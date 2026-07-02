Silverstone vormt komend weekend opnieuw het decor voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Voor Lewis Hamilton is het veel meer dan alleen zijn thuisrace. Het iconische circuit groeide de voorbije jaren uit tot zijn persoonlijke speeltuin, waar de Brit records aaneenreeg en telkens weer boven zichzelf leek uit te stijgen. Nu Hamilton voor de tweede keer als Ferrari-coureur voor eigen publiek rijdt, zijn alle ogen opnieuw op de zevenvoudig wereldkampioen gericht.

Met maar liefst negen overwinningen is Hamilton de succesvolste coureur ooit op Silverstone. Geen enkele andere Formule 1-coureur wist zo vaak op hetzelfde circuit te winnen. Ook zeven polepositions en vijftien podiumplaatsen onderstrepen zijn ongekende dominantie op het legendarische asfalt in Northamptonshire.

Silverstone is het koninkrijk van Hamilton

Hamilton debuteerde in 2007 op Silverstone met een podiumplaats en schreef een jaar later voor het eerst zijn thuisrace op zijn naam. Die zege in de regen geldt nog altijd als één van de indrukwekkendste optredens uit zijn carrière. Daarna bleef de Brit terugkeren naar de hoogste trede van het podium.

In totaal won Hamilton de Britse Grand Prix in 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 en 2024. Daarmee staat de teller op negen overwinningen, een record dat op geen enkel ander circuit in de Formule 1 is geëvenaard. Daarnaast verzamelde hij zeven polepositions en vijftien podiumplaatsen op Silverstone.

Zijn statistieken spreken boekdelen. Van zijn twintig starts op Silverstone wist Hamilton bijna de helft om te zetten in een overwinning. Bovendien eindigde hij in driekwart van zijn races op het podium. Dat maakt de Britse Grand Prix statistisch gezien zijn succesvolste wedstrijd van het seizoen.

Tweede thuisrace in het rood

Voor de tweede keer verschijnt Hamilton in het rood van Ferrari op 'zijn' Silverstone. Dit seizoen zit de zevenvoudig wereldkampioen er lekker in na een dramatisch eerste jaar bij de Scuderia. In 2026 staat de wind anders en slaagde hij erin om tot dusver vier podiumplekken te pakken met als absolute klap op de vuurpijl een overwinning in Barcelona.

Mocht Hamilton zondag opnieuw winnen, dan scherpt hij zijn eigen record verder aan en bereikt hij een mijlpaal die wellicht nog jarenlang onaantastbaar blijft. Tegelijkertijd zou het zijn eerste overwinning op Silverstone als Ferrari-coureur betekenen, een scenario waar de Britse fans ongetwijfeld op hopen.

De magie van Silverstone

Silverstone staat bekend als één van de snelste en meest uitdagende circuits op de Formule 1-kalender. Bochtencombinaties als Maggotts, Becketts en Copse vragen het uiterste van zowel coureur als auto. Juist op dat soort circuits wist Hamilton zich jarenlang te onderscheiden.

Niet voor niets omschreef hij een ronde op Silverstone ooit als vergelijkbaar met het besturen van een straaljager. Zijn vloeiende rijstijl en gevoel voor snelle bochten maakten hem vrijwel onverslaanbaar op het circuit waar de Formule 1 in 1950 begon.

Komend weekend krijgt Hamilton opnieuw de kans om geschiedenis te schrijven. De concurrentie van Mercedes, McLaren en Max Verstappen is groot, maar als er één circuit is waar de Brit keer op keer boven zichzelf uitstijgt, dan is het Silverstone wel.