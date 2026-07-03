Lewis Hamilton reist vol vertrouwen af naar de Grand Prix van Groot-Brittannië. Ondanks een teleurstellende vijfde plaats in Oostenrijk verwacht voormalig wereldkampioen Jenson Button dat de Ferrari-coureur op zijn thuiscircuit weer voor de overwinning kan strijden. Volgens zijn voormalige McLaren-teamgenoot beschikt Hamilton nog altijd over de kwaliteiten die hem op Silverstone zo vaak succesvol maakten.

De zevenvoudig wereldkampioen kende eerder deze maand een flinke opsteker met zijn eerste Grand Prix-zege voor Ferrari in Barcelona. Hoewel hij afgelopen weekend in Oostenrijk terugviel van de derde naar de vijfde plaats, ziet Button genoeg redenen om optimistisch te zijn richting de thuisrace van Hamilton.

'Hamilton haalde opnieuw alles uit zijn Ferrari'

Volgens Button hoeft Hamilton zich weinig aan te trekken van het tegenvallende resultaat in Oostenrijk. De analist benadrukt dat de Brit simpelweg niet over een competitieve auto beschikte en zelf weinig te verwijten viel. "Lewis komt absoluut met vertrouwen naar Silverstone. Oostenrijk verliep niet zoals hij had gehoopt, maar dat lag niet aan hem. De auto schoot simpelweg tekort", zo klonk het bij Sky Sports.

Button zag bovendien dat Hamilton opnieuw het verschil maakte ten opzichte van Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. "Als je hem vergelijkt met Leclerc, die door iedereen enorm hoog wordt aangeslagen, dan kwam Lewis opnieuw als sterkste uit de bus. Hij ging veel beter met zijn banden om en haalde werkelijk het maximale uit het pakket. Dat is precies de Hamilton die we jarenlang hebben gezien."

'Silverstone past perfect bij Hamilton'

Button verwacht dat de omstandigheden op Silverstone Ferrari bovendien beter zullen liggen dan in Oostenrijk. Volgens de wereldkampioen van 2009 sluit het karakter van het circuit perfect aan bij Hamiltons rijstijl. "Met de lagere temperaturen en de snelle bochten heeft Ferrari een auto die daar goed uit de voeten kan. Daarom denk ik dat Lewis serieus mag geloven in de overwinning."

De voormalig teamgenoot weet uit eigen ervaring waar Hamilton op Silverstone het verschil maakt. "Zijn grootste kracht is dat hij een auto kan besturen die heel scherp instuurt. Op Silverstone heb je precies dat nodig om snelheid mee te nemen door de snelle bochten en soepel van richting te veranderen. Dat is altijd één van zijn sterkste punten geweest en daarom acht ik hem absoluut kansrijk voor zijn tiende overwinning op zijn thuiscircuit."