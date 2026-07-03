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Sky Sports geniet weer van Hamilton: "Hij was het na Abu Dhabi 2021 kwijt"

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Sky Sports geniet weer van Hamilton: "Hij was het na Abu Dhabi 2021 kwijt"

Lewis Hamilton heeft de smaak weer helemaal te pakken in de Formule 1. Daar waar velen de 41-jarige Brit afschreven, doet de Ferrari-coureur weer helemaal mee om de wereldtitel. Ook bij Sky Sports genieten ze weer van de man uit Stevenage die het na Abu Dhabi 2021 even kwijt leek te zijn. 

Na de wereldtitel te hebben verloren aan Max Verstappen in Abu Dhabi in 2021, leek Hamilton het helemaal kwijt te zijn. Daarna won hij slechts twee races voor Mercedes en ook na zijn overstap richting Ferrari kon hij geen potten breken. Maar met een frisse kop en compleet nieuwe auto's trok hij de zege in Barcelona naar zich toe en doet hij weer echt mee om de podiumplekken. 

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'Hamilton houdt van nieuwe auto's' 

Eenmaal aangekomen in Silverstone voor de Grand Prix van Groot Brittannië, de thuisrace van Hamilton, concluderen ze bij Sky Sports dat de man uit Stevenage zijn vorm weer helemaal te pakken heeft. "Hij heeft er het hele seizoen mee gezeten, maar hij houdt van deze nieuwe auto's", zo laat analist Anthony Davidson weten bij het Britse platform. 

Daarbij denkt Davidson dat het verliezen van de wereldtitel in 2021 er behoorlijk in heeft gehakt bij Hamilton. "Ik denk dat we het allemaal een beetje kwijt waren over wat er met Lewis Hamilton is gebeurd vanaf 2022, eigenlijk tot nu". 

'Ook Hamilton twijfelt aan zichzelf' 

Ook mentaal moest Hamilton het vaak ontgelden volgens Davidson. "Ik denk dat hij ook een beetje verdwaald was en aan zichzelf twijfelde. En ja, zelfs een ervaren atleet als Lewis Hamilton kan aan zichzelf twijfelen. Dat is iets heel echts en we nemen het hem helemaal niet kwalijk." 

Maar dit seizoen zijn de kaarten anders geschud en is Hamilton weer helemaal terug. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur bevestigde onlangs dat zijn stercoureur ook in 2027 voor het team rijdt, wat ook rust zal geven. "Het is zo goed om hem terug te zien, en hij geniet van deze auto's", concludeerde Davidson uiteindelijk. 

Larry Perkins

Posts: 66.048

[i] "Lewis was het na Abu Dhabi 2021 kwijt." [/i]

De raketmotorauto...

  • 7
  • 3 jul 2026 - 17:26
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Anthony Davidson Ferrari

Reacties (9)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.042

    "Lewis was het na Abu Dhabi 2021 kwijt."

    De raketmotorauto...

    • + 7
    • 3 jul 2026 - 17:26
  • rwinn2893

    Posts: 214

    Ik vind oprecht deze generatie auto's niks met de kwaliteiten van de coureur meer te maken hebben. Leuk verder dat Hamilton het goed doet.

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 18:01
    • markos

      Posts: 1.050

      Maar wel met de kwaliteiten van de constructeurs. En de coureurs in die zin dat ze zich moeten aanpassen aan de auto's.
      Dat dat Hamilton momenteel beter lukt dan Leclerc is een behoorlijke prestatie.

      • + 2
      • 3 jul 2026 - 20:14
  • Ambudriver

    Posts: 350

    Nog steeds.....

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 18:14
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.405

    Kunnen de fans eindelijk ad2021 loslaten?

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 18:25
    • Larry Perkins

      Posts: 66.042

      Waarom? Het is glansrijke Nederlandse geschiedenis, mooier wordt het niet meer...

      That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
      (14,26 minuten)
      https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

      Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1
      (1,14 minuten)
      https://youtu.be/v9X-XPJipFs

      Christian Horner's reaction to the new world champion Max Verstappen HD
      (2,23 minuten)
      https://youtu.be/UETFGbhdy40

      Behind The Charge as Max Verstappen WINS 2021 F1 Championship
      (28,06 minuten)
      https://youtu.be/0Ml_lqhkysM

      Max Verstappen Crying After Watching The Abu Dhabi GP (English Subtitles)
      (2,41 minuten)
      https://youtu.be/OvW8-a3cQv0

      Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
      (1 uur en 40 minuten)
      https://youtu.be/eaTpY420R_0

      Epic Fan Reactions to Max Verstappens first World Championship in Abu Dhabi
      (25,37 minuten)
      https://youtu.be/V6Cfal0-rds

      • + 3
      • 3 jul 2026 - 19:02
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.405

      Ik bedoel LH44 fans.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 20:17
    • Larry Perkins

      Posts: 66.042

      Had al zo'n vermoeden @NyckVrieskast, maar laten we er alles aan doen dat de LH44-fans Abu Dhabi 2021 niet kunnen loslaten, hahaha, Lol...

      • + 2
      • 3 jul 2026 - 20:39

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.658
  • Podiums 136
  • Grand Prix 240
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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