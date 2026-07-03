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Oud-wereldkampioen schuift Hamilton naar voren als favoriet in Silverstone

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Oud-wereldkampioen schuift Hamilton naar voren als favoriet in Silverstone

Lewis Hamilton reist vol vertrouwen af naar de Grand Prix van Groot-Brittannië. Ondanks een teleurstellende vijfde plaats in Oostenrijk verwacht voormalig wereldkampioen Jenson Button dat de Ferrari-coureur op zijn thuiscircuit weer voor de overwinning kan strijden. Volgens zijn voormalige McLaren-teamgenoot beschikt Hamilton nog altijd over de kwaliteiten die hem op Silverstone zo vaak succesvol maakten.

De zevenvoudig wereldkampioen kende eerder deze maand een flinke opsteker met zijn eerste Grand Prix-zege voor Ferrari in Barcelona. Hoewel hij afgelopen weekend in Oostenrijk terugviel van de derde naar de vijfde plaats, ziet Button genoeg redenen om optimistisch te zijn richting de thuisrace van Hamilton.

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'Hamilton haalde opnieuw alles uit zijn Ferrari'

Volgens Button hoeft Hamilton zich weinig aan te trekken van het tegenvallende resultaat in Oostenrijk. De analist benadrukt dat de Brit simpelweg niet over een competitieve auto beschikte en zelf weinig te verwijten viel. "Lewis komt absoluut met vertrouwen naar Silverstone. Oostenrijk verliep niet zoals hij had gehoopt, maar dat lag niet aan hem. De auto schoot simpelweg tekort", zo klonk het bij Sky Sports.

Button zag bovendien dat Hamilton opnieuw het verschil maakte ten opzichte van Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. "Als je hem vergelijkt met Leclerc, die door iedereen enorm hoog wordt aangeslagen, dan kwam Lewis opnieuw als sterkste uit de bus. Hij ging veel beter met zijn banden om en haalde werkelijk het maximale uit het pakket. Dat is precies de Hamilton die we jarenlang hebben gezien."

'Silverstone past perfect bij Hamilton'

Button verwacht dat de omstandigheden op Silverstone Ferrari bovendien beter zullen liggen dan in Oostenrijk. Volgens de wereldkampioen van 2009 sluit het karakter van het circuit perfect aan bij Hamiltons rijstijl. "Met de lagere temperaturen en de snelle bochten heeft Ferrari een auto die daar goed uit de voeten kan. Daarom denk ik dat Lewis serieus mag geloven in de overwinning."

De voormalig teamgenoot weet uit eigen ervaring waar Hamilton op Silverstone het verschil maakt. "Zijn grootste kracht is dat hij een auto kan besturen die heel scherp instuurt. Op Silverstone heb je precies dat nodig om snelheid mee te nemen door de snelle bochten en soepel van richting te veranderen. Dat is altijd één van zijn sterkste punten geweest en daarom acht ik hem absoluut kansrijk voor zijn tiende overwinning op zijn thuiscircuit."

Bertrand Gachot

Posts: 1.062

De oud wereldkampioen van dienst vandaag betreft de heer Button.

  • 1
  • 3 jul 2026 - 14:18
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (2)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.062

    De oud wereldkampioen van dienst vandaag betreft de heer Button.

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 14:18
  • racepace1

    Posts: 868

    Nou ja tot nu toe is ie spot on!

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 14:36

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

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  • Sprint / Sprint startgrid

    13:00 - 14:00

    Race / Startgrid

    16:00 - 18:00

  • Sprint shootout

    17:30 - 18:14

    Kwalificatie

    17:00 - 18:00

    Snelste ronde

    16:00 - 16:00

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GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    13:00 - 14:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    16:00 - 18:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    17:30 - 18:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    17:00 - 18:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    16:00 - 16:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.658
  • Podiums 136
  • Grand Prix 240
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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