Charles Leclerc heeft opgelucht gereageerd op zijn tweede tijd in de kwalificatie op het circuit van Silverstone. Na een aantal lastige maanden lijkt hij het goede gevoel weer te hebben gevonden, en kwam hij net te kort om Andrea Kimi Antonelli te verslaan.

Antonelli was vandaag een klasse apart op het circuit van Silverstone. In de sprintrace greep hij vanmiddag al een redelijk simpele zege, en in de kwalificatie liet hij geen steek vallen. Het resulteerde in een pole position, en hij kreeg opvallend genoeg alleen tegenstand van de Ferrari's. Waar Lewis Hamilton op vrijdag nog de sprintpole pakte, was het dit keer Leclerc die het het beste deed.

Wat was er aan de hand?

De Monegask heeft een aantal lastige raceweekenden achter de rug, en de tweede tijd in de kwalificatie geeft hem dan ook extra zelfvertrouwen. Toen hij na afloop werd gevraagd of hij een beetje tevreden was, reageerde hij eerlijk: "Ja, ik ben tevreden. Het waren een paar zware races waarin het gevoel gewoon niet goed was, en waar ik het lastig had om alles voor elkaar te krijgen."

De frustratie was groot in de afgelopen weken: "Op de zondagen waren er een aantal dingen die ons tegenhielden om punten te scoren, dus dat we nu weer een goed gevoel hebben, is heel fijn. Achter de schermen wordt er zo hard gewerkt om dat goede gevoel in de auto weer terug te krijgen."

Het goede gevoel is terug

Het goede gevoel lijkt er weer te zijn, en dat stelt Leclerc gerust. Hij gaat verder met zijn verhaal, maar houdt een slag om de arm: "Vandaag was waarschijnlijk de eerste keer dat ik dat gevoel weer had, dus dat is heel goed. Op hetzelfde moment weet ik ook hoe lastig ik het recent heb gehad om consistent te presteren, dus dit is nog maar de eerste stap in de juiste richting."