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Leclerc kan bijna weer lachen: "Stap in de juiste richting"

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Leclerc kan bijna weer lachen: "Stap in de juiste richting"

Charles Leclerc heeft opgelucht gereageerd op zijn tweede tijd in de kwalificatie op het circuit van Silverstone. Na een aantal lastige maanden lijkt hij het goede gevoel weer te hebben gevonden, en kwam hij net te kort om Andrea Kimi Antonelli te verslaan.

Antonelli was vandaag een klasse apart op het circuit van Silverstone. In de sprintrace greep hij vanmiddag al een redelijk simpele zege, en in de kwalificatie liet hij geen steek vallen. Het resulteerde in een pole position, en hij kreeg opvallend genoeg alleen tegenstand van de Ferrari's. Waar Lewis Hamilton op vrijdag nog de sprintpole pakte, was het dit keer Leclerc die het het beste deed.

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Wat was er aan de hand?

De Monegask heeft een aantal lastige raceweekenden achter de rug, en de tweede tijd in de kwalificatie geeft hem dan ook extra zelfvertrouwen. Toen hij na afloop werd gevraagd of hij een beetje tevreden was, reageerde hij eerlijk: "Ja, ik ben tevreden. Het waren een paar zware races waarin het gevoel gewoon niet goed was, en waar ik het lastig had om alles voor elkaar te krijgen."

De frustratie was groot in de afgelopen weken: "Op de zondagen waren er een aantal dingen die ons tegenhielden om punten te scoren, dus dat we nu weer een goed gevoel hebben, is heel fijn. Achter de schermen wordt er zo hard gewerkt om dat goede gevoel in de auto weer terug te krijgen."

Het goede gevoel is terug

Het goede gevoel lijkt er weer te zijn, en dat stelt Leclerc gerust. Hij gaat verder met zijn verhaal, maar houdt een slag om de arm: "Vandaag was waarschijnlijk de eerste keer dat ik dat gevoel weer had, dus dat is heel goed. Op hetzelfde moment weet ik ook hoe lastig ik het recent heb gehad om consistent te presteren, dus dit is nog maar de eerste stap in de juiste richting."

F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (2)

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  • Plextor

    Posts: 126

    De foto klopt met het artikel... Bijna is nog steeds "niet lachen"

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 19:00
  • Larry Perkins

    Posts: 66.054

    Nou is Lewis volgens de nep-analisten vast weer te oud...

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 19:35

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Ferrari
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159
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Red Bull Racing
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 181
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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