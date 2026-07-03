Lewis Hamilton heeft de smaak weer helemaal te pakken in de Formule 1. Daar waar velen de 41-jarige Brit afschreven, doet de Ferrari-coureur weer helemaal mee om de wereldtitel. Ook bij Sky Sports genieten ze weer van de man uit Stevenage die het na Abu Dhabi 2021 even kwijt leek te zijn.

Na de wereldtitel te hebben verloren aan Max Verstappen in Abu Dhabi in 2021, leek Hamilton het helemaal kwijt te zijn. Daarna won hij slechts twee races voor Mercedes en ook na zijn overstap richting Ferrari kon hij geen potten breken. Maar met een frisse kop en compleet nieuwe auto's trok hij de zege in Barcelona naar zich toe en doet hij weer echt mee om de podiumplekken.

'Hamilton houdt van nieuwe auto's'

Eenmaal aangekomen in Silverstone voor de Grand Prix van Groot Brittannië, de thuisrace van Hamilton, concluderen ze bij Sky Sports dat de man uit Stevenage zijn vorm weer helemaal te pakken heeft. "Hij heeft er het hele seizoen mee gezeten, maar hij houdt van deze nieuwe auto's", zo laat analist Anthony Davidson weten bij het Britse platform.

Daarbij denkt Davidson dat het verliezen van de wereldtitel in 2021 er behoorlijk in heeft gehakt bij Hamilton. "Ik denk dat we het allemaal een beetje kwijt waren over wat er met Lewis Hamilton is gebeurd vanaf 2022, eigenlijk tot nu".

'Ook Hamilton twijfelt aan zichzelf'

Ook mentaal moest Hamilton het vaak ontgelden volgens Davidson. "Ik denk dat hij ook een beetje verdwaald was en aan zichzelf twijfelde. En ja, zelfs een ervaren atleet als Lewis Hamilton kan aan zichzelf twijfelen. Dat is iets heel echts en we nemen het hem helemaal niet kwalijk."

Maar dit seizoen zijn de kaarten anders geschud en is Hamilton weer helemaal terug. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur bevestigde onlangs dat zijn stercoureur ook in 2027 voor het team rijdt, wat ook rust zal geven. "Het is zo goed om hem terug te zien, en hij geniet van deze auto's", concludeerde Davidson uiteindelijk.