verschil"

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Sainz verklaart Hamilton-vorm bij Ferrari: "Dat maakt het verschil"

De voorganger van Lewis Hamilton, Carlos Sainz, heeft een verklaring gegeven voor de goede prestaties van de zevenvoudig wereldkampioen. Sainz werd vervangen door Hamilton, maar de Brit had in zijn eerste seizoen bij Ferrari erg veel moeite om zich aan te passen. 

Sainz maakte de overstap naar Williams, waar hij twee podiums behaalde, maar dit seizoen heeft hij nog wat moeite om constant in de punten te eindigen. Sainz is terug te vinden op de veertiende plek met zes punten na de eerste zeven races. Vorig seizoen had hij elf punten na zeven races. 

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Sport kent geen geheimen

Hamilton toverde een overwinning uit de hoge hoed in Barcelona en Sainz merkt dat de Brit nog altijd over een uitzonderlijk talent beschikt. "Uiteindelijk blijkt dat deze sport geen geheimen kent", vertelde hij de Spaanse pers na de race in Barcelona. "Ik denk dat we allemaal over een zeer hoog niveau van talent beschikken, maar met verschillende rijstijlen. Sommige auto’s passen bij ons, andere niet."

Aanpassingsvermogen is cruciaal in de Formule 1 en dat merkt Sainz ook op. Niet iedere auto past bij iedere coureur en andersom. "De echte kracht van een coureur is dat hij zich kan aanpassen en elke Formule 1-auto die je krijgt tot het uiterste kan drijven. Iets soortgelijks overkwam mij in 2022. Aan het begin van het jaar had ik een Ferrari die ik echt niet leuk vond. Toen lukte het me om me aan te passen, en in 2023 en 2024 presteerde ik volgens mij op een zeer hoog niveau."

Carrièrebepalend

Sainz ziet dat het aanpassingsvermogen aan een team een carrière kan maken of breken. "En dat kan je hele carrière bepalen. Plotseling kom je bij een team met een auto die niet bij je past, en je bent drie jaar lang niet in staat je aan te passen, of de auto past zich nooit aan jou aan, en dan kun je er volkomen nutteloos uitzien. Vervolgens stap je over naar een team waar de auto perfect bij je stijl past en plotseling lijk je een god. Deze sport is veel ingewikkelder dan mensen denken."

Buiten de wagens hebben regelwijzigingen ook te maken met het succes van een coureur en Sainz wijst daarmee naar Hamilton. "Lewis verdient ook veel lof voor de manier waarop hij de situatie van vorig jaar na dit jaar heeft weten om te buigen. Hij heeft ook geprofiteerd van de regelwijziging, want als hij nog drie jaar met de auto van vorig jaar had moeten rijden, zouden we misschien niet de Lewis zien die we dit seizoen zien."

F1 Nieuws Lewis Hamilton Carlos Sainz Jr Ferrari Williams

Reacties (1)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 922

    Ik denk eigenlijk dat het precies andersom is, dat juist Ferrari moeite had om zich aan Lewis aan te passen

    • + 0
    • 22 jun 2026 - 00:16

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Team
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1
Mercedes
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Ferrari
190
3
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141
4
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89
5
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-
Bahrein
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Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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