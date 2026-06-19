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Montoya ziet groot probleem voor Leclerc: "Hamilton geeft hem een harde les"

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Montoya ziet groot probleem voor Leclerc: "Hamilton geeft hem een harde les"

Juan Pablo Montoya ziet dat Charles Leclerc een goede les moet trekken uit het feit dat Lewis Hamilton de afgelopen raceweekenden erg sterk begonnen is. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zelfs zijn eerste Ferrari-overwinning behaald, iets wat Leclerc sinds 2024 niet meer is gelukt.

Leclerc leek de overhand te hebben in het duo tussen de Monegask en Hamilton, maar dit seizoen is niets minder waar. Hamilton rijdt namelijk podium na podium en staat zelfs tweede in het wereldkampioenschap. De zevenvoudig wereldkampioen doet nog altijd mee om de titel. 

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Lastige lessen voor Leclerc

Hamilton wordt nog altijd gezien als een van de allerbeste coureurs aller tijden. Montoya deelt zijn mening in zijn podcast: "Ik denk dat een van de lastigste dingen is dat Leclerc, toen hij het tegen Hamilton moest opnemen, dacht dat het heel moeilijk zou zijn om hem te verslaan. Maar toen versloeg hij Hamilton heel gemakkelijk en had hij niet verwacht dat Hamilton zich zo zou verbeteren en zo goed zou worden."

Vorig seizoen was Leclerc de betere van de twee en in hun samenwerking als teamgenoten is het in de races nog altijd 20/8 in het voordeel van Leclerc en in de kwalificaties 22/9. "Wat Hamilton net deed (overwinning, red.), verraste Leclerc en maakte het hem moeilijk. Toen Leclerc zich voor de volle 100 procent inzette, was dat genoeg om Hamilton te verslaan. Nu, zelfs met 100 procent, is hij niet goed genoeg om hem te verslaan."

De Monegask moet leren

De Monegask moet blijven leren. "Dat is een probleem. Wat hij nu moet doen, is optimaal profiteren van de aanwezigheid van Hamilton en begrijpen wat Hamilton heeft gedaan. Hij heeft in teams gereden waar hem verteld werd wat hij moest doen, en hij behaalde uitstekende resultaten door het maximale te halen uit wat hem werd geboden."

Montoya was zelf actief van 2001 tot en met 2006 en paste de auto aan naar zijn eigen rijgedrag. Hamilton doet dat nu ook, maar Leclerc heeft het daar lastig mee. "Ik heb altijd gewezen op het verschil. Toen ik nog echt goed was, begon ik de auto aan te passen aan mijn eigen voorkeuren. Als je je comfortabel voelt in de auto, ga je sneller."

Vorig seizoen leek het juist andersom: Leclerc voelde zich gemakkelijker bij de Ferrari dan de zevenvoudig wereldkampioen. "Maar als je teamgenoot zich op zijn gemak voelt met de ontwikkeling van de auto en jij niet, dan zal degene die zich er wel op zijn gemak voelt je verslaan. Ik denk dat dat een goede les is voor Leclerc."

F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc Juan Pablo Montoya Ferrari

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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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